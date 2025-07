Tagasi ST 28.07.25, 16:28 Välismaised kinnisvaraprojektid teie portfellis: kuidas investeerida koos professionaalidega ja teenida kuni 11% aastatootlust? Suuremat tootlust ja portfelli mitmekesistamist otsivad investorid pöörduvad üha enam välisturgude kinnisvara poole. Tundmatutele turgudele iseseisvalt investeerimine on aga aeganõudev ja keerukas, nõudes nii spetsiifilisi teadmisi kui ka paindlikku riskijuhtimist. Seetõttu on professionaalsed ühisrahastusplatvormid viimasel ajal kiiresti populaarsust kogunud – need valivad välja paljulubavaid kinnisvaraprojekte välismaal ja tagavad sujuva investeerimisprotsessi.

Aveiro linn, Portugal.

Foto: Martynas Cimbalas

Üks sellistest on ühisrahastusplatvorm Letsinvest. Viimastel aastatel on ettevõte laiendanud oma tegevust Euroopas ja avanud Balti investoritele juurdepääsu Hispaania, Portugali ja Norra kinnisvaraturgudele. Platvormi esindajate sõnul suunati ainuüksi sel aastal umbes 60% kõigist investeeringutest välisriikide projektidesse – see näitab investorite kasvavat usaldust alternatiivturgude vastu ja soovi portfelle geograafiliselt mitmekesistada.

Praegu on üks atraktiivsemaid suundi Portugal. Rahvusvahelise kinnisvarateenuste ettevõtte CBRE andmetel , võivad investeerimismahud Portugalis sel aastal ulatuda 2,5 miljardi euroni ning aastane turukasv on umbes 8%.. See turg on atraktiivne tänu stabiilsele nõudlusele, kasvavale turismile ja linnastumise arengule. Samas on üksikinvestorite sisenemisbarjäär pidevalt suurenemas.

"Välismaistele kinnisvaraturgudele, näiteks Portugali, sisenemine on üksikinvestoritele keeruline mitte ainult erinevate reeglite, juriidiliste või maksunüansside, vaid ka kasvava konkurentsi tõttu – parimate projektide pärast tuleb võistelda. Edukas investeering eeldab kohaliku konteksti tundmist ja usaldusväärseid partnereid. Ühisrahastusplatvormide suur eelis seisneb selles, et need koondavad investorid kogukonnaks, tunnevad kohalikku turgu ja aitavad projekte tõhusamalt ellu viia," ütleb Letsinvesti juhatuse esimees Vytenis Kinduris.

Tunneb turgu paremini ja valib välja paljulubavad projektid

Letsinvest lahendab kõik välismaisesse kinnisvarasse investeerimisega seotud juriidilised, haldus- ja maksuküsimused. Uusi turuplatvorme tutvustatakse investoritele järk-järgult, ja seda alles pärast põhjalikku eeltööd – turupotentsiaali hindamist ning kohalike nõuete ja kinnisvaraarendusprotseduuridega tutvumist.

Letsinvesti kohalikud ekspertmeeskonnad tegutsevad Leedus, Portugalis ja Hispaanias. Kõigis neis riikides viivad nad läbi kinnisvaraprojektide üksikasjalikke kontrolle – hindavad dokumentatsiooni, ehituslubasid, arendajate mainet ja võimalikke muudatusi õiguskeskkonnas. Iga projekti jaoks tehakse individuaalne riskihindamine.

Alates asutamisest on Letsinvesti kogukond rahastanud juba 20 projekti Hispaanias, Portugalis ja Norras. Ainuüksi selle aasta esimesel poolel valmis Portugali turul kaks projekti, tuues investoritele tulu nii nende investeeringutelt kui ka intressidelt. Need olid kaheksast villast koosnev kvartal Cascaisis ja korterikompleks Lissaboni vanalinnas. Investorid kaasasid nendesse projektidesse üle 3 miljoni euro ja teenisid intressidelt 508 000 eurot.

Kogukonnas investeerimine on tõhusam

Välisturgudele investeerimine ühisrahastusplatvormide kaudu on palju säästlikum – juriidiliste protseduuride rakendamiseks pole vaja individuaalselt konsultante palgata ning tasuvust saab eelnevalt hinnata. Letsinvesti platvorm avab investeerimisvõimalused kõigile, olenemata sellest, kas soovitakse investeerida 500 või 500 000 eurot. Platvorm ei võta lisatasusid ja investeeringutasuvus on fikseeritud.

Kõik Letsinvesti investeeringud on tagatud esmase kinnisvarahüpoteegiga. See tähendab, et laenuvõtjad, kes laenavad Letsinvestist, pandivad platvormile konkreetse maatüki või hoone. See tagab investoritele eelisõiguse oma investeeritud vahendid tagasi saada, kui laenuvõtja oma kohustusi ei täida. See pakub tänapäeva investeerimismaailmas erakordset kaitset, hoides riskitaseme konservatiivsena. Letsinvesti ranged projektivaliku ja riskijuhtimise standardid on taganud, et üheski projektis pole laenuvõtjad investoritele maksetega hilinenud.

Turgude erinevuste hindamine on võtmetähtsusega

Kuigi Euroopa Liit püüdleb kapitali vaba liikumise ja ühtsete reeglite poole, on kinnisvarainvesteeringute valdkonnas riikidevahelised erinevused endiselt suured. Igal riigil on oma ainulaadsed nüansid, mis hõlmavad nii rangeid regulatsioone kui ka spetsiifilist ärikultuuri.

