  08.08.25, 08:19

Juuni turistide arv kasvas aastaga pisut

Juunis peatus Eestis 391 000 turisti, mida on 2% rohkem kui aasta varem samal ajal. Välisturiste oli 5% rohkem ja siseturiste 2% vähem kui mullu.
Välisturistide arv jäi pandeemiaeelsele tasemele veel 40 000 inimesega alla.
  • Välisturistide arv jäi pandeemiaeelsele tasemele veel 40 000 inimesega alla.
  • Foto: Andras Kralla
Hotelle väisas 214 600 välis- ja 176 400 siseturisti, ütles statistikaameti juhtivanalüütik Helga Laurmaa. „Mulluse juuniga võrreldes oli nüüd majutusettevõtetes välisturiste küll 5% enam, kuid nende arv ei ole veel täielikult pandeemiaaegsest madalseisust taastunud,“ lisas ta.
