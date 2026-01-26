26.01.26, 16:03 Oma idu maailma tipule müünud asutaja: algul arvati, et oleme naljaprojekt Peagi täitub aasta tehingust, mil suurtegija Optimove ostis Eesti idu Adact. Asutaja Kalev Kärpuk tunnistab, et algul ei võetud nende äri tõsiselt ja isegi tulevane ostja sai lahenduse sisust esiti valesti aru.

Kalev Kärpuk ütleb, et talle palgatöö ei meeldi. Sellepärast asutas ta ka oma idufirma, mille hiljuti maha müüs. Praegu jätkab ta firmas uue projekti arendamist. Müügist saadud raha paigutas ta S&P500 indeksisse.

Brändidele turundusmänge pakkuv Adact oli algul paljude silmis nagu hobiprojekt, rääkis Kärpuk värske saatesarja “Lihtsalt alusta” avasaates. Õnneks jagus ka tegijaid, kes tiimi pühendumisse uskusid. Nii võideti vajalik auhinnaraha, arendati tarkvara ja õige pea järgnesid ka nimekad kliendid.

Toodet, mida Adact pakkus, ostja tegelikult ei vajanud, meenutab Kärpuk. “See on väga pikk lugu. Ma käisin ise seal peakontoris kohal, kus oli umbes 15 inimest koos CEOga ja nendest 15 inimestest umbes 13 üritasid teda veenda, et saad aru – see, mis sa praegu ostad, ei ole see, mis sa soovid.”

Tegelikult soovis ostja lahendust, mida Kärpuk oma tiimiga praegu Optimove’i Eesti arenduskeskuses välja töötab. Kärpuki sõnul oli Adacti toode semiinnovaatiline ja ostja lihtsalt ei teadnud, et neil seda vaja läheb ja nende kliendid seda samuti tahavad. Alles pärast integratsiooni saadi selle väärtusest aru.

Kuidas saaks vältida palgatööle minekut?

Kalev Kärpuk usub, et ta on kehv palgatöötaja ja oma äri pani ta püsti just sellepärast, et ta tööle minema ei peaks. Kuigi ta tegi eduka exit’i, pole kõik takistusteta kulgenud. Raskel ajal, kui näiteks tundus, et uuel kuul arveid ära maksta ei saa, tuli lihtsalt edasi tegutseda. “Vimm ja trots – need on kaks edasiviivat jõudu,” naljatles Kärpuk.

Ta tunnistab, et on laisk. Lausa nii laisk, et kui keerulistel hetkedel tikkusid pähe mõtted ärile punkti panemisest, ei teinud ta seda, sest see tundus talle palju rohkem tööd, kui edasi punnimine.

Saates räägib ta, kuidas lõi oma ettevõtte, millised on tema tugevused, kuidas alustava ettevõtjana endasse enesekindlust süstida, miks talle palgatöö ei sobi ja kas ta teeks täna alustades midagi teisiti.

Saate teises pooles jagab soovitusi esimesteks sammudeks ettevõtluses Swedbanki väikeettevõtete segmendijuht Astrid Maldre.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.