Noore ettevõtja edulugu. Kuidas kõhutunne tüüris tasuta tööst Eurovisiooni-unistuseni

Robin Pass
on oma agentuuris neli aastat teinud otsuseid kõhutunde pealt. "Mul on alati olnud olemas omadused, et teha juhtivat tööd ja ettevõtlust, see tuleb loogiliselt. Näiteks teadsin juba 18aastasena, et kliendisuhe saab olema number üks, see on nii-nii oluline."
Kliente valis noor ettevõtja algul sisetunde järgi. Eesti brändid, kes talle endale meeldisid, neile ta ka kirjutas. Vaid neljandik läkitatud kirjadest jäid vastuseta.
"Kuidas kõik Eesti noored Eesti Laulu vaatama saada”. Selliselt pealkirjastatud emaili saatis ta Anni Rahulale ning võitis ilma uhke portfooliota täiesti uut teenust pakkudes oma esimese kliendi. Mitte veel küll maksva kliendi, esiti pakkus ta end vabatahtlikku tööd tegema.