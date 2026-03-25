Töösuhte lõpetamise karm õppetund läks tööandjale maksma 27 000 eurot

Ebakorrektne töösuhte lõpetamine läks ettevõttele maksma töötaja seitsme kuu töötasu ehk 27 000 eurot, tõi näite hiljutisest töövaidlusest Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep.
- Grant Thornton Balticu õigusnõustamise valdkonna juht Kristel Tiits ja Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep räägivad Äripäeva raadios töövaidlustest ja töösuhte korrektsest lõpetamisest.
- Foto: Äripäev
Töövaidluskomisjon tuvastas vaidluses tühise koondamise – lapsehoolduspuhkuselt naasnud turundusjuhile anti esimesel tööpäeval koondamisteade. Otsust põhjendati töökoha kadumisega, kuid tööülesanded jõudsid lihtsalt teiste inimeste töölauale, selgitas Saarep.
Tema sõnul kerkivad taolised juhtumid esile just infotelefonis, kui küsitakse abi, kuid töövaidluskomisjoni need tihti ei jõua. "Esiteks on eluperiood pingeline. Sa ei taha üldjuhul pooleteise aastase lapse kõrvalt vaidlusesse minna. Kui saad koondamise, kõlab see paljudele paremini kui mitte midagi," põhjendas ta.
Summad muutuvad töövaidlustes üha suuremaks, rääkis Saarep. Ka samas kaasuses, kus mõisteti välja 27 000 eurot, nõuti 46 000 eurot. Ühes vaidluses, mis hiljuti komisjoni jõudis, algas nõue 2000 eurost ja jõudis üle 70 000 euro.
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Saates "Kasvukursil" räägivad Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep
ja Grant Thornton Baltic
u õigusnõustamise valdkonna juht Kristel Tiits
, millised tööandjate ja töötajate erimeelsused jõuavad töövaidluskomisjoni, missugused on viimase aja kaasused ja kuidas töölepingut seaduspäraselt lõpetada. Nad jagavad nõu nii töötajatele kui tööandjatele.
Juttu tuleb töövaidluste trendidest, tööandjate peamistest ämbritest, aga ka näiteks tehisaru kasutamisest avalduse koostamisel ja miks see viib õigusabi hinna üles.
Saadet juhib Mai Kroonmäe.
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