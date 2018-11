Mida teha, kui tööohutusega kaasnev paberimajandus käib üle jõu?

Kuidas on kõige lihtsam teadvustada töötajatele töökeskkonnaohutusega seonduvat? Töötervishoiu ja -ohutusnõuete täitmine on kohustuslik igas suuruses ettevõttele

Seaduse kohaselt on tööandja kohus tagada töötervishoiu ja -ohutuse nõuete täitmine igas tööga seotud olukorras. Sellega kaasneb terve hulga töökeskkonnaalaste dokumentide koostamisi, mis on kohustuslik nii ühe inimesega pisifirmale kui ka suurele ettevõttele. Mida teha, kui taoline lisatöö ja paberimajandus tunduvad väsitavad ja käivad teile üle jõu?

Rebecca Liis Armus , raamatupidamis- ja finantsteenuste ettevõtte OÜ Karsgemi juht Ettevõtte töökeskkonna alase dokumentatsiooni koostamine võib tunduda pikk ja tüütu kohustus ning kui teil pole selleks võimalusi eraldi inimest palgata, on mõistlik see sarnaselt IT- või raamatupidamisele teenusena sisse osta.

„Eestis teeb järelevalvet töötervishoidu ja -ohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle tööinspektsioon. Nad jälgivad, et tööle ei asuks vajalike erialateadmiste ja oskuste ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste teadmisteta inimesed ning et iga töötaja jaoks oleks koostatud ja kinnitatud kirjalik ohutusjuhend. Ettevõtte töökeskkonna alase dokumentatsiooni koostamine võib tunduda pikk ja tüütu kohustus ning kui teil pole selleks võimalusi eraldi inimest palgata, on mõistlik see sarnaselt IT- või raamatupidamisele teenusena sisse osta,” pakub lahenduse raamatupidamis- ja finantsteenuste ettevõtte OÜ Karsgemi juht Rebecca Liis Armus.

Seejuures on tema sõnul oluline, et teenuse pakkuja läheneks igale ettevõttele personaalselt, arvestades nende töö spetsiifikat. Kõik juhendid peavad vastama konkreetse ettevõtte vajadustele ja eripäradele. Teenust saab sisse osta näiteks üksikute teenustena alates töökeskkonna auditi läbiviimisest ja ohutusjuhendite koostamisest kuni tööohutusalaste koolituste ja riskianalüüsini. Samuti on võimalik tellida ühelt ettevõttelt tööohutusealane kompleksteenus, mille hind algab Kasgemis näiteks 380 eurost.

Tööõnnetused ei hüüa tulles!

Seaduse mittetundmine ei vabasta paraku vastutusest ning kõik ettevõtted, kus on tööl vähemalt üks inimene, peavad tegelema töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamise, töötaja koolitamise ja töökeskkonnaalase ohutusega. „Tööohutusalaste nõuete täitmist kontrollib Eestis Tööinspektsioon, kellel on õigus rikkumiste eest määrata tingimuste rahatrahv või ettekirjutis. Alati on lihtsalt olla seadusekuulelik, kui hakata hiljem tagantjärele kiiresti pabereid korda ajama ja inimesi koolitama,” ütleb Armus, lisades, et see on tegelikult vaid üks tahk tööohutusalaste tingimuste täitmisel.

„Kõige olulisem on loomulikult see, et teie ettevõttes oleks välistatud tööõnnetuste juhtumine! Iga hea töötaja on tänapäeval kulla hinnaga ning keegi ei taha, et nendega teadmatusest, kogenematust või ettevaatamatusest muidagi halba juhtuks. Lisaks pole sugugi väikesed ka tööõnnetuste eest makstavad kompensatsioonid ja ravirahad, mida tööandja on seaduse täitmata jätmise eest tööõnnetuste puhul sunnitud maksma! Mõelge sellele ja usaldage oma töökeskkonnaalane tegevus spetsialisti kätte, kui teil endal pole ressursse sellega tegeleda!”

2011. aastal asutatud Karsgemi OÜ põhitegevus oli algusaastail kvaliteetse raamatupidamisteenuse osutamine, millele on tänaseks lisandunud erinevad finants- ja personaliteenused, projektide kirjutamise ja aruandlusega seotud tegevused ning töökeskkonnateenuse osutamine. Ettevõte soovib ühekordsete teenuste kõrval pakkuda nii-öelda kompleksteenust, mis võimaldab kliendil erinevaid teenuseid saada ühest kohast ning saavutada sellega olulise aja kokkuhoiu.

Alates 2015. aastast on Karsgemi Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) liige, 2017. aastal astus ettevõte Vastutustundlikku ettevõtluse foorumi liikmeks, samuti kuuluvad ettevõtte töötajad Eesti Raamatupidajate Kogusse. 2017. aastal kuulutati ettevõtte juht Rebecca Liis Armus Eesti Aasta Raamatupidajaks, Karsgemi on pälvinud 2017. ja 2018. aastal Vastutustundlikku ettevõtte hõbemärgise ning lisaks on tunnustatud ka kaugtöö märgisega.

Tööohutusalane kompleksteenus sisaldab: töökeskkonna auditi läbiviimine ettevõttes, ettevõtte töökeskkonna alane dokumentatsiooni koostamine, ohutusjuhendid, ettevõtte sisekontrollisüsteemi loomine, isikukaitsevahendite süsteemi loomine, töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamine, ettevõtte siseste töökeskkonnaga seotud isikute valimise ja määramise korraldamine ja sellealane nõustamine (töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu, esmaabiandjad jne), töökeskkonnastruktuuride koolituste läbiviimise korraldamine, töökeskkonnaspetsialisti teenus ja töökeskkonna riskianalüüsi koostamine