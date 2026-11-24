Tagasi Küberpettur ei otsi rumalat inimest, vaid pinges töötajat Pettuse ohvriks võivad langeda nõukogu liige, pearaamatupidaja ja küberohtudest teadlik töötaja, sest pettur ei otsi rumalat inimest, vaid loob olukorra, kus tark inimene teeb halva otsuse, ütles psühholoog Erik Rüütel. Töö ja palk Peatükid

Töötaja vajutab valele lingile, annab välja andmed või kinnitab makse ning saab hetk hiljem aru, et midagi on väga valesti. Mis peab juhtuma järgmisena ja kuidas vältida, et hirmust ja häbist ei saaks ettevõtte jaoks veel suurem risk kui esialgsest eksimusest?

Küberpettuste puhul räägitakse palju tehnoloogiast, turvasüsteemidest ja töötajate teadlikkusest. Tegelikult kasutavad petturid aga järjest osavamalt ära inimese enda käitumist: kiireloomulisust, usaldust, autoriteedi mõju, hirmu ja soovi probleemi kiiresti lahendada.

Saates „Töö ja palk“ uurisime, miks inimesed pettuste õnge lähevad ning mida saab tööandja teha enne ja pärast seda, kui midagi juhtub.