Live-rulett tuleb Eesti turule

Tuntud live-mängude pakkuja Authentic Gaming sõlmis kokkulepe Eestis tegutseva Optibeti kasiinoga ning hakkab pakkuma Eesti mängijatele autentseid elamusi oma live-mängulaudade abil.

Tänu koostööle saavad Optibeti mängijad ligipääsu live-ruletilaudadele, mida striimitakse otse Authentic Gamingu partnerite mängusaalides. Nende partnerite hulgas on mitmed tuntud nimed, nagu näiteks Bukarestis Radissoni hotellis asuv Platinumi kasiino ning isegi Ameerika Ühendriikides Connecticuti osariigis asuv Foxwoods Resort Casino.

Lisaks ruletilauale antakse Optibeti mängijatele ligipääs hiljuti avatud Live Arena Studio mängudele, mille hulgas on kuus lauamängu ja mitu erinevat mänguformaati, nende seas omapärane Blaze’i rulett, mille neoonselt kaunistatud mängulaudade taustal näidatakse striimi mänguetenduse kujul.

Balti turud pakuvad huvi hasartmängude seadusandluse tõttu

Authentic Gamingu tegevjuht Jonas Delin avaldas rõõmu koostöö üle, öeldes, et tegemist on olulise osaga ettevõtte plaanist siseneda Euroopa turgudele, kus hasartmängud on seadusega reguleeritud. Delini sõnul on nende jaoks Balti riigid nagu Läti eriti põnevad, kuna Läti hasartmänguseadus piirab live-mängude pakkumist üsna karmilt, kuid Optibetiga partnerlusse astudes on nüüd võimalik Authentic Gamingul muutuda kiirelt üheks Balti suurimaks live-ruleti pakkujaks.

Optibeti tütarfirma Lifland Gaming juht selgitas, et Optibet otsustas teha koostööd Authentic Gaminguga eelkõige, kuna ettevõte pakub väga kõrge kvaliteediga videostriime, kasutajasõbralikku liidest ja funktsionaalsust, mis lähtub mängijate huvidest.

Eesti Optibeti lehel on saadaval ka Net Entertainmenti live-lauad, kuid tänu Authentic Gamingu mängude edastamisele on kasiinoportaalis saadaval kümmekond mängulauda. Blaze’i rulett on kasiinos eriti esile tõstetud ning Optibet pakub lausa võimalust teenida rohkem VIP-punkte, mille eest saab kasiinos lunastada mitmeid kliendieeliseid.

Füüsiliste kasiinode kõrval hakkavad üha enam populaarsust koguma internetikasiinod.

Optibet laieneb jõudsalt

Kui praegu on Eesti füüsiliste kasiinode turuliider Olympic, siis aastaid Eestis tegutsenud internetipõhine mängukorraldaja Optibet on juba Lätis oma valdkonna turuliider. 2018. aasta jooksul on aga Eestis tegutseva internetikasiino mänguportfooliot laiendatud väga jõudsalt – turule on toodud teiste seas näiteks Blueprint Games, Big Time Gaming ja iSoftBet, mitmed koostööd on eksklusiivsed, mis tähendab, et Optibet on ainus Eesti internetikasiino, kes pakub selliseid mänge.

Koostöös Authentic Gaminguga on nüüd Optibeti live-kasiino portfoolio märkimisväärselt suurem, meelitades mängima inimesi, kes on seni internetikasiinodest hoidunud autentse mängukogemuse puudumise tõttu. Live-rulett on internetikasiinode viis pakkuda mängijatele kogemust, mis on võimalikult realistlik ja meenutab ehtsas kasiinos mängimist – kogu tegevus toimub reaalajas ning mängu korraldab ehtne krupjee, videopilti filmitakse tipptasemel stuudiotes või ehtsates kasiinodes nagu Authentic Gaming mängulaudade puhul.

Optibet on Eestis tegevusloa alusel tegutsev internetikasiino, mis on ühtlasi üks parimaid ja tuntumaid hasartmängulehti kogu Baltikumis. Optibeti lähemalt tundma õppimiseks ja teiste mängijate tagasiside nägemiseks loe Optibet arvustust. Tegemist on aga hasartmängudega, seega mängi vastutustundlikult ja pea piiri.