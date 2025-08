Inbanki rekordiline müügimaht toetub Poolale. "Sealne majandus buumib"

Inbanki tegevjuhi Priit Põldoja sõnul kasvatab Poola endale üha tugevamaid juuri. "Poola majandus buumib. Poolas on väga suur koduturg ja seal on palju immigrante, kes on tööjõudu suurendanud. Poolakad on väga ettevõtlikud inimesed ja võtavad uuendusi väga hästi vastu," lausus ta.