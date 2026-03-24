Kunstihuvilise investori nõuanne: ära tuleb vaadata 10 000 teost

„Kui baari tulevad mersuga mees ja traktorist, siis kumma võtad? Kõik vahivad mersuga meest, aga traktor maksab kaks ja pool miljonit. Tuleb osata vaadata ikka,“ selgitas investor Marju Karin oma strateegiat. Alternatiivinvesteeringutega õnnestus Karinil kokku saada ka oma Hispaania korteri sissemaksu summa.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.