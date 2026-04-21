Tagasi ST Miks viia strateegilised koosolekud teise keskkonda? Meist igaüks on olnud koosolekul, kus slaidid vahetuvad, inimesed istuvad ümber laua, aga mõtted ei liigu. Midagi justkui toimub, kuid info kohale ei jõua. Sageli pole küsimus selles, mida tehakse, vaid kus seda tehakse – keskkond mõjutab meid rohkem, kui tunnistada tahame.

“Laev pakub tiimile ühise teekonna sümboolset tähendust, sest oleme teel nii füüsiliselt kui ka arengu mõttes,” arvab Audentese personalijuht Ly Mazurtšak merel korraldatavatest ühissündmustest.

Viking Line ’i laevadel toimuvad koolitus- ja meeskonnaüritused loovad keskkonna, kus pole võimalik lihtsalt “ära hajuda”, sest fookus tekib siin peaaegu iseenesest.

Laevaga koos liiguvad vajalikus suunas ka mõtted

Merel muutub kogu päeva loogika, sest seal pole töö ja puhkus enam eraldi plokid, vaid põimuvad üheks loomulikuks tervikuks – päeva mahub nii hommikune arutelu ja ideedevahetus kui ka õhtune ühine vaba aeg. Kogu sündmuse vältel pole kellelgi vaja kuhugi kiirustada. “Keskkond laevas vaheldus pidevalt ja harjutuste läbiviimiseks oli erinevaid võimalusi,” kirjeldab ettevõtja ja Lähis-Ida ärikontaktide edendaja Reet Kivi laeval toimunud koolitust. Tema sõnul hoiab keskkonna vaheldumine meeled erksana ning loob loomuliku pinnase värskete ideede ja vajalike kontaktide tekkeks.

Lihtne korraldada, sest kõik on laevas olemas

Ettevõtte jaoks on üks suurimaid väärtusi see, et laeval sündmust korraldades on suurem osa ettevalmistustööst juba tehtud. Viking Line’i laevad on sisuliselt liikuvad konverentsikeskused, kus on olemas kõik vajalik: koosolekuruumid , tehniline varustus, toitlustus, majutus ja meelelahutus.

Tallinna–Helsingi liinil sõitev Viking XPRS pakub kaheksat koosolekuruumi, mida saab ühendada kuni 200 osalejale sobivaks tervikuks. Samas on olemas ka väiksemad, 10–12 inimesele mõeldud ruumid, kui vaja privaatset keskkonda süvenemiseks.

“Ruumid, toitlustus ja meelelahutus – see kõik tuleb ühest kohast, mis teeb sündmuse planeerimise väga lihtsaks,” sõnab Kadriann Randmer, Estraveli ärikliendihalduse juht.

Ühe- või mitmepäevase sündmuse ainsaks kindlaks raamiks, millega arvestama peab, on laeva väljumisajad. Ülejäänud programm on paindlik ja kujundatav täpselt nii, nagu ettevõte või tiim soovib.

Vajaliku hoo saab tiimile sisse ka ühe õhtuga

Meresündmus ei pea olema suur ega ajamahukas, et mõju avaldada. Piisab täiesti üheainsa tavalise tööpäeva vahetamisest millegi erilisema vastu – minna laevale, viia läbi koolitusi ja arutelusid ning lõpetada päev ühise lõõgastusega.

Teine võimalus on alustada sündmusega alles tööpäeva lõpus: minna õhtuse laevaga Tallinnast Helsingisse, korraldada pardal koolitus või töötuba, nautida õhtusööki ja meelelahutust ning naasta samal õhtul. Tegu on lihtsa formaadiga, mis toob meeskonda aga kiiresti uue ning vajaliku energia.

Süvenemiseks on vaja rohkem aega

Kui lühem sündmus pakub vajalikku värskust, siis pikem väljasõit sügavust. Kolmepäevane koolitusreis võimaldab ühendada liikumise ja sisulise töö:

1. päev: väljasõit Tallinnast Helsingisse Viking XPRS pardal, kus jõuab teha ka esimese koolitusosa ja õhtusöögi. Sõit bussiga Turusse ja ööbimine hotellis.

väljasõit Tallinnast Helsingisse pardal, kus jõuab teha ka esimese koolitusosa ja õhtusöögi. Sõit bussiga Turusse ja ööbimine hotellis. 2. päev: reis jätkub Stockholmi suunduval Viking Glory laeval, kus toimuvad koolitused, arutelud ja ühine õhtusöök. Vaba aeg, et nautida spaad, saunu, iluteenuseid või lihtsalt laevaelu.

reis jätkub Stockholmi suunduval Viking Glory laeval, kus toimuvad koolitused, arutelud ja ühine õhtusöök. Vaba aeg, et nautida spaad, saunu, iluteenuseid või lihtsalt laevaelu. 3. päev: tagasireis, mis toob osalejad õhtuks Tallinna

Väljaspool töökeskkonda on inimesed avatumad ja loomingulisemad

Osalejate jaoks ei ole tegu lihtsalt tööreisiga, vaid mõnusa ja meeldejääva kogemusega, kus on mõeldud ka muule peale igapäevatöö.

“Kaks ühes koolitusreis sobib hästi meeskondadele, kes vajavad strateegiapäeva või seisavad silmitsi muutuste ja juhtimisväljakutsetega ning soovivad läbi viia ajurünnakuid, supervisioone või kovisioone. Töökeskkonnast eemal on inimesed avatumad ja loomingulisemad,“ ütleb Audentese personalijuht Ly Mazurtšak, kelle jaoks oli merel toimunud sündmus mõnus paus, mis võimaldas ühildada töö ja lõõgastuse, omandada uusi teadmisi, selgitada mõtteid ja luua kontakte. ”Laev pakub tõeliselt palju võimalusi töö ja puhkuse ühendamiseks,“ ütleb Ly.

Meri loob täiesti teise pinnase

Juhtide ja meeskondade koolitaja Chanet Siret Simonen usub, et keskkonnavahetus mõjutab ka inimestevahelisi suhteid. “Laev muudab kõik osalejad reisikaaslasteks. See loob täiesti teistsuguse pinnase usalduse tekkeks,” ütleb Chanet, kelle sõnul on laevasündmuse mõju kiire ja selgelt tajutav – koostöö paraneb, suhted tugevnevad ning tekivad uued vaatenurgad.

Miks viia järgmine sündmus merele?

• Inspireeriv keskkond, mis paneb mõtted liikuma

• Tugevam tiimitunne läbi ühise kogemuse

• Kõik ühes lahendus, mis teeb korraldamise lihtsaks

• Töö ja puhkus loomulikult põimunud

• Paindlik programm vastavalt ettevõtte vajadustele