Miks viia strateegilised koosolekud teise keskkonda?
Meist igaüks on olnud koosolekul, kus slaidid vahetuvad, inimesed istuvad ümber laua, aga mõtted ei liigu. Midagi justkui toimub, kuid info kohale ei jõua. Sageli pole küsimus selles, mida tehakse, vaid kus seda tehakse – keskkond mõjutab meid rohkem, kui tunnistada tahame.
Fyren on Viking Glory pardal asuv privaatne, klaasseinte ja roteeruva ümarlauaga ruum, mis mahutab laua taha a la carte õhtusöögiks 12 inimest ning rootsi laua sündmuse puhul kuni 30 külalist.
Foto: Evelin Virnas
“Laev pakub tiimile ühise teekonna sümboolset tähendust, sest oleme teel nii füüsiliselt kui ka arengu mõttes,” arvab Audentese personalijuht Ly Mazurtšak merel korraldatavatest ühissündmustest.
Viking Line’i laevadel toimuvad koolitus- ja meeskonnaüritused loovad keskkonna, kus pole võimalik lihtsalt “ära hajuda”, sest fookus tekib siin peaaegu iseenesest.
Laevaga koos liiguvad vajalikus suunas ka mõtted
Merel muutub kogu päeva loogika, sest seal pole töö ja puhkus enam eraldi plokid, vaid põimuvad üheks loomulikuks tervikuks – päeva mahub nii hommikune arutelu ja ideedevahetus kui ka õhtune ühine vaba aeg. Kogu sündmuse vältel pole kellelgi vaja kuhugi kiirustada. “Keskkond laevas vaheldus pidevalt ja harjutuste läbiviimiseks oli erinevaid võimalusi,” kirjeldab ettevõtja ja Lähis-Ida ärikontaktide edendaja Reet Kivi laeval toimunud koolitust. Tema sõnul hoiab keskkonna vaheldumine meeled erksana ning loob loomuliku pinnase värskete ideede ja vajalike kontaktide tekkeks.
Üks Viking Glory koosolekuruumidest.
Foto: Visualizer
Õdus ja hubane kohvik-baar Torget Viking Glory pardal.
Foto: Visualizer
Tiimitunne, mis laevas toimuval sündmusel tekib, on kordumatu ja jääb meelde.
Foto: Evelin Virnas
Lihtne korraldada, sest kõik on laevas olemas
Ettevõtte jaoks on üks suurimaid väärtusi see, et laeval sündmust korraldades on suurem osa ettevalmistustööst juba tehtud. Viking Line’i laevad on sisuliselt liikuvad konverentsikeskused, kus on olemas kõik vajalik: koosolekuruumid, tehniline varustus, toitlustus, majutus ja meelelahutus.
Tallinna–Helsingi liinil sõitev Viking XPRS pakub kaheksat koosolekuruumi, mida saab ühendada kuni 200 osalejale sobivaks tervikuks. Samas on olemas ka väiksemad, 10–12 inimesele mõeldud ruumid, kui vaja privaatset keskkonda süvenemiseks.
Foto: Evelin Virnas
Foto: Mika Pakarinen / Keksi Agency
Foto: Viking Line
“Ruumid, toitlustus ja meelelahutus – see kõik tuleb ühest kohast, mis teeb sündmuse planeerimise väga lihtsaks,” sõnab Kadriann Randmer, Estraveli ärikliendihalduse juht.
Ühe- või mitmepäevase sündmuse ainsaks kindlaks raamiks, millega arvestama peab, on laeva väljumisajad. Ülejäänud programm on paindlik ja kujundatav täpselt nii, nagu ettevõte või tiim soovib.
Merel toimuva koolituse või seminari mõju on kiire ja tajutav: koostöö paraneb, suhted tugevnevad ning tekivad uued vaatenurgad ja ideed.
