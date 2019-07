Kuidas rajada koduhoovi spordiväljak?

Sportliku vormi tõstmiseks on suurepärane võimalus omada eramaja või maakodu hoovis spordiväljakut. Olulise boonusena võimaldab kodune spordiväljak kokku hoida väärtuslikku aega, mis kulub treeningutele sõitmiseks, ning pakub pere noorematele tervisliku alternatiivi nutiseadmetes istumisele. Spordiväljakute rajamisega tegeleva Spordiareenid OÜ juhataja Mario Luik peab oluliseks just kasulike liikumisharjumuste tekkimist, mida kinnitavad ka mitmed kliendid, kes teevad nüüd tänu kodusele spordiplatsile kogu perega rohkem sporti!

Sport Court PowerGame plastikkattega koduhoovi tänavakorvpalliväljak, 220m2 (2018)

Millest alustada?

Kõik algab sellest, millist või mitut spordiala soovitakse harrastada. Tavapärased valikud on korvpall, tennis, võrkpall, rannavõrkpall ja jalgpall. Multispordiväljakute puhul rajatakse lahendusi, kus platsi kate on korraga erinevatele spordialadele sobiv. „Senine kogemus näitab, et inimeste eelistused on seinast-seina. Meie soovitus on nii-öelda pigem rohkem kui vähem. Mitmekülgsemad võimalused loovad nii nooremale kui ka vanemale spordisõbrale atraktiivsema treeningkeskkonna,“ toob Luik välja.

Teiseks tuleb hinnata kui palju on koduhoovis vaba ruumi spordiväljaku rajamiseks ning millist lisatööd eeldaks soovitud platsi mõõtude saavutamine. Viimane tähendab maastikukujunduse ettevõtmist – põõsaste ja kivide eemaldamine, puude mahavõtmine, pinnase tõstmine jne. Näiteks ühe korviga tänavakorvpalliväljaku rajamiseks piisab juba ca 70m2`st, kuid standardmõõtmetes tenniseväljaku rajamine eeldab ca 700m2 vaba maad. Hea kui koduomanik teaks ka seda, milline on planeeritud asukohas olemasolev pinnas (nt muld, liiv, kivid, savi vms).

Sport Court PowerGame plastikkattega koduhoovi tänavakorvpalliväljak, 70m2 (2019)

Millele veel peaks tähelepanu pöörama?

Kui lähteülesanne on läbi mõeldud, soovitab Luik ühendust võtta spordiväljakute terviklahendusi pakkuvate ettevõtetega: „Spetsialisti käest saab head nõu, kuidas idee ellu viia. Lisaks koos valida välja sobivad tooted ning võtta hinnapakkumised töö erinevatele osadele“. Kui on aga teada, mida täpselt tahetakse, siis see kiirendab kogu eeltöö protsessi märkimisväärselt. Läbi tuleks käia järgmised teemad:

• spordiväljakule kattelahenduse valimine

• pinnasetööde (sh drenaaži vajadus) mahu hindamine lähtuvalt valitud kattest

• piirdeaia vajalikkuse hindamine

• spordiinventari valimine

• haljastustööde mahu täpsustamine

• valgustuslahenduse vajalikkuse hindamine

Spordiplatside rajamiseks soovitatud tooted?

Nii lihtsama spordiplatsi kui ka multispordiväljaku rajamisel on mõistlik kaaluda kattena tugevamat plastikkatet (koduhoovi tingimustes paigaldus kivisillutisele) või pehmemat kunstmurukatet (paigaldus graniitsõelmetest rajatud alusele).

Spordiareenid OÜ poolt pakutav Sport Court PowerGame (USA) plastikkate on spordisõbrale koduhoovi spordiplatsi rajamiseks turvaline ja vastupidav (tootjapoolne garantii 15 aastat) valik. Tegemist on Eesti kliimas aastaringselt kasutatava ja praktiliselt hooldusvaba lahendusega. Plastikkatte paigaldamine toimub kinnitamata otse siledale aluspinnale. Saju järgselt kuivab plastikkate kiirelt ning saab seeläbi ka puhastatud. PowerGame on ka Tokyo 2020 Olümpiamängude 3x3 tänavakorvpalliturniiri ametlik võistluskate!

