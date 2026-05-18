Puhastusfirmas suhtleb värbamisel kandidaadiga esmalt tehisaru
Puhastusteenuseid pakkuv Krausberg Eesti kasutab värbamisel tehisaru, et aega kokku hoida. Lõpliku otsuse, keda värvata, teeb veel siiski inimene, selgitas firma personalijuht Helina Peet Äripäeva raadios.
Krausberg Eestis teeb tehisaru ära värbamise rutiinsed ülesanded.
Foto: Andras Kralla
On kuid, kus ettevõttesse kandideerib 800 töötajat. Kui varem pidi personaliosakond ühe kandidaadiga suhtlemisele kulutama 10–15 minutit, siis nüüd kulub esmase lisainfo kogumiseks vaid mõni sekund, rääkis Peet.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Tehisaru ei ole võimeline tuvastama parimat CVd, sest tal puudub inimesele omane unikaalne tunnetus. Aga tehisarul on väga palju võimekust rutiinse töö tegemiseks, kirjutab Krausberg Eesti OÜ personalijuht Helina Peet vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eestis on sisuliselt Põlva maakonna jagu noori, kes on tööturult eemal, aga samas nad ka ei õpi ega käi koolitustel. Osal neist on üsna suured eeldused ja ootused, märkis Krausbergi personalijuht Helina Peet.
Eesti põllumajandus seisab olukorras, kus väetiste kasutamine väheneb juba mitmendat aastat järjest, kuid samal ajal kasvab surve saagikusele ja tootmise efektiivsusele. Põllumehed peavad toime tulema nii madalate vilja hindade, kallinenud sisendite kui ka geopoliitiliste mõjudega, mis ulatuvad otse väetiseturu südamesse.