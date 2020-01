Kaasaegne investeerimisplatvorm kasvatab raha vähese vaevaga

Aivar Kuusmaa – Eesti endine profikorvpallur, kes on mänginud Eesti koondises, Kreeka ja veel mitme riigi korvpalliklubides, on tulnud NSV Liidu meistriks 1991. aastal Tallinna Kalevi koosseisus. Aivar on treenerina juhendanud Eesti tippklubisid ja noortekoondist.

Aivar, miks otsustasid vaba raha investeerima hakata?

Ma olen meeskonnamängija – kogu mu elu on olnud kiire ja põnev nagu üks korralik kossumäng, kus annad endast küll alati 100%, kuid natuke peab ikka õnne ka olema.

Ma olen alati olnud rohkem spordimees kui ärimees, aga elu on mulle õpetanud, et kui tahad elus hakkama saada, siis tuleb rahaga targalt ringi käia. Mõni aeg tagasi müüsin kinnistu ja saadud raha jäi justkui ootele. Olin varemalt vaba raha pangahoiusele pannud, kuid madal intress sisuliselt nullis kogu teenimisvõimaluse.

Mille alusel otsustasid, kuhu oma raha investeerida?

Uurisime abikaasaga erinevaid investeerimisvõimalusi ja sai selgeks, et kaasaegsel investeerimisplatvormil saab raha päris väikese vaevaga kasvatada. Peresõber soovitas Bondorat just lihtsuse ja tootluse tõttu. Tõepoolest, Bondora platvormi on mugav kasutada. Go & Grow’ kasvukontole investeerides pole vaja ise muud teha, kui kanda raha kontole ning tunda rõõmu tulemustest.

Mida teadsid Bondora kohta enne, kui alustasid investeerimist?

Mitte midagi, aga nüüd, pea kaks aastat hiljem, olen juba targem ja eks aktiivse kasutajana on teadmisi tulnud juurde. Näen, kuidas järjest enam investeeritakse, mis näitab ka paljude teiste kasutajate usaldust Bondora vastu. Alustasin üsna väheste teadmistega investeerimise alal, seetõttu proovisin esialgu väiksema summaga investeerimist. Mulle oli oluline stabiilsus, lihtsus ning et võin oma raha igal ajal välja võtta.

Miks valisid kaasaegse investeerimisplatvormi, mitte traditsioonilise pangahoiuse?

Kindlasti mängis rolli, et hea sõber soovitas, kuid uurisin ka ise tausta. Kindlustunde andis kahtlemata nende pikaajaline kogemus, tootlus ning avalik statistika, mida nii naljalt teiste sarnaste platvormide juures ei kohta. Go & Grow’ kasvukonto tootlus on suurepärane ning pangahoiusega ei saa võrreldagi. Paar klõpsu arvutis ja raha ongi kontole lisatud. Raha väljavõtmine on niisama lihtne. Katsu sa saada teistest investeeringutest oma raha kätte ennetähtaegselt ja tootlust kaotamata.

Kas Sa hoiad oma investeeringul iga päev silma peal?

Ei hoia. Alustasin investeerimist poolteist-kaks aastat tagasi ja valisin Go & Grow’ kasvukonto. Selle plussiks ongi see, et raha kasvab edasi, ilma et ma sellel iga päev peaksin silma peal hoidma. Nüüd, pea kaks aastat hiljem olen otsusega väga rahul ja soovitasin oma täiskasvanud lastelgi investeerimisega alustada. Elame Laagris, kuid veedame palju aega suvekodus Haapsalu lähedal. Kiire tööelu kõrval tahan vahepeal aja maha võtta, perega aega veeta, koeraga jalutada või sõpradega kaarte mängida. Töölt tulles võin rahuliku südamega minna tennist mängima või sauna lõõgastuma ega pea muretsema, kuidas mu rahal läheb.

Üks isiklikum küsimus ka, millega Sa praegu tegeled?

Olen pühendunud treeneritööle. Nii kaua kui mäletan, on kogu mu elu olnud seotud korvpalliga. Nooruspõlve veetsin spordilaagrites üle Nõukogude Liidu, hiljem mängisin erinevates klubides nii Eestis kui välismaal. Ette on näidata päris ilusad tulemused – näiteks tulime 1991. aastal Tallinna Kalevi koosseisus Nõukogude Liidu meistriteks. Korvpallurikarjääri lõppedes sain õnneliku juhuse läbi BC Kalev/Cramo treeneriks ja treeneritööd teen siiani.

Bondora on 11-aastase kogemusega investeerimis- ja laenukeskkond, milles on investeerinud rohkem kui 90 000 inimest üle 320 miljoni euro. Kasutajad on teeninud kokku üle 36 miljoni euro netotulu. Bondora Go & Grow toimib sama lihtsalt kui traditsioonilised investeerimismeetodid ja pakub samas kuni 6,75%* aastast tootlust. Kui oled lisanud raha kasvukontole, saad vaadata ja jälgida teenitud tulu kasvõi iga päev. Lisaks pole kasvukontol tähtajalist nõuet – soovi korral saad alati oma raha välja võtta ilma tootlust kaotamata.

