Galerii: avalikustati Põhja-Eesti edukamad ettevõtted
Rakveres toimunud ettevõtete tunnustamisüritusel avalikustati Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Harjumaa edukate ettevõtete TOPi nominendid. Iga maakonna võitjad kuulutatakse välja 19. novembril Tallinnas edukate ettevõtete galal.
Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) juht Elmar Vaher on kriisiplaani kontrollimiseks lasknud ühe olulise objekti teadlikult „põlema panna“. Paberil pidi kõik toimima, päris katse näitas mõne minutiga vastupidist.
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