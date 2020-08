Moes on naturaalne, suurte lillede ja klassikalise mustriga tapeet

Klassikaline Morris & Co tapeeb sobib oma traditsiooniliste puuvilja-, lille- ja loomamustritega igasse ajastusse. Foto: Andy Gore Ltd

Kui veel mõned aastad tagasi eelistasid inimesed oma kodu seintel näha paberist või bambusest tapeeti, siis tänaseks on lemmikuks saanud kulumiskindel ja puhastatav fliismaterjal. Geomeetriliste ja sümmeetriliste vormide ees võtavad aga võimust suureformaadilised lilled ning klassikalised mustrid. Lähemalt räägib elustiilisalongi Muster sisekujundaja Katariina Kalda.

„Tapeedi osas on olnud muutused tõesti tohutud, sest materjalid muutuvad aina paremaks ning inimesed aina teadlikumaks. Õhuke, kuluv ja pleekiv pabertapeet on vahetatud välja paberist ja kangast valmistatud fliistapeedi vastu, mis on tegelikult tõesti mugav ja kindel valik,” ütleb Kalda. Fliistapeet ei vaja nii ideaalselt aluspinda kui paberist tapeet, seda on lihtne paigaldada, sest materjal ei veni ning liim kantakse otse seinale. Fliis on pleekimiskindel, pikaaegne ja seda on lihtne puhastada.

Väga oluliseks on tapeedivalikul saanud naturaalsus. Mäletate vinüültapeete, mille lõhn võis veel mitu aastat ruumis levida? Või inetut libedat vakstut? Selliseid materjale enam oma koju ei soovita. Oluliselt suurem huvi on hoopis ökojalajälje vastu ehk siis tähtsaks on muutunud nii toote looduslikkus kui ka tapeedivalmistamise tehnoloogia rohelisus. Selles vallas on lipulaevaks kindlasti Omexco, mida valmistatakse tellimusel käsitööna, kasutades paberit, metallipuru, liiva ja muid naturaalseid materjale.

Omexco tapeete valmistatakse tellimusel käsitööna, kasutades paberit, metallipuru, liiva ja muid naturaalseid materjale.

Stiililt on moes Kalda sõnul suureformaadilised lillemustrid, mis on välja vahetamas varem populaarseid geomeetrilisi ja sümmeetrilisi vorme. Samuti on jätkuvaks trendiks klassikaline tapeet, näiteks Morris & Co sobib oma traditsiooniliste puuvilja-, lille- ja loomamustritega igasse ajastusse.

Toonidest on eelistatud kõik looduslähedane nagu terrakota ehk oranžikad, punased, liivakarva kollased ning looduserohelised toonid. Uuemate tapeedikollektsioonide seast leiab just enamasti seda värvi seinakatteid.

Aktsenti andev sein on minevik

„Uueks trendiks on, et kogu ruum on kaetud sama tapeediga,” ütleb Kalda, lisades, et üks aktsenti andev toasein on saanud minevikuks. „Aga muidugi on maitsed erinevad – on neid, kes lubavad sisekujundajal end üllatada ning lähevad moega kaasa, nagu oli heleda ja valgusküllase Skandinaavia stiiliga, mis aastaid tagasi Eestimaa vallutas. Samas on mõni inimene oma maitses ja soovis järeleandmatult kindel ning neid moevoolud ei mõjuta. See on väga tore, sest erinevus rikastab ning nii ongi iga kodu omanäoline ja huvitav!”

Üldiselt „väsivad” inimesed ühest toailmest umbes kaheksa aastaga ning jõuavad tapeedivahetuseni 10 aasta pärast. Trendid vahetuvad kiiremini, uus suund läheb moest umbes kuue aastaga. „Eks trendist lähtutud tapeedist väsitaksegi kiiremini, kuid moest olulisem on ikkagi ruumi jaoks õige seinakattematerjali valimine. Tapeete on erinevate mustritega, heledaid ja tumedaid toone, väga efektseid, struktuurseid, matte ja läikega. Kui suuremate ruumide puhul pole valik nii komplitseeritud, siis pisikeste magamistubade, pimedamate tubade ning kitsaste koridoride puhul tasub eelistada läikivaid tapeete, mis muudavad ruumi avaramaks ja õhulisemaks ning annavad oma mustriga seintele mängulisuse, mida on hea omakorda valgusega rõhutada,” annab sisekujundaja nõu.

