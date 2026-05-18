18.05.26, 15:57 Raadios alternatiivsed investeeringud ja maksuameti paljastus Äripäeva raadio toob teisipäeval eetrisse saated ja intervjuud, mis salvastatud äsjasel menukal Pärnu Juhtimiskonverentsil, vaatavad mitme nurga alt otsa värskele majandusstatistikale ning tutvustavad alternatiivseid investeerimisvõimalusi.

Teisipäevases hommikuprgrammis kuuleb intervjuud Tartu Ülikooli tehisintellekti kaasprofessori Jaan Aruga tehisintellektist, fotol Aru esinemas Äripäeva konverentsil 2021. aastal.

6.45–9.45 “Hommikuprogramm”.

Äripäeva ajakirjanik Marge Ugezene räägib Äripäeva värskest loost, kus tuntud idufirma tahtis maksuvabalt välja viia ligi 24 miljonit eurot, kuid jäi maksuametile vahele.

Pärnu Juhtimiskonverentsi menuka esineja, Tartu Ülikooli arvutusliku neuroteaduse ja tehisintellekti kaasprofessori Jaan Aruga räägime tehisaru headest ja halbadest külgedest, sealhulgas hiljutisest katsest Eesti abiturientidega.

Külas on ettevõtja ja juhtimisnõustaja Mihkel Tammo, kellega arutame alternatiivseid varaklasse, mis on välja kasvanud hobidest ja kirgedest — eeskätt Lego komplekte ja haruldasi jalanõusid.

Saate teises pooles tuleb juttu ketsiturust ning millised brändid — nagu New Balance, On ja Hoka — on praegu esile kerkinud. Lõpetuseks arutleme laiemalt, miks hobi võib muutuda süsteemseks investeeringuks ja kuidas kogumiskirg sobitub jätkusuutlikkuse teemadega.

Saadet juhib Joonas Piir.

13.00–14.00 „Eetris on turundusuudised“

Saates räägivad JCDecaux’ turundusjuht Katri Horma ja Sky Media müügidirektor Heiki Abel, kuidas kujuneb meediapinna väärtus ning milliste argumentide põhjal ettevõtted praegu reklaamikanaleid valivad.

Saate lõpus selgitab Mediabrokeri juht Kadri Konstantinov, miks peetakse sotsiaalmeediareklaami sageli ekslikult odavamaks ja tõhusamaks kui traditsioonilisi meediakanaleid.

Saatejuht on Keit Alev.

15.00–16.00 “Kasvupinnas”

Saates tuleb juttu, milline on tänavu kevadel olukord Eesti põldudel, kuidas taliviljad talvitusid ning kuidas mõjutavad põud ja muutunud ilmastik taimekaitset ja väetamist. Uurime ka, kuidas on põllumehed kohanenud uute taimekaitsepiirangutega ning millised riskid mõjutavad kõige enam rapsikasvatust.

Külas on Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas ja põllumeeste ühistu KEVILI taimekasvatusspetsialist Tiiu Annuk. Saatejuht on Juuli Nemvalts.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.