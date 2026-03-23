Noore ettevõtja edulugu. Kuidas kõhutunne tüüris tasuta tööst Eurovisiooni-unistuseni

Social Buzzil on olnud umbes 40 klienti. Praegugi on kliendid näiteks Maxima, Sportland, Wolt ja Ülemiste Keskus. Kui algul pöördus Robin brändide poole ise, siis nüüd on vastupidi. Valdavalt TikToki ja sisuloomega tegelev agentuur saab kliente ja projekte validagi.

Robin Pass räägib saates "Lihtsalt alusta", kuidas jõudis ettevõtluseni ja mis on aidanud tal Eesti tippbrändid klientideks saada. Ühtlasi avab ta, kuidas kiire tähelend ja metsik koormus ta juba 19aastaselt läbi põletas.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.