Euroopa suurim katuse- ja puidumess tõi kokku üle 600 eksponendi

Jaanuari viimasel nädalal, 28.-31.01.2020 toimus Saksamaal Stuttgartis rahvusvaheline katuse- ja puidumess DACH+HOLZ International 2020. Seda messi korraldatakse alates 1957. aastast iga kahe aasta tagant vaheldumisi Stuttgarti ja Kölni messikeskuste vahel. Muljeid jagab OÜ Evari Ehitus juhataja Rein Kala.

Sellel aastal külastas messi üle 52 000 külastaja 83 riigist ja 607 eksponenti 29 riigist. Eestist osales messil eksponendina üks ettevõte – AS Thermory. Võib julgelt öelda, et Eesti ettevõte usub puidu ilusse. Tänapäeva linnakeskkond on betooni, terase ja plasti ülekasutamisega arhitektuuris ning ehituses loonud inimese ja looduse vahele lõhe. Thermory tahab selgelt seda muuta, luues looduslähedasema ja säästvama keskkonna, mille üle meie järeltulevad põlvkonnad võivad uhked olla!

Seekordse messi trenditeemadeks olid Silver Worker, kultuuriline sobivus, ehitusteabe modelleerimine (BIM), tööandja bränding.

Silver Worker – pensionieas oskustöötaja

Silver Worker on käelist oskustööd tegev pensionieas töötaja. Silver Worker teemal toimunud seminaril võeti kokku faktid: eluiga kasvab, mis tähendab, et praegu sündinud poiste elueaks Saksamaal arvatakse 87,8 aastat ja tüdrukutele 92,8 aastat. Aastal 2030 on prognooside kohasel enam kui veerand sakslastest üle 65 aasta ja pooled üle 48 aasta vanad ning seetõttu hakatakse seal aegamööda võtma omaks mõtet tõsta tööiga üle 70. eluaasta.

Euroopa statistikaameti Eurostat andmetel on töötavate eakate osakaal alates aastatuhande vahetusest enam kui kolmekordistunud. Näiteks Saksamaal töötas 2016. aastal 1,4 miljonit pensionäri. Selle peamiseks motivaatoriks on tööl käimine, raha teenimine ja kontakt teiste inimestega, samuti annab enda algatusel töötamine elule tähenduse ja on vaimselt stimuleeriv. Muutuv töömaailm nõuab, et kõigil vanemaealistel töötajatel oleks uute asjade vastu uudishimu ja soov elukestvaks õppimiseks. Ja kuna 60ndates eluaastates pensionile minevad sakslased on juba praegu nutikamad kui kunagi varem, on oluline kasutada ära vanemaealiste töötajate oskuseid ja motivatsioon.

Kultuuriline sobivus on aina olulisem

Kultuuriline sobivus kirjeldab tööle kandideerija ja töötajate ning ka töötajate ja ettevõtte vahelist kokkulepet töötamise meetodites ja ettevõtte kultuuris. Nägemus ühistele väärtustele muutub seda olulisemaks, mida enam kujundab oskustööliste puudus käsitsi tehtavate tööde maailma. Töötajate värbamisel pööravad ettevõtted üha rohkem tähelepanu kuni 40-aastaste noorte põlvkonnale.

Tulevikus on erialateadmistest olulisem see, kas töö tegija sobib ärikultuuriga ja jagab ühiseid väärtusi.

Noorte spetsialistide seisukohast otsustab kultuuriline sobivus üha enam nende töö tähenduse küsimuse. Uuringu kohaselt määratleb viiendik Saksa töötajatest end praegu töö kaudu ning 29% peab seda mõttekaks. Pereettevõttel tegutsevatel käsitööndusettevõtetel on siin traditsiooniliselt eelis, kuna nad on loodud usaldusel ja pikaajalisel väljavaadetel.

Juba praegu kujundab virtuaalne ärikultuur kultuurilist sobivust. Digitaalse meedia kasutamine on muutumas üha olulisemaks nii töö otsijatele kui ettevõtetele. Sotsiaalmeedias olemine annab esimese ülevaate ettevõtte kultuurist. Samuti kasutatakse üha enam töö- ja koolituskoha otsimiseks nutitelefone – inimesed tahavad otsuseid teha liikvel olles. Samuti on oluline hõlbustada lühikese taotluse esitamist, võimaldades sel viisil lihtsat, sihipärast protsessi.

Ehitusteabe modelleerimine ehk BIM annab projektile mõõtmatu lisaväärtuse

Alates 2020. aastast peavad kõik Saksamaa suuremad transpordiprojektid kavandama ja tegema koostööd BIM-iga. BIM (Building Information Modeling) on ehituse digitaalne andmebaas, mis võimaldab konstrueerida kolmemõõtmelist ehitise mudelit. Seda kasutatakse alates ehitise kavandamisest, teostamisest, juhtimisest kuni ehitiste rekonstrueerimise ja demonteerimiseni ning ametiasutustega kooskõlastamiseks. Võrku ühendatud andmete võrdlus optimeerib hoone kulusid, tähtaegu ja kvaliteeti. Kõigile süsteemis olevatele andmetele saab lisada lisateavet, näiteks hinnad, tarnekuupäevad, heliläbilaskvus, tulekaitsefunktsioonid. Ja pärast hoone valmimist saab kogu hoone elutsükli jooksul andmete kasutamisega vähendada kogukulusid kuni 30%.

Tööandja bränding ehk kaubamärk peab saama iga ettevõtte strateegia osaks

Ettevõtjad vajavad uute spetsialistide värbamiseks ja töötajate samastumise, uhkuse ning motivatsiooni suurendamiseks tugevat tööandja kaubamärki. Seega muutub tööandja kaubamärgi kujunemine käsitööettevõtete jaoks strateegiliselt ülioluliseks.

Ettevõtted otsivad meeleheitlikult spetsialiste. Saksa käsitöö keskliidu (ZDN) andmetel on peaaegu pooltel ettevõtetel raskusi sobivate töötajate leidmisega. See, mis on töötajale tööandja valimisel oluline, on viimastel aastatel muutunud. Tööturule sisenevad uued põlvkonnad, kes nõuavad palju, kuid kellel on uus arusaam väärtustest ja kes esitavad tööle erinevaid nõudmisi. Need noored spetsialistid jõuavad tööturule muutuste ajal ja aitavad kujundada ettevõtete digitaalset ümberkujundamist. Headele inimestele peab midagi pakkuma, et nad tuleksid ja jääksid. See ei tähenda ainult kõrget palka ja muljetavaldavat ametinimetust, staatuse sümboleid ja võimu.

Paljude inimeste jaoks muutuvad tööandja valimisel tähtsamaks muud kriteeriumid: autonoomia, disainivabadus, tähendusrikkus, töö- ja eraelu ühilduvus, inspireeriv ja kollegiaalne töökeskkond, õppimiskogemus ja edasiarendamine ning tunne, kuidas saaksid oma tööga midagi ettevõtte arengusse panustada.

Tööandja brändingu keskmes on sisu ja ajahetk, mil seda meedia kaudu levitatakse. Selleks on ajalehed, ajakirjad, sotsiaalmeedia, ärivõrgustikud, mõtestatud kodulehekülg.

Järgmine katuse- ja puidumess toimub Saksamaal Kölnis 15.-22. veebruarini 2022.