Tõnis Vare: odav elekter otsustab, kuhu tööstus liigub

Elektrifitseerimine on Vare sõnul kõige vähem kulukas viis vähendada fossiilkütuste kasutamist ja sõltuvust impordist, aga see ei toimi eraldiseisva lahendusena. Probleemid tekivad siis, kui süsteem muutub liiga üheülbaliseks. Näiteks ainult tuule- ja päikeseenergia peale üles ehitatud süsteem ei taga varustuskindlust.

“Kui meil on liiga palju taastuvat tootmisvõimsust, siis süsteemi kulud kasvavad ja tekivad probleemid varustuskindlusega,” sõnab Vare. Seetõttu on vajalik tasakaal juhitavate võimsuste, taastuvenergia, salvestuse ja tarbimise juhtimise vahel.

Eesti probleem on tema hinnangul see, et regulatsioonid on sageli rangemad, kui Euroopa Liidus nõutud, ning ei toeta turu arengut. Ta toob näiteks välja, et Eestis puudub toimiv pikaajaliste elektrilepingute turg, mis võimaldaks investeeringuid taastuvenergiasse. Samuti on Eestis piiratud võimalused kasutada odavat taastuvenergiat soojuse tootmiseks, erinevalt näiteks Soomest.

Energiapoliitika keskne küsimus ei ole ainult rohepööre, vaid majanduslik konkurentsivõime. “Inimesed saavad tulevikus rikkamaks riikides, kus on odav elekter ja kus saab selle abil lisandväärtust toota,” väidab Vare. Kui elektri hind on kõrge või ebastabiilne, ei tule Eestisse ka energiamahukat tööstust. Samas mõjutavad elektri lõpphinda üha rohkem maksud ja võrgutasud, mitte ainult tootmiskulu.

Kuula pikemalt Euroopa elektrifitseerimise kohta juba saatest.

Saatejuht on Mart Valner.