Juhtide ja meeskondade koolitajaChanet Siret Simonen
Vajaliku hoo saab tiimile sisse ka ühe õhtuga
Meresündmus ei pea olema suur ega ajamahukas, et mõju avaldada. Piisab täiesti üheainsa tavalise tööpäeva vahetamisest millegi erilisema vastu – minna laevale, viia läbi koolitusi ja arutelusid ning lõpetada päev ühise lõõgastusega.
Teine võimalus on alustada sündmusega alles tööpäeva lõpus: minna õhtuse laevaga Tallinnast Helsingisse, korraldada pardal koolitus või töötuba, nautida õhtusööki ja meelelahutust ning naasta samal õhtul. Tegu on lihtsa formaadiga, mis toob meeskonda aga kiiresti uue ning vajaliku energia.
Süvenemiseks on vaja rohkem aega
Kui lühem sündmus pakub vajalikku värskust, siis pikem väljasõit sügavust. Kolmepäevane koolitusreis võimaldab ühendada liikumise ja sisulise töö:
1. päev: väljasõit Tallinnast Helsingisse Viking XPRS pardal, kus jõuab teha ka esimese koolitusosa ja õhtusöögi. Sõit bussiga Turusse ja ööbimine hotellis.
2. päev: reis jätkub Stockholmi suunduval Viking Glory laeval, kus toimuvad koolitused, arutelud ja ühine õhtusöök. Vaba aeg, et nautida spaad, saunu, iluteenuseid või lihtsalt laevaelu.
3. päev: tagasireis, mis toob osalejad õhtuks Tallinna
Laev pakub tõeliselt palju võimalusi töö ja puhkuse ühendamiseks.
Audentese personalijuht Ly Mazurtšak
Väljaspool töökeskkonda on inimesed avatumad ja loomingulisemad
Osalejate jaoks ei ole tegu lihtsalt tööreisiga, vaid mõnusa ja meeldejääva kogemusega, kus on mõeldud ka muule peale igapäevatöö.
“Kaks ühes koolitusreis sobib hästi meeskondadele, kes vajavad strateegiapäeva või seisavad silmitsi muutuste ja juhtimisväljakutsetega ning soovivad läbi viia ajurünnakuid, supervisioone või kovisioone. Töökeskkonnast eemal on inimesed avatumad ja loomingulisemad,“ ütleb Audentese personalijuht Ly Mazurtšak, kelle jaoks oli merel toimunud sündmus mõnus paus, mis võimaldas ühildada töö ja lõõgastuse, omandada uusi teadmisi, selgitada mõtteid ja luua kontakte. ”Laev pakub tõeliselt palju võimalusi töö ja puhkuse ühendamiseks,“ ütleb Ly.
Vaba aja veetmise võimalusi on laevas palju. Viking Grace’il ootab soovijaid näiteks spaa.
Foto: Viking Line
Viking Glory spaa- ja saunakeskus.
Foto: Tuukka Ervasti
Viking Glory hubane kajut, mille aknast avanev vaade saarestikule on omaette elamus.
Foto: Evelin Virnas
Meri loob täiesti teise pinnase
Juhtide ja meeskondade koolitaja Chanet Siret Simonen usub, et keskkonnavahetus mõjutab ka inimestevahelisi suhteid. “Laev muudab kõik osalejad reisikaaslasteks. See loob täiesti teistsuguse pinnase usalduse tekkeks,” ütleb Chanet, kelle sõnul on laevasündmuse mõju kiire ja selgelt tajutav – koostöö paraneb, suhted tugevnevad ning tekivad uued vaatenurgad.
Miks viia järgmine sündmus merele?
• Inspireeriv keskkond, mis paneb mõtted liikuma
• Tugevam tiimitunne läbi ühise kogemuse
• Kõik ühes lahendus, mis teeb korraldamise lihtsaks
• Töö ja puhkus loomulikult põimunud
• Paindlik programm vastavalt ettevõtte vajadustele
Võta Viking Line’iga ühendust ja paneme koos paika just sinu soovidele ja vajadustele vastava meeldejääva sündmuse!