Tagasi Töövaidluste ABC: kuidas riske ennetada? Tööandja saab töövaidlust ennetada, kui pöörab tähelepanu kindlatele tegevustele, räägiti Äripäeva raadio saates “Teabevara tund”. Teabevara tund Peatükid

Töövaidlused ei teki enamasti üleöö ega alga töövaidluskomisjonis. Sageli saavad need alguse organisatsiooni igapäevastest juhtimis- ja personaliprotsessidest, puudulikust dokumenteerimisest või keeruliste olukordade valest käsitlemisest.

“Teabevara tunnis” räägitakse, kuidas tööandjad saavad töövaidlusi ennetada, millistele personaliprotsessidele tasub erilist tähelepanu pöörata ning kuidas tegutseda olukorras, kus vaidlus on juba tekkimas. Arutatakse, millised vead töölepingu lõpetamisel suurendavad vaidlusriski, kuidas korrektselt dokumenteerida tööalaseid otsuseid ning millal võiks tööandja kaaluda kompromissi asemel vaidluse lõpuni pidamist.

Samuti vaadatakse töövaidluste statistikat ja peamisi suundumusi tööinspektsiooni aastaraamatu põhjal.