Kohviku avamine – kuidas valida vastupidav kohviku mööbel

Kohvik Mustamäe Elamus SPA´s

Kevad on uute alguste aeg – päike paitab meeli ja hing ihkab millegi värske järele. Ei ole see teisiti ka HoReCa valdkonnas, kus kohvikute ja restoranide terrassid äratatakse talveunest või nii mõnigi võtab ette kauase unistuse avada päris oma kohvik.

Restorani või kohviku avamine on väljakutse mitmes mõttes, mistõttu tasub oma elu lihtsustada valdkondadest, kus see vähegi võimalik. Järgi neid näpunäiteid ja leia kohvikumööbel juba esimesel katsel.

Laulasmaa SPA terassikohvik

Terrassimööbel olgu kergesti hooldatav

Eesti ilmastik on heitlik – välimööbel vali kergesti hooldatavast materjalist, mis peab vastu kevadisele teravale päikesele, jaanipäeva lörtsile ja pikkadele valgetele õhtutele ning septembri lõpus vihmaga mööbli külge kleepuvatele puulehtedele. Et eestimaalaste kauased lemmikud on naturaalsed materjalid, on puitmööbel alati hea valik. Samal ajal ei tasu peljata ka kunstmaterjale, kuna need imiteerivad looduslikke väga ehedalt ning tagavad mööbli pika eluea. Ka on neid kergem ühe liigutusega puhastada nii, et iga kohviku klient leiaks eest puhta pinna oma toidu nautimiseks.

Kui terrassile on kavandatud ka diivanid või soovid toolidele pehmeid istumisaluseid, eelista ilmastikukindlaid katteid, mis ei pleegi päikese käes liialt kiiresti ning mida on pärast vihmasadu mugav kiiresti kuivatada. Home4you kangaste ja kanga värvide valik on lai, samuti teostatakse eritellimustöid.

Grand Rose SPA Hotel Kuressaares

Söögilaua komplekt versus ise komplekteerimine

Välimööbli valmiskomplektid on reeglina saadaval suuremate sarjadena, kuhu kuuluvad erineva suurusega söögilauad, abilauad, söögilaua toolid, aga ka tugitoolid ja õuediivan. See on mugav lahendus, kui on soov kohviku õueala liigendada ja tagada istumisalade variatiivsus. Lahenduse saad isikupärasemaks muuta dekoratiivpatjade valiku ja teiste kaunistustega.

Kordumatu lahenduse tagab mööblivaliku komplekteerimine erinevate tootjate sarjadest – sobita omavahel laud ja toolid, mis ei ole pärit samast sarjast ning lisa üks-kaks põnevat diivanit. Et paljud sarjad tarnivad sarnastes toonides kohvikumööblit, ei ole sobitamine kuigi keerukas.

Põnev variant on mööbel kokku panna aga päris ise – vali lauaplaadid, sobita juurde jalad ning saad kokku mööbli, mida teistes kohvikutes ja restoranides ei kohtagi.

Telliskivi CHI terass Tallinnas

Kuldne kesktee on valida mooduldiivan, mille suuruse ja asetuse saab valida vastavalt terrassi võimalustele – moodusta mooduldiivani osadest nurgadiivan, mitu väiksemat diivanit või hoopis säti istumine ringina ümber keskel asuva diivanilaua.

Valgustid ja gaasisoojendid pikendavad kohviku õueelu

Eestimaa suvi tagab pikad valged õhtud, kuid välitemperatuur kipub kõikuma. Restorani või kohviku õueelu aitavad hubasemaks ja kauakestvamaks teha gaasisoojendid. Kui soovid soojendit ühtlasi valgusallikana kasutada, vali nähtava leegiga gaasilamp. Kui eelistad märkamatumaid soojendeid, vali soojendi, mille põleti on varjatud. Vahva ja Eestis vähekasutatud mõte on kohvikulaudadele asetada hoopis laualambid või tuua terrassile mõni põrandalamp.

Väliterass Telia kontoris

Terrassielu pikendavad kindlasti ka ilmastikukindlad päikesevarjud ja varikatused, mis võimaldavad kaitset ereda päikese eest ja annavad asu ka kerge vihmasabina korral. Home4you valikus olevate markiiside ja varjude kangad on rebenemise korral vahetatavad.

Kohviku ja restorani terrassil annavad hubasust pleedid ja tekid, mida on mugav hoiustada spetsiaalses hoiukastis või õueriiulil. Sobita valik pehme aiamööbli materjaliga, istuta ilmale hästi vastupidavad lopsakad õuelilled põnevatesse terrassipottidesse ning sinu toitlustuskoha terrass kujuneb kiiresti külastajate lemmikuks.

Gurmeerestoran SARDIINID terass Pirital

Kohvik PURJE terass Pärnus

Resto KRAHW väliterass Haapsalus