Raul , rajas lastele koduhoovi plastikkattega korvpalliplatsi Mul on kolm poega, kes koos naabripoisiga asusid samaaegselt lume sulamisega iga päev õues kossu mängima. Puudus aga korralik plats. Kiirelt leidsin Spordiareenid ja Mario, kes pakkus paari päeva jooksul pärast minu pöördumist mulle välja täislahendusega koduhoovi kossuväljaku. Ja seda täpselt sobivate mõõtudega! Ideest teostuseni kulus ca 4 nädalat ja olgugi, et väljak on just valminud, ei kujuta ma enda koduhoovi ilma selleta enam ette.

Kunstmurukattega rajatakse enamasti tennise- ja jalgpallimänguks soovitud spordiplatse. Spetsialist oskab lähtuvalt päringust välja pakkuda sobiva toote. Kunstmuru vajab küll mõningast hooldamist (st harjamist ja liivatamist), kuid kasutuse mõttes ja esteetilises võtmes on kunstmuru koduomanikule väga hea lahendus.

Kunstmurukattega tenniseväljak, 510m2 (2018)

Spordiväljaku sisustamiseks treeningvahenditega on võimalus kasutada püsivat ehk kohtpaikset või teisaldatavat ehk mujale liigutatavat spordiinventari. Kõik sõltub aga loomulikult spordiväljaku eripäradest ja soovitud lõpptulemusest. Toodete materjalide (metall, plastik jne) puhul tasuks kindlasti üle täpsustada nende vastupidavus meie keerulises kliimas.

Kui kiiresti saan hakata oma spordiväljakut kasutama?

Alates spordiväljaku rajamise tellimisest võib töö teostamine lähtuvalt selle mahust ja keerukusest aega võtta kuni kaks kuud. Spetsiaalsed kattelahendused ja spordiväljakule vajaliku inventari saab tavapäraselt kätte ligikaudu ühe kuu jooksul sõltuvalt hooajast. Pinnasetööde teostamist ja inventari paigaldamist mõjutavad otseselt ilmastikutingimused.

Dr. Dish All-Star korvpalli viskemasin kasutamiseks koduhoovi korvpalliväljal

Kui palju maksab kodune spordiväljak?

Kõige rohkem mõjutab projekti maksumust spordiväljaku kattelahenduse valik. Täpsustavalt eeltööde vajaduse ulatus – kas tuleb rajada asfalt- või betoonalus, graniitsõelmetest aluspind või tänavakivist laotud plats? Väljakaeve kohapeal ladustamise võimalus ning suurte masinatega platsi juurde tagatud ligipääs hoiavad kulud madalamad. Spordiareenid OÜ juhataja täpsustab: „On kordi, kus tuleb kliendi lennukaid ideid maa peale tuua või siis selgub plaane üle vaadates, et projekti teostamine on küllaltki lihtne ning vajaminev investeering mõistlik. Tihti tuleb aga ette olukordi, kus projekti maksumust hinnatakse sõltuvalt pinnasetööde vajadusest oluliselt väiksemaks. Kuna võimalikke teostuse suundi on palju, siis tasub igal juhul asjad läbi arutada ja koostöös spetsialistiga parim lahendus leida." Kui mingi number lauale panna, siis ca 12 000 eurot on eelarve, millest alates saab rääkida ühe väiksema spordiväljaku rajamisest nö nullist.

Aile , naudib koos perega tennisemängu koduhoovi tenniseväljakul Kvaliteetväljakute loomine enese jaoks nõuab eelkõige sinu veendumust, et sa ikkagi tõeliselt vajad seda. Juhul kui oled lõplikult otsutanud, on esmatähtis konsulteerida asjatundjatega. Teostuse juures on oluline sinu enda kaasalöömine protsessis ehk tahtmine, panna oma töö, ootus ning hing loodavasse! Seda kandvam on hilisem järgnev nauding ja selle kaudu omandatud rõõm ning rahulolu!

