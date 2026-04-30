  • OMX Baltic0,17%317,6
  • OMX Riga−0,44%880,3
  • OMX Tallinn−0,01%2 120,21
  • OMX Vilnius0,02%1 443,33
  • S&P 500−0,04%7 135,95
  • DOW 30−0,57%48 861,81
  • Nasdaq 0,04%24 673,24
  • FTSE 1000,7%10 284,74
  • Nikkei 225−1,06%59 284,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,52
  • OMX Baltic0,17%317,6
  • OMX Riga−0,44%880,3
  • OMX Tallinn−0,01%2 120,21
  • OMX Vilnius0,02%1 443,33
  • S&P 500−0,04%7 135,95
  • DOW 30−0,57%48 861,81
  • Nasdaq 0,04%24 673,24
  • FTSE 1000,7%10 284,74
  • Nikkei 225−1,06%59 284,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,52
Ivar Kruusenberg: riigi toetus toob paljudesse korteriühistutesse hooldusvabad vesinikgeneraatorid

Riigi Tugiteenuste Keskuse uus 10 000-eurone toetusmeede võimaldab korteriühistutel soetada kriisiolukordadeks varugeneraatoreid, muutes sealjuures kättesaadavaks ka Eestis toodetud puhta vesinikutehnoloogia.
Fotol: PowerUP Energy Technologies asutaja ja tegevjuht Ivar Kruusenberg ja vesinikgeneraator.
  • Fotol: PowerUP Energy Technologies asutaja ja tegevjuht Ivar Kruusenberg ja vesinikgeneraator.
  • Foto: PowerUP
Erinevalt pidevat hooldust nõudvatest diiselmootoritest on vesinikugeneraatorid vaiksed, heitmevabad ja suudavad voolukatkestuse korral tõrgeteta käivituda ka pärast aastatepikkust seismist.
„Vesinik seisab seal balloonis 5, 10, 15, isegi 30 aastat. Kütuse isetühjenemine on kuskil 1 kuni 3 protsenti aastas. Samas teame, et fossiilsed kütused paagis kipuvad riknema ja ideaalses maailmas peaks kütust iga 3 kuni 6 kuu tagant vahetama,“ selgitab Ivar Kruusenberg saates diiselgeneraatorite varjatud püsikulusid ja vajadust filtreid vahetada.
Vesinikugeneraatori esmane investeering on küll suurem, kuid pikaajalises vaates osutub see tänu hooldusvabadusele korteriühistutele soodsamaks lahenduseks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kuna vesinikugeneraatorid eraldavad vaid puhast vett ja soojust, ei vaja need spetsiaalseid väljatõmbesüsteeme ega eraldi hooneid ning neid on lihtne ja turvaline paigaldada otse kortermajade siseruumidesse. Saates tuleb juttu ka sellest, kust ja kuidas on võimalik generaatorite jaoks balloonides vesinikku soetada.
Lisaks räägime PowerUP Energy Technologies idufirma tegemistest – ettevõte toodab vesinikugeneraatoreid Tallinnas ning ekspordib oma lahendusi laialdaselt üle maailma, pakkudes kriisikindlust nii telekomisektorile, haiglatele kui ka militaarvaldkonnale.
Lisainfot: varugeneraator.ee
Saadet juhib Tarmo Virki.
Sisuturundussaade
Ivar Kruusenberg: riigi toetus toob paljudesse korteriühistutesse hooldusvabad vesinikgeneraatorid
00:00
Seotud lood

Mõigu tehnopargis asuvale ärihoonele annab lisaväärtust hoone juurde kuuluv umbes 2000 m² kõvakattega väliplats, mis lahendab ühe peamise ärikinnisvara kitsaskoha – parkimise ja väliladustamise.
  • ST
  • 24.04.26, 10:40
Haruldane võimalus Mõigu tehnopargis: üürile antakse mitmeotstarbeline ärihoone

