18.05.26, 15:53 Kes eksib? Turg vilistab saabuva kriisi hoiatustele Rahvusvaheliste analüüsimajade korduvatest hoiatustest hoolimata ei peegelda olukord turul kuidagi seda, et kriis on uksetaga.

kuidas võivad Donald Trumpi, Xi Jinpingi ja Vladimir Putini järgmised sammud mõjutada Euroopa julgeolekut ja energiaturgu;

miks Läti valitsus lagunes ning mida tähendab Evika Siliņa tagasiastumine enne sügisesi valimisi;

millised selle nädala kohtumised ja tähtajad võivad otsustada, kas Euroopa saab sügiseks rohkem selgust või uusi kriise. Loe AI kokkuvõtet

Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumine ei toonud lahendust ühelegi suurele probleemile. Ometi ei paista turuosalised ka uskuvat, et midagi hullemaks läheb.

Korra aastas – üldiselt samal nädalavahetusel, mil televaatajaid hullutab Eurovisioon – saab Tallinnast arvamusmeka, kus sõnastatakse Läänemere ääres elavate eurooplaste välis- ja julgeolekupoliitilised mured ja lootused. Nädalavahetusel toimunud Lennart Meri konverentsilt jäi sel korral kõlama mõte, mida on mõlgutanud eurooplased sellest hetkest peale, kui Donald Trump teatas, et tahab vallutada Gröönimaa.

Jah, teise maailmasõja ja külma sõja järel kokku lepitud maailmakord, mida garanteeris ja juhtis USA, on lagunemas, kuid keskmised jõud suudavad sellest tugevamana välja tulla, kui turvavad reegleid ja koostöövaimu, mis just väiksemaid riike globaaldžunglis kaitsevad.

Just selle optimismi najalt usub nii mõnigi analüütik, et Hormuzi väina blokaad ei toogi endaga kaasa hirmkalleid hindu ja katkestusi, vaid hoopis poliitilised valikud ja investeeringud, mis veelgi tasandavad riske ja sõltuvusi suurriikide kapriisidest.

Möödunud nädala kolm suurt lugu

Ukraina sõjas oli aasta tuliseim nädal. Möödunud nädala kolmapäeval-neljapäeval korraldas Venemaa selle sõja suurima drooni- ja raketirünnaku Ukraina pihta, tappes Kiievis vähemalt 25 inimest, nende seas mitu last. Nädalavahetusel vastas sellele Ukraina, kui korraldas Moskva pihta sõja suurima rünnaku ja tappis selle käigus mitu inimest.