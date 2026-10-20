"Kas saaksid koosolekule tulla?" Arco Vara uue juhi ootamatu teekond tippu

“Olles Williams või Aston Martin, siis on küsimus, kui kaua võib? Meil ei ole mõtet rääkida, et meil on hea tiim või meil on head autod või head projektid. Kui me punkte ei skoori, siis midagi tuleb muuta,” toob Arco Vara suuraktsionär ja nõukogu esimehe rolli uuesti haaranud Tarmo Sild paralleeli Vormel-1 sarjast.
Vaid pool aastat Arco Vara juhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.