Personalijuhid kisuvad lahti tööelu valupunktid: miks saavad mõned rohkem palka

Delfi Meedia personalijuht Mailis Neppo (vasakul), Vanalinna Ehituse personalijuht Kaire Elhuveig, saatejuht Paavo Siimann, kaitseinvesteeringute keskuse personalijuht Kristiina Palm.
Foto: Andres Laanem
Kolm kogenud personalijuhti avavad saates “Finantsuudised fookuses”, kuidas kujundada õiglast tasustamist, siduda tulemuslikkus selgete ootustega ning kasutada tehisintellekti nii, et tehnoloogia toetaks, mitte ei asendaks läbimõeldud juhtimist.
Saates räägitakse palkade läbipaistvusest ning olukordadest, kus samal ametikohal töötavate inimeste panus ja tulemuslikkus erinevad märgatavalt. Külaliste hinnangul peab töötaja mõistma, kuidas tema tasu kujuneb, kuid palgaerinevuste põhjendamine ja juhtimine on eelkõige juhi vastutus.
Juttu tuleb ka avaliku sektori palkadest ja missioonitundest. Tähenduslik töö võib inimest tugevalt motiveerida, kuid ei asenda konkurentsivõimelist töötasu. Tulemusjuhtimises peetakse oluliseks selgeid eesmärke ja arusaadavaid mõõdikuid, kusjuures tulemustasu ei pea sõltuma ainult rahalisest tulemusest ega väljenduma alati rahas.
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Eraldi tähelepanu all on tehisintellekti kasutamine värbamises ja personalitöös. AI võib kandidaatide eelsõelumist kiirendada, kuid ei pruugi märgata inimese tegelikku potentsiaali ega lugeda ridade vahelt. Ka tehnoloogia kasutuselevõtt ei too tingimata kohe kokkuhoidu, sest litsentsid, koolitused ja katsetamine nõuavad nii aega kui raha.
Lisaks räägitakse tööjõu voolavusest, värbamiskiirusest, töötajate rahulolust ja juhtimiskvaliteedist ning arutletakse, kuidas mõjutavad kaug- ja hübriidtöö organisatsiooni tulemusi, koostööd ja kulusid.