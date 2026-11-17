Elektrifitseerimine avab Eesti ettevõtetele uusi turge

Üks COP31 keskseid aruteluteemasid on maailma majanduse kiirem elektrifitseerimine. Konverentsil on Goldsteini sõnul arutlusel eesmärk suurendada elektri osakaalu energia lõpptarbimises 2035. aastaks 35%ni. Praegu on see tema sõnul ligikaudu 23%.

Goldstein peab sellist suunda Eesti ettevõtetele soodsaks, sest suur osa Eesti puhta tööstuse teadmistest ja tehnoloogiatest on seotud just energeetikaga. Selliste näidetena võib välja tuua Skeletoni superkondensaatorid, elektrolüüserite arendamise ning nutikad hoonete energiajuhtimise lahendused.

“See 35% aastaks 2035 sobiks meile päris hästi ka Eestile just ärivõimaluste leidmiseks,“ ütles Goldstein.

Tema sõnul on Eesti ettevõtete jaoks eriti huvitavad Lähis-Ida ja Aasia turud, kus majanduse ja energiatarbimise kasv loob nõudlust uute tehnoloogiate järele. Kuna nende piirkondade delegatsioonid on kliimakonverentsil kohal, annab see Eesti ettevõtetele võimaluse leida uusi kliente ja koostööpartnereid.

Ringmajanduse areng sõltub sellest, kas jäätmetest saab tooraine

Elektrifitseerimise kõrval pööratakse konverentsil tähelepanu hoonete energiatõhususele ja jäätmetekke vähendamisele.

Goldsteini sõnul on arutelu all eesmärk vähendada 2035. aastaks hoonete energiatarbimist 25% ning jäätmeteket 50%. Ta tõdes siiski, et eelkõige hoonete puhul on muutuste elluviimine keeruline ja aeganõudev.