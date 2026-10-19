Noop sai ülesandeks liita Värska kahe kuuga A. Le Coqiga. “Suures kontsernis ei saa juhtida nii nagu pereettevõttes”

Liviko ja Saku Õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turu piiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks.