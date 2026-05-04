Madis Müller: keskpangal on võimalus intresside tõstmisega mitte kiirustada
Euroala majanduses on praegu palju teadmatust, mis tuleneb suuresti Iraani sõjast ja sellega kaasnevast suurest energiahindade kõikumisest, kuid Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul tasub enne intresside tõstmist siiski tuleviku selginemist oodata.
Eesti Panga president Madis Müller on ametis viimaseid kuid.
Foto: Andras Kralla
“Arvestades, et täna oleme keskpanga intressimääradega enam-vähem neutraalsel tasemel, siis see annab ka meile võimaluse mitte kiirustada oma otsustega ja vaadata, mis need tegelikud arengud saavad olema,” kinnitas Müller Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