Kui püsivaks suureks spordiplatsiks ei ole võimalust, kuid trenni tahaks ikkagi teha?

Lahedaks treeningvarustuseks on tunnustatud AirTrack Factory (Holland) kaubamärgiga õhkrajad, millel jooksmine ja hüppamine pakuvad üldfüüsilist toonust ka sitkemale trennihundile. Tunnustatud AirTrack Factory (Holland) kaubamärgiga õhkrada koos lisatarvikutega toob koduõele kõigis vanuses pereliikmetele uutmoodi tegevust. Välitingimustele vastupidavad matid on sobilikud igasuguseks liikumiseks kui ka akrobaatikaks ja võimlemiseks. „Näiteks Tartus tegutsev Akrose Võimlemisklubi kasutab õhkrada ka kuni 3-aastaste laste treeningu osana harjutuste läbiviimisel,“ viitab koos oma lapsega treeningkogemusest Spordiareenid OÜ juhataja. Valikus on 2m ja 2,8 laiused kuni 15m pikad kolme erineva paksusega väga kiirelt täispuhutavad õhkrajad.

Tõsisem korvpallihuviline saab oma treeningud kodusel palliplatsil viia täiesti uuele tasemele koos kõrgtehnoloogilise Dr. Dish (USA) korvpalli viskemasinaga, mis tõstab märkimisväärselt treeningute intensiivsust ja sooritatavate visete korduste arvu. „Oleme tänaseks Eestisse toonud 11 viskemasinat ning viinud noortele ja treeneritele läbi mitmeid koolitusi. Kes vähegi tahab muu maailma tempoga kaasas käia, see peaks laskma ennast korra viskemasinal proovile panna. Kõrgete ambitsioonidega korvpallisõbrale on viskemasin asendamatu abimees,“ kinnitab varasem Eesti noortekoondiste ja meistriliiga tasemel korvpalli mänginud Luik.

Jõutreeningu harrastajatele soovitame aga oma keharaskusega treenimiseks (ingl. k. calisthenics) unikaalse jõulinnaku püstitamist. Erinevatel kõrgustel lõuatõmbetorudest, redelitest, köitest, rööbaspuudest ja võimlemisrõngastest koosnev jõulinnak on põnev ja ohutu kasutada nii lastele kui ka praktiline noortele ja täiskasvanutele. „Vahelduseks siseruumides jõusaalis rassimisele on jõulinnaku koduhoovis omamine suurepärane võimalus. Oma keharaskusega treeningu targalt ja sihipäraselt läbiviimine aitab keha mitmekülgselt tugevdada ja vaimu ergastada,“ soovitab Luik.

Koduhoovi jõulinnak, ca 45m2 (2017)

Spordiareenid OÜ tegeleb spordiväljakute ehitamise ja hoolduse, spordiinventari müügi ja paigaldusega ning konsultatsiooniga alates 2009. aastast. Ettevõtte missioon on muuta sportimise keskkond igal tasemel ja igas vanuses spordisõpradele vastupidavaks, turvaliseks, atraktiivseks ja mitmekülgseks. „Tõime esimesena Eestisse spordiväljakute plastikkatted Sport Court`ilt (USA), sisetenniseväljakute vaipkatted Schöpp`ilt (Saksamaa), padel väljakud Euronix`ilt (Hispaania) ja korvpalli viskemasinad Dr. Dish`ilt (USA). Loome kohapeal oma turgu, eristume eelkõige kontseptuaalsel tasandil ja hindame kõrgelt kvaliteeti. Teostame nii meile kui kõigile klientidele atraktiivseid ja läbimõeldud projekte. Koostööga kaasneb operatiivne suhtlus ja vajadusel nõustamine. Objektidel toimetan ja organiseerin tööd enamasti ka ise," peab juhataja Luik oluliseks rõhutada.

Lisainfo:

Spordiareenid OÜ koduleht

Spordiareenid OÜ Facebook`is