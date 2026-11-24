Küberpettur ei otsi rumalat inimest, vaid pinges töötajat
Pettuse ohvriks võivad langeda nõukogu liige, pearaamatupidaja ja küberohtudest teadlik töötaja, sest pettur ei otsi rumalat inimest, vaid loob olukorra, kus tark inimene teeb halva otsuse, ütles psühholoog Erik Rüütel.
SEB panga turbekeskuse juht Kätlin Kukk, Personaliuudiste juht Helen Roots ning Addicere psühholoogilise konsultatsiooni agentuuri juht ja psühholoog Erik Rüütel.
Foto: Andres Laanem
Töötaja vajutab valele lingile, annab välja andmed või kinnitab makse ning saab hetk hiljem aru, et midagi on väga valesti. Mis peab juhtuma järgmisena ja kuidas vältida, et hirmust ja häbist ei saaks ettevõtte jaoks veel suurem risk kui esialgsest eksimusest?
Küberpettuste puhul räägitakse palju tehnoloogiast, turvasüsteemidest ja töötajate teadlikkusest. Tegelikult kasutavad petturid aga järjest osavamalt ära inimese enda käitumist: kiireloomulisust, usaldust, autoriteedi mõju, hirmu ja soovi probleemi kiiresti lahendada.
Saates „Töö ja palk“ uurisime, miks inimesed pettuste õnge lähevad ning mida saab tööandja teha enne ja pärast seda, kui midagi juhtub.
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Psühholoog Erik Rüütel ja SEB panga turbekeskuse juht Kätlin Kukk rääkisid, milliste võtetega petturid praegu inimesi mõjutavad, kas olemas on tüüpiline pettuseohvri profiil ning kuidas mõjutavad inimese otsustusvõimet stress, väsimus, ajasurve ja soov kiiresti reageerida.
Süüdistamine paneb juhtumit varjama
“Väga hea, et sa mulle seda räägid” võiks olla juhi esimene reaktsioon töötajale, kes on ettevõtte nimel pettuse ohvriks langenud, ütles Rüütel. Häbi ja enesesüüdistus võivad muidu panna inimese juhtunut varjama. Iga minut võib aga kahju piiramisel olla kriitilise tähtsusega.
Saates arutasid asjatundjad ka, kas kord aastas läbitavast küberturvalisuse koolitusest enam piisab. Kuidas õpetada töötajat mitte lihtsalt petukirja ära tundma, vaid kriitilisel hetkel peatuma, kontrollima ja abi küsima? Ning kuidas ehitada ettevõtte protsessid selliseks, et ühe inimese eksimusest ei saakski tekkida väga suurt kahju?
Erik Rüütli ja Kätlin Kukega arutasime ka seda, kuidas teha vahet inimlikul eksimusel ja teadlikul turvareeglite eiramisel, kuidas rääkida juhtunust ülejäänud meeskonnale ning kuidas analüüsida intsidenti nii, et keskmes poleks küsimus „kes tegi?“, vaid „miks see sai juhtuda ja mida peame muutma, et järgmine kord läheks teisiti?“.