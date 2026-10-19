Vseviov: kui rahu tuleb meile soodsatel tingimustel, saame põlvkonna jagu ilusamat aega

Rakveres toimunud ettevõtete tunnustamisüritusel avalikustati Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Harjumaa edukate ettevõtete TOPi nominendid. Iga maakonna võitjad kuulutatakse välja 19. novembril Tallinnas edukate ettevõtete galal.
Loetud päevad enne ametist lahkumist üritas riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) asejuht Katri Raudsepp suunata droonitõrje rakettide hanget Margus Linnamäe osalusega kaitsefirmale Frankenburg. Paar kuud hiljem, pärast RKIKist lahkumist, asus Raudsepp tööle teise Linnamäe osalusega ettevõttesse.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.