Kui enda autot kasutada ei saa, tasub kindlustusseltsilt küsida asendusauto kulude hüvitamist, selle saamiseks võib aga suuremat selgitamist kuluda.
Suur lugu
  • 27.04.26, 06:00
Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad
Sõida parem bussiga, ütles kindlustus pensionärile
Suurettevõtja Margus Linnamäe firma müüs hiljuti osaluse suures põllumajandusettevõttes Perevara AS, mille aktsiad ta omandas viie aasta eest kokku 13 miljoni euro eest.
Uudised
  • 27.04.26, 14:00
Margus Linnamäe suur põllufirma liikus Parvel Pruunsilla sõbrale
Cinamoni kinoga samal korrusel tegutsevad restoranid Pelm ja Bad Habits, mille juht Pavel Jartšakovski tõdes, et kino lahkumine mõjutab neid väga tugevalt. “Loodame, et keskusel on selge plaan ja võimekus see kiiresti ellu viia, sest vastasel juhul võivad keerulisemad ajad venida pikemaks,” lausus ta.
Uudised
  • 27.04.26, 16:00
T1st välja visatud kino viib restoranidest kliendid. “See mõjutab meie käivet märgatavalt”
Matsimoka lihatööstus andis ühisrahastusplatvormi Fundwise kaudu kaasatud investoritele lubadusi, mille täitmine on osutunud seni keeruliseks. Pildil ettevõtte üks asutajatest Aivar Inno.
Börsiuudised
  • 27.04.26, 18:00
Matsimoka lihatööstus maadleb investoritele antud lubadustega. “Oleksime võinud pankrotti minna”
Esimese asjana sai üle vaadatud, mis hinnaga Liven börsile tuleb. Fotol Liveni tegevjuht Andero Laur
Investor Toomas
  • 27.04.26, 09:00
Rekordaasta tuules börsile minev Liven tekitab skepsist
Investor Toomase analüüs
Ettevõtja ja investor Kristi Saare.
Saated
  • 27.04.26, 08:11
Eesti investorid kolivad välismaaklerite juurde. Saare: seal on paar olulist põhjust
LHV tippjuhid kasutasid võimalust ja realiseerisid ligi 740 000 euro väärtuses aktsiaoptsioone.
Börsiuudised
  • 27.04.26, 14:11
LHV juhid võtsid välja 740 000 euro väärtuses preemiat
Cloudicsi keskne süsteem koondab mitmed iseteeninduslikud süsteemid Hyvi hotellides.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.04.26, 12:10
Kanada ettevõte ehitab Eesti tarkvara abil tõhusamat ärimudelit
Kolmapäeval ilmus rahapesu andmebüroo aastaraamat, mis võtab kokku eelmisel aastal tehtud tööd, annab hinnangu Eesti rahapesuriskidele ning toob välja märgilisemad rahapesujuhtumid.
Grivnad BMW pagasnikus: kohtulahendid paljastavad Eestis toimunud rahapesu
Investor Lev Dolgatsjov ostis viis päeva enne Alphabeti tulemuste avaldamist ettevõtte aktsiaid, sest talle meeldib Google’i Gemini keelemudel. Ost tasus end ära: Alphabeti tugevad tulemused viisid aktsia tänase kauplemispäeva eel enam kui 7% tõusuni.
Alphabeti tulemuste eel 100 000 dollari eest aktsiaid ostnud Lev Dolgatsjov: “Olen sillas!”
Alphabeti aktsia +7%
Uudise järel tõusis Alphabeti aktsia üle 3%.
Alphabet ületas esimese kvartali prognoose tänu Google Cloudi tugevale kasvule
Kolmapäeval ilmus rahapesu andmebüroo aastaraamat, mis võtab kokku eelmisel aastal tehtud tööd, annab hinnangu Eesti rahapesuriskidele ning toob välja märgilisemad rahapesujuhtumid.
Grivnad BMW pagasnikus: kohtulahendid paljastavad Eestis toimunud rahapesu
125 dollarit barrelist on kõrgeim tase alates sõja algusest.
Nafta hind jõudis kõrgeimale tasemele alates konflikti algusest
Vjatšeslav Leedot teati kümmekond aastat tagasi praamikuningana. Kroon kukkus, kui tal riigiga suusad risti läksid.
Seitse aastat vaidlust kukkus kokku. Peagi selgub, kas Leedo läheb trellide taha
Otsus puudutas Kaanon Kinnistute vaidlust Viimsi vallaga.
Kinnisvarafirma sai riigikohtus võidu Viimsi valla vastu
“Rain Lõhmus tegi avalikus ruumis midagi, mida Eesti tippjuhid, aga veelgi enam poliitikud ja riigiametnikud teevad väga harva: ütles välja, kus tema enda organisatsioonis asjad ei tööta,” märgib ettevõtja Heikki Laidma.
Heikki Laidma: Lõhmuse intervjuus magati maha oluline tahk
Kvartal varem oli majanduskasv 1%
Majanduskasv kiirenes esimeses kvartalis
Kasv jäi ootustele alla
Cloudicsi keskne süsteem koondab mitmed iseteeninduslikud süsteemid Hyvi hotellides.
  • ST
Kanada ettevõte ehitab Eesti tarkvara abil tõhusamat ärimudelit
Komponentide tarneraskused ja väiksem tootmismaht nõrgestasid Incapi esimese kvartali tulemusi, kuid juht Otto Pukk (pildil) ootab kättesaadavuse paranemist.
Incap kasvatas käivet, kasumlikkus jäi surve alla
Aktsia kukkus 7%
Inbanki tegevjuhi Priit Põldoja (pildil) sõnul mõjutasid portfelli kasumlikkust kvartali jooksul laenuportfelli ümberhindamine ning ennetähtaegsetest tagasimaksetest tulenenud marginaalisurve.
Inbanki müügimaht kerkis rekordini, ent kasum kahanes
Värskelt ametisse asunud Arco Vara uue juhi Rait Riimi (pildil) sõnul peegeldab kvartali tulemus kinnisvaraarenduse tsüklilisust.
Arco Vara müügitulu kuivas kokku, kasumist sai kahjum
Powell kinnitab, et jääb mõneks ajaks Föderaalreservi juhatusse
Föderaalreserv jättis intressimäärad muutmata, kuid lõhed süvenevad
Powell kinnitab, et jääb mõneks ajaks Föderaalreservi juhatusse
Minu dividenditootlus ulatus viimase dividendimaksega pea 16% juurde.
Kannatlikkus tasus ära: sain endale Rootsist rahalehma
Veel 2019. aastal oli Astel Modular Äripäeva puidutööstuse TOPis esikohal ja ehitusmaterjalide tootjate TOPis teisel kohal. Viimastel aastatel on pidanud ettevõtte juhid aga kohtus oma tegude kohta aru andma.
Põhja kõrbenud majatootja juht peab oma taskust 100 000 eurot hüvitama
Matsimoka lihatööstus andis ühisrahastusplatvormi Fundwise kaudu kaasatud investoritele lubadusi, mille täitmine on osutunud seni keeruliseks. Pildil ettevõtte üks asutajatest Aivar Inno.
Matsimoka lihatööstus maadleb investoritele antud lubadustega. “Oleksime võinud pankrotti minna”
Kui enda autot kasutada ei saa, tasub kindlustusseltsilt küsida asendusauto kulude hüvitamist, selle saamiseks võib aga suuremat selgitamist kuluda.
Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad
Sõida parem bussiga, ütles kindlustus pensionärile
„Voolavus peab olema, muidu lihtsalt organisatsioon vananeb, ummistub, roiskub,“ lausub Rain Lõhmus. Neid töötajaid, kellest tasub kümne küünega kinni hoida, on tema sõnul vähe.
Rain Lõhmus ajas rahva närvi. “Tal on õigus teha täpselt seda, mida ta tahab”
Tallinna 21. Kooli õpilasi Margus Lauri (vasakul) ja Jakob Karu (paremal) ühendab sarnane mõtteviis ja sarnased unistused. Mõlemad huvituvad maailmamajandusest, finantssüsteemist ja rahatarkusest. See ajendas neid ka oma kooli investeerimisklubi looma.
Koolipoisid panid püsti investeerimisklubi: milleks raha kulutada, kui saab ka seda kasvatada
JMV siinsele firmale pakkus aastaid liisingut Coop Pank, eelmisel aastal nõudis pank autod tagasi. Neid koguti Tallinna lähedal Autowelti platsile.
Maksuamet võitis kohtus JMV Tšehhi autoäri
LHV Groupi asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus ei karda, et radikaalsed muudatused aktsia hinda lühiajaliselt sikutada võivad, rõhutades, et pikaajalise tulemuse nimel tuleb taluda väiksemaid kõikumisi. "Me ei ole showbusiness 'is, et peaksime tekitama käteplaksutust."
Rain Lõhmus: LHVs asendamatuid staare pole, 10% nõrgematest tuleb igal aastal välja vahetada
„Esimene eesmärk sai mul tänavu aasta alguses täidetud: jõudsin plaanitud portfellimahuni, panin lahkumisavalduse lauale ning alates 1. märtsist olen ametlikult töötu,“ kirjeldab investor Anneli Loorits. Kui suur peaks aga investeerimisportfell olema, et selle tootlusest ära elada?
Pool miljonit või 100 miljonit eurot. Kui palju raha on vaja, et enam ei peaks tööl käima?

Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu
Tippkohtumine
Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu
00:00
Näitleja ja rännusell Christopher Rajaveer: Euroopa on minu tagaaed
Turismitund
Näitleja ja rännusell Christopher Rajaveer: Euroopa on minu tagaaed
00:00
Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema
Investor Toomase tund
Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema
Tööstusele raha küsiv Katre Kõvask: suure konkurendi kõrbemist õpetatakse ärikoolides veel tükk aega
Kuum tool
Tööstusele raha küsiv Katre Kõvask: suure konkurendi kõrbemist õpetatakse ärikoolides veel tükk aega
Vaido Veek jagab pikaajalisi investeerimisideid. "Nokia rongile veel ei hüppaks"
Hommikuprogramm
Vaido Veek jagab pikaajalisi investeerimisideid. "Nokia rongile veel ei hüppaks"
Äripäev eetris: kui keerad töökeskkonna pekki, siis jäävad need, keda üritad välja rookida
Äripäev eetris
Äripäev eetris: kui keerad töökeskkonna pekki, siis jäävad need, keda üritad välja rookida
Enimloetud

1
Uudised
  • 27.04.26, 16:00
T1st välja visatud kino viib restoranidest kliendid. “See mõjutab meie käivet märgatavalt”
2
Suur lugu
  • 27.04.26, 06:00
Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad
Sõida parem bussiga, ütles kindlustus pensionärile
3
Arvamused
  • 27.04.26, 06:00
Erkki Sapp: praegu maksavad fikspaketi kinni kõik elektritarbijad
4
Uudised
  • 27.04.26, 11:09
Rootsis tegutsenud Eesti ehitusettevõte läks pankrotti
5
Uudised
  • 27.04.26, 14:00
Margus Linnamäe suur põllufirma liikus Parvel Pruunsilla sõbrale
6
Börsiuudised
  • 27.04.26, 18:00
Matsimoka lihatööstus maadleb investoritele antud lubadustega. “Oleksime võinud pankrotti minna”

Viimased uudised

Uudised
  • 30.04.26, 12:22
Soome tõmbas kasvuootust allapoole
Börsiuudised
  • 30.04.26, 12:20
Meelis Maasik tehnoloogiahiidude tulemustest: vajame AI-kulutuste tasuvuse kohta selgemaid tõendeid
Saated
  • 30.04.26, 11:50
Äripäeva kultuurisoovitused: toitu, tantsu ja muud tralli
Börsiuudised
  • 30.04.26, 11:45
Alphabeti tulemuste eel 100 000 dollari eest aktsiaid ostnud Lev Dolgatsjov: “Olen sillas!”
Alphabeti aktsia +7%
Börsiuudised
  • 30.04.26, 11:16
Incap kasvatas käivet, kasumlikkus jäi surve alla
Aktsia kukkus 7%
  • ST
Sisuturundus
  • 30.04.26, 11:15
Ivar Kruusenberg: riigi toetus toob paljudesse korteriühistutesse hooldusvabad vesinikgeneraatorid
Uudised
  • 30.04.26, 10:45
Kinnisvarafirma sai riigikohtus võidu Viimsi valla vastu
Majandustulemused
  • 30.04.26, 10:22
Eesti Energia puhaskasumit näris ühekordne finantskulu
