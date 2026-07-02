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Töövaidluste ABC: kuidas riske ennetada?

Tööandja saab töövaidlust ennetada, kui pöörab tähelepanu kindlatele tegevustele, räägiti Äripäeva raadio saates “Teabevara tund”.
Teabevara tund
00:00
Peatükid
Äripäeva raadios uuris saatejuht Küll Gutmann (paremal) külalistelt Kristel Tiitsilt (vasakul) ja Marge Litvinovalt, mis sammud aitavad ennetada töövaidlust.
  • Äripäeva raadios uuris saatejuht Küll Gutmann (paremal) külalistelt Kristel Tiitsilt (vasakul) ja Marge Litvinovalt, mis sammud aitavad ennetada töövaidlust.
  • Foto: Eve Noormägi
Töövaidlused ei teki enamasti üleöö ega alga töövaidluskomisjonis. Sageli saavad need alguse organisatsiooni igapäevastest juhtimis- ja personaliprotsessidest, puudulikust dokumenteerimisest või keeruliste olukordade valest käsitlemisest.
“Teabevara tunnis” räägitakse, kuidas tööandjad saavad töövaidlusi ennetada, millistele personaliprotsessidele tasub erilist tähelepanu pöörata ning kuidas tegutseda olukorras, kus vaidlus on juba tekkimas. Arutatakse, millised vead töölepingu lõpetamisel suurendavad vaidlusriski, kuidas korrektselt dokumenteerida tööalaseid otsuseid ning millal võiks tööandja kaaluda kompromissi asemel vaidluse lõpuni pidamist.
Samuti vaadatakse töövaidluste statistikat ja peamisi suundumusi tööinspektsiooni aastaraamatu põhjal.
Külas on Grant Thornton Balticu partner ja õigusnõustamise valdkonna juht Kristel Tiits ning personalijuht ja personaliteenuste juhtiv nõustaja Marge Litvinova.
Saadet juhib teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi, küsimusi aitab esitada personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann.
Teabevara tund
Töövaidluste ABC: kuidas riske ennetada ja vaidlusi lahendada?
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Peatükid
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