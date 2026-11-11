PwC tehingunõustaja: iga teine põhjalikku kontrolli jõudnud ettevõttetehing võib pooleli jääda

OÜtamine ja erisoodustuste küsimused

PwC Eesti maksuosakonna juht ja vandeadvokaat Verner Silm rääkis, milliseid probleeme avastatakse ettevõtete ostueelses maksukontrollis. Eestis tegutsevate ettevõtete puhul kerkivad esile eeskätt OÜtamise, töösuhete ja erisoodustuste küsimused, piiriüleste ettevõtete puhul ka siirdehinnad ja käibemaks. Silma kogemusel leitakse otsitud valdkondades probleeme sageli, kuid maksurisk ei pea tehingut tingimata nurjama: võimalikud lahendused on näiteks ostuhinna korrigeerimine, riskide jagamine või maksukindlustus.

Saates arutati sedagi, miks toimub Leedus rohkem ostu- ja müügitehinguid, samal ajal kui Eesti paistab silma kapitali kaasamisega.

Külalised rääkisid strateegiliste investorite huvist, tehnoloogia ja oskusteabe ostmisest ning sellest, kuidas Eesti maksusüsteemi võimalikud tulevikumuudatused võivad mõjutada ettevõtjate ja investorite otsuseid. PwC advokaadibüroo juht ja vandeadvokaat Taavi Kõiv selgitas, miks tehingus võivad saada määravaks nii lepingutingimused kui ka konkurentsiameti koondumiskontroll.

Praktilise küsimusena võetakse ette ettevõtte müügiks valmistumine. Millal tasub omanikul hakata mõtlema valdusühingule? Kas müüa osalus või äritegevus? Miks võib kontrollosaluse väärtus erineda vähemusosaluse väärtusest? Ning kuidas korraldada müügiprotsess nii, et üksikostja ei saaks tingimusi lõputult dikteerida? Külaliste sõnum on, et edukas tehing algab ammu enne ostja leidmist.

Saates olid külas PwC Eesti tehingunõustamise osakonna juht Raul Ruubel, PwC advokaadibüroo juht ja vandeadvokaat Taavi Kõiv ning PwC Eesti maksuosakonna juht ja vandeadvokaat Verner Silm. Saadet juhtis Paavo Siimann.