Rääkides esikutest, köökidest, tualettruumidest ja vannitubadest, on aastaid seal kindlaks valikuks olnud keraamiline plaat hakanud asenduma teiste materjalidega nagu krohvid, niiskuskindel mikrotsement ning tapeedid. Kuna uued tapeedid on tõesti hästipuhastatavad ja annavad oma mustrite ning toonidega suurepärase valiku, on see lihtne võimalus muuta iga ruum põnevaks ning kirevaks. „Kui ruum on üliväike, ei saa seda ka läbi mustri pisemaks muuta, vastupidid – hoopis ägedamaks teha,” kinnitab Kalda, kes julgustab kuulama sisekujundajaid. „Tegelikult väike ruum nagu magamistuba või esik on valgeks värvituna igav. Mina soovitaksin pigem olla elutoas tagasihoidlikum, sest seal veedetakse palju enam aega ning liigne kirevus võib ära tüüdata ning väsitama hakata.”

Metallist detailid teevad mööbli moodsaks

Elustiilisalong Muster esindab kahte üle maailma tuntud mööblitrendi, mis on trenditeadlikud, originaalsed ning kvaliteetsed, kuid samas hinnalt kättesaadavad igale perekonnale. Mööblitootja Zuiver tooteid iseloomustab värskus ja nooruslikkus, tegemist on tulevikku suunatud, uusi materjale, tehnikaid ja disaini kasutava mööblisarjaga.

Dutchbone on inspireeritud maailma eri paikadest, asjadest, millel on oma käekiri ja hing.

„Nii Zuiveri kui ka Dutchbone puhul võib esile tuua nende head vaistu ja teadmisi mööbliturust ning huvitavaid disaininüansse. Tänane mööblimood on mõjutatud eelkõige puidust ja metallist, andes toodetele efekti mustade või kuldsete peenete ühendustorude ja jalgade näol, mis muudavad mööbli minimalistlikuks ja õhukeseks. Suund on tumedate toonide poole ehk moes on must ja tumepruun,” kirjeldab Kalda. Ta lisab, et siiski riiulite moest hakkab nimetatud õhulisus vaikselt taanduma, sest tegelik elu näitab, et palju riiuleid on ajakirjas väga efektne, kuid praktilises elus võtab nende korrashoidmine liialt aega.

Samas on mugavad ja praktilised õhulised klaaslauakesed, sest neid on tänu kergusele ja väiksusele vajadusel hea integreerida erinevatesse pisikestesse ruumidesse abilauaks. Klaasist metalljalgadega lauakesed annavad toale juurde peegeldust ja õhulisust.

Mööbli furnituuri osas on trend samuti minimalistlik ning seda nii köögis, magamistoas kui ka elutoas. „Kapiuksed ja riiulid on hästi lihtsad ja sageli päris käepideme ning nuppudeta. Moes on mugav push-to-open-süsteem ning kadumas on materjalid, millele jäävad peale sõrmejäljed. Ka mööbli puhul eelistatakse naturaalseid materjale või nende imitatsiooni, näiteks võib tuua komposiitmaterjalid nagu pressitud värvilised kivid. Au sees on loomulik puit oma eheduses ehk koos soonte ja oksaaukudega, väikese kulumise ning laikudega. See pigem tõstab mööblieseme väärtust!”

Kangaste puhul ruulib endiselt samet, valgustite osas boheemlaslik stiil

Nii pehme mööbli kui ka kardinate puhul on kõige populaarsem materjal endiselt samet. Aga ka siin on inimeste teadlikkus tõusnud ning osatakse küsida lihtsalt puhastatavaid materjale, mis ei imaks vett sisse ning hülgaksid mustust. Kõrgete jalgadega diivanid on vahetunud madalamate vastu, voodiraamide puhul eelistatakse kangaga kaetud pehmeid ja mugavaid tugesid.

Värvide osas tapeetide ja pehme mööbli toonid kattuvad – ikka looduslähedased toonid, punakad, kollakad, rohekad. „Mida julgem otsus, seda enam hiljem rahul ollakse,” arvab Kalda. „Samamoodi on valgustite puhul – boheemlaslik stiil, vilditud, rotang või suuremõõduline punutis võib tunduda liiga silmapaistev, aga on moes. Taanduma hakkab aga näiteks varasemalt väga moes olnud džungli- ja palmitemaatika ning tööstuslik stiil. Klaaskuplid on see-eest aga ajatud.”

