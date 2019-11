Kuidas kõigi turul pakutavate uusarenduste seast endale parim leida?

Kinnisvaraturul on juba aastaid toimunud vilgas tegevus ja uusi maju ning rajoone kerkib välgukiirusel. Valik paneb pea ringi käima – saadaval on erineva suuruse, välimuse ja hinnaklassiga kodusid. Võiks öelda, et igale maitsele leiab midagi. Otsuse langetamisel ei tohi siiski pead kaotada, vaid teha valik põhjendatult ning läbimõeldult.

Pikaajalise kogemusega kinnisvaraarendaja Favorte on loonud nii kortermaju kui ka täislahendusega elamurajoone Harjumaa eri paigus. Favorte projektijuht Kaur Kaasikmäe toob välja mõned olulised nõuanded ja mõtted, mis seda otsust teha aitavad.

Peetri aleviku piiril paiknev harmooniline Käokella elurajoon koosneb privaatsete aedadega avaratest ja moodsatest ridaelamutest Foto: Favorte OÜ

Kas valida korter, maja või ridaelamu? Maal või linnas?

Oluline on esmalt selgeks teha, millised on rahalised võimalused, soovid ja vajadus tulevase kodu puhul üldisemalt. Kas näed end pigem kesklinna korteris keset linnamelu või naudid ärkamist vaikuses, vaid linnulaul kõrvu kostmas? Kas oled unistanud oma hoovist ja väligrillist või naudid seda pigem teistel külas käies? Kas Sul on suur pere või soovid selleks igaks juhuks valmis olla? Tasub teada, et mõnusalt avarad ja ruumikad kahekorruselised ridaelamud Tallinna külje all koos parkimiskohtade, aiamaa, puuküttega sauna ja muude mugavustega on täna hinnaklassilt samal pulgal kui kolmetoalised korterid kesklinnas.

Veendu, et logistika toimiks

Kaasikmäe rõhutab, et vähem oluline pole ka kodu logistiline asukoht tööd ja ülejäänud elu arvesse võttes. Et vältida uue koduse idülli kiiret lõppu hommikustes ummikutes, mille tõttu tööle sõit oodatust kordades pikemaks osutub, või olukorda, kus lasteaed jääb hoopis teise linnaotsa, tuleb logistika aegsasti planeerida. Mitmed Tallinnas töötavad inimesed on elukoha nutikalt Tartu maanteega piirnevate alade lähedale valinud ja seda põhjendusel, et mööda seda jõuab väga kiirelt südalinna ning mööda Järvevana või Peterburi maanteed ka teistesse suundadesse. Nii võid elada küll linnast pisut väljas, kuid aega tööle ja koju sõitmiseks rohkem ei kulu ning ka ühistranspordiühendus on läbi mõeldud. Kui ilm kannatab, siis ei ole ka jalgrattaga pealinna sõit raske.

Kas ostad neli seina või kodu koos seda ümbritseva elukeskkonnaga?

Need ajad on möödas, kus buumile kohaselt põllule kiirelt majakarpe ritta laoti. Inimesed on järjest teadlikumad sellest, mida nad oma raha eest saama peavad. Ja seda teadlikumad on ka arendajad.

Mastaapsemate uusarenduste suur eelis on see, et kogenud arendajad ei ehita mitte pelgalt maju, vaid rajavad ka keskkonna selle ümber koos vajaliku infrastruktuuriga. Sa võid osta tühja boksi tühermaal või valmis kodu uues elurajoonis, kuhu on loodud tugev pinnas mugava ja turvalise elukeskkonna tekkimiseks. See hõlmab endas taristut ehk valgustatud sõidu- ja kergliiklusteid, bussipeatuseid, koole, lasteaedasid, spordisaale ja muud eluks vajalikku vastavalt elanike arvule ja muudele teguritele. Veendu, et lähedal oleks olemas või planeeritud toidupood ja teised Sinu jaoks olulised teenindavad ärid.

Madalad kommunaalkulud

Uusarenduste üks suuri eeliseid vanade või osaliselt renoveeritud kodude juures on madalad ülalpidamiskulud. Kodu valides veendu, et maja energiaklass oleks vähemalt B, kuna see on tänasel päeval kõige optimaalsem kombinatsioon energiatõhususest ja funktsionaalsusest.

Õige kodu tunned Sa ära

Kodu valides ei tasu kiirustada, vastupidi, otsingutele tuleks leida aega ning tutvuda, uurida ja huvipakkuvaid objekte ka oma silmaga vaatamas käia. Korraliku arendaja koduleht on väga informatiivne ning kui tekib küsimusi, millele lehel vastatud ei ole, leiab sealt kindlasti projektijuhi, kellelt lisa uurida, kontaktid. Võimalusel võiks kaaluda ka koos kohapeal käimist isegi juhul, kui maja veel valmis ei ole – ümbruskond on väga oluline. Sa tunned õige koha ära! Kuid siinkohal anna endale aega kaaluda ja vajadusel nõu küsida.

Naabreid ei saa valida? Saab ikka küll

Uued elurajoonid tõmbavad ligi sarnasel elujärjel üpris samas vanuseklassis inimesi, kelleks on üldjoontes noored pered. Sarnasused tulevad siinkohal kindlasti kasuks, aidates kaasa ka ühtsema kogukonnatunde tekkimisele. Leitakse ühistegevusi ning lahendatakse üldisi päevakajalisi teemasid. Ja miks mitte korraldada ka naabritevaheline pinksiturniir või ühine jaanipäev?

Miks valida kodupaigaks just Peetri?

Nagu öeldud, siis logistiliselt on tegemist ääretult hea asukohaga. Tallinna südalinna sõidab sealt vaid ca 15 minutit. Peetri alevik asub suure maantee ääres, ometi on tegemist väga vaikse ja turvalise elukeskkonnaga, mis asub linnakärast piisavalt eemal. Sinna on koondunud üldiselt pigem nooremad inimesed.

Rae vald ise teeb palju tööd elanike huvides. Hea näide on planeeritav trammiliin, mille valmimine teeb liikluse pealinnaga veelgi mugavamaks. Peetri on väga kiiresti arenev alevik, kus ka teenindava äri osakaal pidevalt kasvab. Seal on tegemist nullist alanud elukeskkonnaga, mis tähendab, et vanu lagunenud era- ja kortermaju tänavapildis ei ole, samuti on teed korras ja tänapäevased. Visuaalselt on piirkond kaunis ja ka rohelust on palju säilitatud.

Peetri aleviku piiril paikneb moodne kodune Käokella elurajoon

Favorte on loonud harmoonilise Käokella elurajooni, mis koosneb privaatsete aedadega avaratest ja moodsatest ridaelamutest. Kodud on energiasäästlikud ning hubased. Idülliline elukeskkond koos korraliku hüvedepaketiga ootab särasilmseid huvilisi kõige sellega oma silmaga tutvuma. Rohkem infot leiad arenduse kodulehelt kaokella.ee.

