Töövaidluste ABC: kuidas riske ennetada?

Äripäeva raadios uuris saatejuht Küll Gutmann (paremal) külalistelt Kristel Tiitsilt (vasakul) ja Marge Litvinovalt, mis sammud aitavad ennetada töövaidlust.
Foto: Eve Noormägi
Töövaidlused ei teki enamasti üleöö ega alga töövaidluskomisjonis. Sageli saavad need alguse organisatsiooni igapäevastest juhtimis- ja personaliprotsessidest, puudulikust dokumenteerimisest või keeruliste olukordade valest käsitlemisest.
“Teabevara tunnis” räägitakse, kuidas tööandjad saavad töövaidlusi ennetada, millistele personaliprotsessidele tasub erilist tähelepanu pöörata ning kuidas tegutseda olukorras, kus vaidlus on juba tekkimas. Arutatakse, millised vead töölepingu lõpetamisel suurendavad vaidlusriski, kuidas korrektselt dokumenteerida tööalaseid otsuseid ning millal võiks tööandja kaaluda kompromissi asemel vaidluse lõpuni pidamist.
Samuti vaadatakse töövaidluste statistikat ja peamisi suundumusi tööinspektsiooni aastaraamatu põhjal.