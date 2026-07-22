Personalijuhid kisuvad lahti tööelu valupunktid: miks saavad mõned rohkem palka

Eraldi tähelepanu all on tehisintellekti kasutamine värbamises ja personalitöös. AI võib kandidaatide eelsõelumist kiirendada, kuid ei pruugi märgata inimese tegelikku potentsiaali ega lugeda ridade vahelt. Ka tehnoloogia kasutuselevõtt ei too tingimata kohe kokkuhoidu, sest litsentsid, koolitused ja katsetamine nõuavad nii aega kui raha.

Lisaks räägitakse tööjõu voolavusest, värbamiskiirusest, töötajate rahulolust ja juhtimiskvaliteedist ning arutletakse, kuidas mõjutavad kaug- ja hübriidtöö organisatsiooni tulemusi, koostööd ja kulusid.