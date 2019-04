Laen naabrite firmadele: Läti pank Rietumu tegutseb ka Eestis

Vaatamata euroskeptikute prognoosidele on Euroopa Liidu ettevõtluse lõimumine pidevalt arenev ning Balti riigid osalevad selles aktiivselt. Tendentsi võib märgata müügi, transpordi, turismi ja tootmisvaldkonnas. Kapitali liikumine naaberriikide vahel puudutab ka sellist valdkonda nagu ettevõtlustegevuse rahastamine.

Eriti paistab oma huviga projektide rahastamise vastu naaberriikides silma Rietumu Banka. Täna on see regiooni suurim sõltumatu pank kohaliku kapitali ja selgelt väljendunud rahvusvahelise strateegiaga.

Rietumu krediidijuhtimise üksuse juht Artur Jukš ütleb selle kohta nii: "Ajalooliselt on meil kujunenud suur eduka töö kogemus rahvusvahelises ja piiriüleses krediteerimises. Ainult varem töötasime rohkem Lätist idapool asuvates riikides, nüüd aga on olukord muutunud ning "Euroopa" projektide osakaal meie krediidiportfellis stabiilselt kasvab. Meil on, mida turul pakkuda: kapital, ressursid, professionaalne ekspertiis. Ning lõpuks soov ja valmidus krediteerida naaberriikide äriprojekte".

Läti Rietumu Banka on tegutsenud Eesti ja Leedu turul juba pikemat aega. Pank on alati olnud avatud äri rahastamiseks riikides, mis hõivasid kindla koha panga laenuportfellis. Tuleb märkida, et täna käsitleb pank erinevate ärivaldkondade projekte: see on nii nn pangaväliste finantsasutuste krediidiportfellide rahastamine kui ka tootmine, ärikinnisvara ja kaubandus. Näiteks Eestis rahastab Rietumu kohalikku kinnisvaraarendust – Kadrioru Plaza äri- ja elamukompleksi ehitust Tallinna kesklinnas. Arendaja sõnul on suurem osa pindasid ostjate poolt juba broneeritud, aga projekti ennast nimetatakse "kõige suuremaks ja mugavamaks elamiseks ning äriks" Eesti pealinna prestiižses linnaosas.

Rietumu krediidijuhtimise üksuse juht Artur Jukš Foto: Rietumu Banka

"Erinevalt paljudest Lääne pangakettidest, ei piirdu me tegevusega ainult ühel konkreetsel turul. Sisuliselt peame oma koduturuks kõiki naaberriike ja mitte ainult. Pank pakub krediiti ka teistes liikmesriikides, näiteks Iirimaal ja Suurbritannias," seletas Artur Jukš.

Küsimusele, miks valivad ettevõtjad rahastamiseks naaberriigi panga, vastab Rietumu esindaja: "Esiteks, regioonis ei ole enam praktiliselt erapanku, mille kapitalist ja vabadest vahenditest piisaks, et rahastada projekte mahuga üle 10 miljoni euro. Meie teeme seda meeleldi. Teiseks, meid eristab individuaalne lähenemine: süveneme igasse projekti, analüüsime seda, pakume individuaalseid otsuseid, parandusi, ekspertiisi ja kogemust. See lubab realiseerida ebastandardseid ideid. Mõned neist osutuvad üliedukaks, kuigi, kui neile oleks lähenetud mingite kindlate šabloonidega, oleksid need jäänudki vaid paberile."

Jukši sõnul väljendub Rietumu Banka sõltumatus selles, et pank ei keeldu koostööst EL ettevõtetega, mille asutajate nimekirjas on ka EL mitteresidendid: "Teame, et mõned pangad "igaks juhuks" külmutasid koostöö selliste klientidega, kuigi jutt käib täiesti normaalsetest äridest, mille seas on ka turuliidreid." Tema sõnul võib sellist praktikat seletada asjaoluga, et töö taoliste klientidega nõuab pankadelt põhjalikku individuaalset analüüsi, mis on ebamugav ja kallis. "Meil on teine lähenemine. Eelistame ka edaspidi töötada klientidega personaalselt. Aganate eraldamiseks rakendame riskide analüüsi ja kontrolli, mida oskame teha väga hästi. See lubab meil jääda ka edaspidi avatuks uutele ja innovaatilistele projektidele," selgitab Jukš.

Rietumu Banka ambitsioonid naaberturgudel on igati põhjendatud. Ei ole välistatud, et lähitulevikus saavad Baltimaade vahelised laenud sama tavaliseks nagu kaupade ja teenuste eksport.

www.rietumu.com

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Kaalu oma otsust hoolikalt – tutvu finantsteenuse tingimustega ning vajadusel pea nõu asjatundjaga.