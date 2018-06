Skano moodulmööbel laseb kodu igal hetkel uuendada Skano Furniture 15. juuni 2018, 10:46 https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180615/CM/180619765/AR/0/AR-180619765.jpg

Kevad ja suvi on aeg, mis sunnib meid kõiki oma kodusid kriitilise pilguga hindama, suurpuhastust tegema ja sisustust värskendama. Paljudes peredes uuendatakse viimistlust, vahetatakse tekstiile ning paigutatakse ümber mööbliesemeid. Eelisseisus on siin need, kes on panustanud oma kodu sisustades moodulmööblile, mis võimaldab kas või igaks aastaajaks anda eluruumidele uue näo.

Üks mööbel, mitu nägu Moodulmööbel annab lõputuid võimalusi luua erinevaid sisekujunduslahendusi kodu suuruse, stiili ja vajaduste järgi. Valides erinevaid viimistlusi ja kombinatsioone, on lõpptulemus kas aegumatu klassika või modernne ja skandinaaviapärane. Kuna raamatukapid ja -riiulid on kokku pandavad erinevatest valmismoodulitest, siis on võimalik neist vastavalt soovile kujundada interjööri sobivaid komplekte ning hiljem on lihtne neid vajaduse järgi ümber kombineerida. Nurgaelemendid annavad võimaluse eri seintes olevaid mooduleid liita ning aitavad mööblikujunduse tarbija soovidele vastavaks kohandada ja ruumi otstarbekalt kasutada. Raamatusõbrale on kindlasti määravaks klaasukse olemasolu, mis on konstrueeritud olemaks raamatutele kindlaks kaitseks tolmu eest. Mööbli montaaž kujutab endast lihtsalt elementide kokku tõstmist soovitud konfiguratsiooni. Elemendid tõstetakse üksteise peale või üksteise kõrvale ning neid saab hiljem vajadusel ümber tõsta; väga lihtne on interjööri ümber kujundada vastavalt tujule või trendidele.

Sobib erinevatesse ruumidesse Peale selle, et viimistluste ja kombinatsiooni valik annab võimaluse luua erinevaid stiile, sobivad samad moodulid nii elutuppa, söögituppa kui ka magamistuppa. Valikuvõimalus klaasukse ja puitukse näol annab võimaluse kas peita või näidata. Elutuppa saab luua aluse televiisorile, lisades sahtleid ja riiuleid, leiavad koha ka kõik väiksemad esemed, millele raske kohta leida. Või siis luua juba suursugune lugemis- ja ajaveetmisnurgake suurema seinalahenduse näol. Vitriinkapid sobivad erinevate esemete või lauanõude hoiupaigaks nii elu- kui ka söögitoas. Vitriinkapid on samuti kokku pandavad moodulitest, mida saab üksteise peale või kõrvale paigutada ja neist on väga lihtne koostada kombinatsioone nii elu-, söögi- kui ka lastetuppa või kontorisse.

