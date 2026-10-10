“Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt.” Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt

Liviko ja Saku Õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turu piiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks suudavad Liviko ja Saku kasvatada käivet ajal, mil eestlased joovad vähem ja kasumimarginaalid on surve all;

kuidas kirjeldavad Janek Kalvi ja Jaan Härms uusi kasvuvõimalusi välismaal ning milliseid riske toob rahvusvaheline äri kaasa.