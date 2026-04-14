60 päeva palgapeituse lõpuni: personalijuhid maadlevad reeglite tõlgendamisega

Värbamine ja palgalõhe

Saates otsiti vastuseid mitmele võtmeküsimusele.

Uuriti, kui suur töö on olemasoleva palgasüsteemi läbivalgustamine, kui valmis on ettevõtted oma palgapoliitikat kommunikeerima, millised on suurimad vead, mida selles protsessis tehakse, ning kuidas mõjutab läbipaistvus värbamist ja organisatsioonikultuuri.

Eraldi käsitleti ka palgalõhe teemat, mis on direktiivi keskmes. Arutleti, kui lihtne on seda tegelikult mõõta, mida teha siis, kui probleem avastatakse, ja millised võivad olla realistlikud sammud selle vähendamiseks.

Olulise teemana tõusis esile ka töötajate valmisolek palkade läbipaistvuseks.

Kas läbipaistvus suurendab usaldust või toob pigem kaasa rohkem küsimusi ja pingeid? Sellele ühest vastust ei ole, kuid selge on, et organisatsioonikultuurile avaldab see mõju.

Saate lõpus võeti luubi alla ka rahvusvaheline vaade.

Mitmes Lääne-Euroopa riigis, esimeste hulgas Rootsis, arutatakse direktiivi rakendamise edasilükkamist. See tekitab küsimusi ka Eestis tegutsevatele ettevõtetele, eriti neile, kelle emafirmad asuvad Põhjamaades – kas joonduda emafirma tempo järgi või järgida kohalikke nõudeid.