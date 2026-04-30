30.04.26, 11:15 Ivar Kruusenberg: riigi toetus toob paljudesse korteriühistutesse hooldusvabad vesinikgeneraatorid Riigi Tugiteenuste Keskuse uus 10 000-eurone toetusmeede võimaldab korteriühistutel soetada kriisiolukordadeks varugeneraatoreid, muutes sealjuures kättesaadavaks ka Eestis toodetud puhta vesinikutehnoloogia.

Fotol: PowerUP Energy Technologies asutaja ja tegevjuht Ivar Kruusenberg ja vesinikgeneraator.

Erinevalt pidevat hooldust nõudvatest diiselmootoritest on vesinikugeneraatorid vaiksed, heitmevabad ja suudavad voolukatkestuse korral tõrgeteta käivituda ka pärast aastatepikkust seismist.

„Vesinik seisab seal balloonis 5, 10, 15, isegi 30 aastat. Kütuse isetühjenemine on kuskil 1 kuni 3 protsenti aastas. Samas teame, et fossiilsed kütused paagis kipuvad riknema ja ideaalses maailmas peaks kütust iga 3 kuni 6 kuu tagant vahetama,“ selgitab Ivar Kruusenberg saates diiselgeneraatorite varjatud püsikulusid ja vajadust filtreid vahetada.

Vesinikugeneraatori esmane investeering on küll suurem, kuid pikaajalises vaates osutub see tänu hooldusvabadusele korteriühistutele soodsamaks lahenduseks.

Kuna vesinikugeneraatorid eraldavad vaid puhast vett ja soojust, ei vaja need spetsiaalseid väljatõmbesüsteeme ega eraldi hooneid ning neid on lihtne ja turvaline paigaldada otse kortermajade siseruumidesse. Saates tuleb juttu ka sellest, kust ja kuidas on võimalik generaatorite jaoks balloonides vesinikku soetada.

Lisaks räägime PowerUP Energy Technologies idufirma tegemistest – ettevõte toodab vesinikugeneraatoreid Tallinnas ning ekspordib oma lahendusi laialdaselt üle maailma, pakkudes kriisikindlust nii telekomisektorile, haiglatele kui ka militaarvaldkonnale.

Saadet juhib Tarmo Virki.