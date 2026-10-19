RKIKi asejuht üritas suunata Linnamäe osalusega firmale magusa raketihanke ja läks hiljem tema palgale
Loetud päevad enne ametist lahkumist üritas riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) asejuht Katri Raudsepp suunata droonitõrje rakettide hanget Margus Linnamäe osalusega kaitsefirmale Frankenburg. Paar kuud hiljem, pärast RKIKist lahkumist, asus Raudsepp tööle teise Linnamäe osalusega ettevõttesse.
Katri Raudsepp liikus koos eelmise RKIKi peadirektori Magnus-Valdemar Saarega kaitsetööstusettevõtte Wolfram Europa OÜ juhatusse. Ka selles kaitsefirmas on suurettevõtjal Margus Linnamäel osalus.
Foto: riigi kaitseinvesteeringute keskus
Raketiostu ettepaneku aluseks oli turu-uuring, mis peab näitama, et riik valib tarnija ausalt ja konkurentsi moonutamata. Raudsepa esitletud uuring oli aga koostatud Frankenburgis endas.
Frankenburgile oli riigi tellimus oluline, sest see oleks avanud uksed NATO kaitsehangetele.
Ministeeriumis tekkis küsimus, miks peaks riik kinni maksma ühe eraettevõtte arendustöö. Sekkus ka kaitsepolitsei, kes andis ministrile ja kantslerile teada, et turu-uuring oli koostatud Frankenburgis. Raketid jäid ostmata.
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