35 miljoni eurone õppetund: pidevate juhivahetustega Arco Varal on pureda paras pähkel

“Olles Williams või Aston Martin, siis on küsimus, kui kaua võib? Meil ei ole mõtet rääkida, et meil on hea tiim või meil on head autod või head projektid. Kui me punkte ei skoori, siis midagi tuleb muuta,” toob Arco Vara suuraktsionär ja nõukogu esimehe rolli uuesti haaranud Tarmo Sild paralleeli Vormel-1 sarjast.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks vahetuvad Arco Varas juhid nii tihti ja mida ütleb selle kohta suuraktsionär Tarmo Sild;

milles peitub Lutheri kvartali 35 miljoni euro suuruse õppetunni tuum ja mis võib saada arenduse uuest plaanist.