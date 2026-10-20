SEB strateeg: AI investeerimisbuum ei lõpe niipea

USA võlakirjade tootluse kiire tõus ohustab aktsiaturu senist tõusu, kuid tehisintellekti investeerimisbuum kestab tõenäoliselt veel vähemalt aasta kuni poolteist, ütles SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.
A. Le Coqi ajutine juht Tarmo Noop rääkis Äripäeva raadio saates “Kuum tool”, et sai peamiseks ülesandeks ostetud Värska Originaali sujuva lõimimise Eesti suurima joogitootjaga. Ilmselt jaanuaris alustava uue juhi nimel hoiab Noop saladuseloori.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.