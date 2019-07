Millega üllatab Soome populaarne elamumess sel aastal?

Helsingist 135 km kaugusel asuvas Kouvola linnas toimub 12. juulist kuni 11. augustini 2019 ainulaadne elamumess, mis toimub ajaloolises kohas endiste sõjaväe insenertehniliste üksuste õppekeskuse territooriumil.

Kouvola elamumessil käis kohal ja oma muljeid jagab Eesti juhtiva lamekatuste ehitaja OÜ Evari Ehitus juht Rein Kala.

Vanade hoonete renoveerimine elamumessi tarbeks ei ole väga levinud, vaid on pigem paari viimase aasta trend. Elamumessi tegevdirektori Anna Tapio sõnul väidab 74% soomlastest, et kodus on vaja alati midagi remontida. Lisaks mitmekülgsetele uudisehitustele toob mess esile olemasolevate hoonete renoveerimise võimalusi ja nii on vanad kasarmud kujundatud uuteks uute lahendustega elamiskohtadeks. Kõrvuti seisavad uued ridaelamud, paarismajad, ühepereelamud, uus eakate elupiirkond ja üle saja aasta vanused hooned.

Nagu möödunud aastal, on ka seekordne elamumess varasematest messidest pisut säästlikumate, kuid samas professionaalsete lahendustega. Teede ja platside ehitamisel on kasutatud vähem tänavakive ja rohkem asfaltkatet, messiks renoveeriti uut elurajooni ühendav sild ning lisaks biosoojustootmisjaamale on väljas uuenduslik targalt juhitud päikesepaneelide süsteem, mis toidab elektriautode nelja laadimispunkti.

Elamusmessi läbivateks ideedeks on majade renoveerimine, ökonoomsus, keskkonnasõbralikkus, innovatiivsus ja kogu inimese elukaare terviklik lahendus. Messil on neli teemanädalat: harrastajate, sisustamise, remontimise ja tuleviku nädal. Kokku on messil uudistamiseks avatud 33 hoonet, millest põnevamatest räägime ka lähemalt.

31 fotot

Laste päevakodu

Endisest komandandimajast on tehtud laste päevakodu. Päevakodu ümber on rajatud aed, kus lapsed saavad ise sõrmed mulda pista ja vihmaveega taimi kasta.

Maja ees esitletakse Soome esimest lasteaiabussi, millega saavad korraga liikuda 19 turvatoolides last, kaks õpetajat, üks kasvataja ja üks bussijuht. Buss on erivarustusega, seal on garderoob, riiete kuivatuskapp, mänguväljak koos mänguasjadega, väike köök, lastele kohandatud WC. Lastel oli võimalik mängida toolis istudes sõidu ajal. Bussi idee pärineb Taanist. Sarnased bussid töötavad juba Norras ja Rootsis.

14 fotot

Muusikamaja

300 m² suurusest meeste saunast on kujundatud muusikamaja. Hoone olemasolev fassaad on puhastatud, vanad aknad ja uksed vahetatud, katus taastatud. Sisemine ruumipaigutus on vastavalt omaniku soovile muutunud vabamaks. Majas on kaugküttel põrandaküte.

15 fotot

Renoveeritud sõjaväe õppehoone

Hoonesse on rajatud galeriid, kust on võimalik osta või laenata kunstiesemeid. Majas on trendikorterid, et inspireerida külastajaid erinevate moevooludega. Korterites leidub Soomele, Hispaaniale ning Prantsusmaale omaseid sisutus- ja kujunduselemente, samuti on kasutatud palju vintage-stiilis materjale. On säilitatud algupärane valguslahendus.

15 fotot

Renoveeritud kartulikelder

Renoveeritud kartulikeldrist on saanud näituste ruum, milles on interaktiivne ekspositsioon. Ruumis võis tutvuda viimaste aastate maailma parimate tellisehitistega.

4 fotot

Härrasmeeste klubi

Vanast jalgrattaremonditöökojast on saanud privaatne peomaja, kus asuvad suur peoruum ja kaks sauna.

Eakate elupiirkond

Kouvola Elamumessil on ehitatud eakatele eraldi kodud. Sama lahendust kasutati mullu Poris toimunud messil ning järgmisel aasta on plaanis ehitada eakate kodud Tuusula messil.

Seenioritele mõeldud modernne külaühistu koosneb kaheksast ühekorruselisest majast, milles on 32 korterit (26 ühetoalist, 6 kahetoalist), ja ühisest päevakodust. Igas majas on kolm ühetoalist ja üks kahetoaline korter, igas korteris on esik, üks või kaks tuba, wc/dušširuum, terrass. Toad on valgusküllased ja kõrgete, 2,7-meetriste lagedega.

Lisaks on majade ühine eluruum, saunaruum, terrass, majandusruum. Majade vahel on külasisesed teed, purskkaevuga puhkeala ja parkla. Hooned on ehitatud puitkarkassil ja kaugküttel töötava põrandaküttega. Kolme maja päikesepaneelid katavad kogu kompleksi elektrivajaduse. Korteri üür on 590-780 eur/kuus.

20 fotot

Seenioritele mõeldud väikemajad ehk Lapinjärvi majad

Messil esitleti ka innovatiivset seenioritele mõeldud väikese maja kontseptsiooni, mis on välja töötatud koostöös Aalto Ülikooliga. Hoone siseruumides kui ka väljas on arvestatud esemete hea füüsilise kättesaadavusega. Näiteks saab köögi kappe puldi abil liigutada sobivale kõrgusele. Kompleksis on neli maja, millel on ühine sisehoov ja veranda.

12 fotot

Minimajad

Kogu maailmas moes olevad minimajad on valmistatud puust 3D-paneelidest, pindalaga 12, 22 ja 65 m². Neil on võimalik liigutada. Majas on sanitaarsõlm, tuba, mugavustehnika, suuremates ka köök ja saun. Voodist võib vaadata läbi klaasist seina otse loodusesse. Minimajad on kohandatud elamiseks kuni kahele inimesele.

10 fotot

Telia tark maja

Telia tark maja esitleb tuleviku- ja mugavuslahendusi valgustusele, lukustusele, turvalisusele ja valvele. Hoones oli võimalik tutvuda ja soovi korral liituda uute lahendustega, ostes Telia Smart Family paketi.

2 fotot

Villa element

Põnev ehitis oli Villa element, mis kujutab endast kolmeliikmelise noore pere esimest kodu, kuhu kuuluvad köök, saun, terrass, auto varjualune suurusega 135 m² maksumusega umbes 440 000 eurot. Villa viimistluseks on kasutatud liimpuitu, elutoa seinal on eksponeeritud kärgpuit kui kunstiteos ning katusekatteks bituumenrullmaterjal. Hoones on kaugküttel töötav põrandaküte ja päikesepaneelid.

17 fotot

Korea maja

Korea maja eristub teistest klaasist magamistoakatuse poolest. Kahekorruseline 194 m² suurune maja on avar ja valge, majas on viis tuba, köök, saun, terrass ja on ehitatud viiele inimesele. Maja maksumus on umbes 515 000 eurot. Muide, selle maja ehitust alustati juba novembris ja et messiks valmis jõuda, tehti alates märtsist töid 24/7.

20 fotot

Airon Neito

Kahekorruseline ja 196 m² suurune modernne Airon Neito vaade on Kymi jõele. Majas on viis tuba, köök, saun, terrassid ja see sobib elamiseks neljale inimesele. Hoonel on maaküte, lihtsalt hooldatav eesõu ning lisaks harrastushoone. Maja maksumus on umbes 490 000 eurot.

13 fotot