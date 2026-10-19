Noop sai ülesandeks liita Värska kahe kuuga A. Le Coqiga. “Suures kontsernis ei saa juhtida nii nagu pereettevõttes”

A. Le Coqi ajutine juht Tarmo Noop rääkis Äripäeva raadio saates “Kuum tool”, et sai peamiseks ülesandeks ostetud Värska Originaali sujuva lõimimise Eesti suurima joogitootjaga. Ilmselt jaanuaris alustava uue juhi nimel hoiab Noop saladuseloori.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks tuli Tarmo Noop ajutiselt A. Le Coqi etteotsa tagasi ja millise tähtajaga peab ta Värska lõimimise ära tegema;
- kuidas põhjendab Noop Värska seniste juhtide lahkumist ning mida tähendab tema sõnul perefirma lõpp suures kontsernis.