Kuidas muuta aastaaruande koostamine lihtsamaks?

Sobivad lahendused lihtsustavad aruandlust Foto: SEB PANK AS

Ettevõtte omanike jaoks tähendab aastaaruanne sageli palju lisaküsimusi ja kulutatud aega vajalike paranduste tegemiseks. Kui haldate ettevõtte rahaasju klassikalises arvutustabelis, on eriti tõenäoline, et aruande koostamisel tekib küsimusi ja segadust.

Kas olete tundnud, et majandusaasta aruande koostamine võtab liiga palju aega? Te ei ole üksi. Õnneks on võimalusi, et see kohustuslik protsess mugavamaks muuta.

"Kõige rohkem küsimusi tekib õige bilansi- ja kasumiaruande vormi valimisel. Kuna võimalusi on mitu, on oluline valida vorm, mis sobib ettevõtte tegevusalaga kõige paremini“, ütles Maris Männik-Gaite Cruz, ülemaailmse raamatupidamisettevõtte BDO äriteenuste ja sisseostujuht. Ta lisas, et paljud ettevõtjad, eriti oma tegevust alustades, ei tunne ka aktsiakapitali nõudeid väga hästi ning võivad seetõttu pärast aruande esitamist leida ebameeldiva üllatusena kirja äriregistrilt vajadusega oma aruannet parandada, sest omakapital ei vasta äriseadustiku nõuetele.

Millist teavet pean ette valmistama ja millal peaksin selle esitama?

Alustuseks on muidugi oluline teada, millist teavet teilt oodatakse. Teie aastaaruandes nõutud sisu võib oleneda näiteks teie ettevõtte suurusest.

Männik-Gaite Cruz jagab selle kohta olulist teavet:

Ettevõtte suurusest sõltub, millist informatsiooni pead majandusaasta aruandes esitama. Näiteks väikeettevõtted peavad esitama tegevusaruande, bilansi, kasumiaruande ja konkreetselt nõutud lisad.

Väikeettevõte on ettevõte, kelle varad kokku on kuni 4 miljonit eurot, aastane müügitulu kuni 8 miljonit eurot ja keskmine töötajate arv kuni 50 inimest, kusjuures üht neist numbritest võib ületada.

Mikroettevõte on osaühing, kelle varad kokku on kuni 175 tuhat eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital ja aastane müügitulu on kuni 50 tuhat eurot. Mikroettevõttel on üks osanik, kes on ka juhatuse liige. Mikroettevõte ei pea aastaaruandes tegevusaruannet esitama ja ka lisade arv on minimaalne.

Majandusaasta aruanne tuleb esitada majandusaastale järgneva kuue kuu jooksul. Tavaliselt ühtib ettevõtete majandusaasta kalendriaastaga ning aruande tähtaeg on seetõttu 30. juuni.

Kui soovid teada saada kuidas saad aastaaruande protsessi lihtsamaks muuta loe edasi SIIT