AUTO.RIA.com: miljoneid külastusi päevas

Kuidas Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces viis oma automüügiportaali Ukraina ja maailma tippu

Eesti IT-ettevõte RIA.com Marketplaces töötab Ukraina turul juba seitsmendat aastat. Ettevõtte suurim projekt automüügiportaal AUTO.RIA.com on saanud Ukraina rahvuslikuks kaubamärgiks. Kuidas õnnestus neil vallutada tohutult suur Ukraina turg? Jutuks tulevad miljonitesse ulatuvad veebilehe külastused, sõidukite tausta kontrollimised ja juhtiv positsioon maailma reitingus.

„Viimase poole aastaga on AUTO.RIA.com portaali külastatud üle 113 miljoni korra. Seda statistikat saab jälgida ka andmeanalüüsi platvormil Similarweb. Kui võtta arvesse ka mobiilirakenduse külastused, siis kasvab see arv ligikaudu kaks korda. See tähendab, et ukrainlased külastavad portaali keskmiselt miljon korda päevas. Kuid koos meie teiste platvormidega saame tulemuseks ligi 100 miljonit külastust kuus,” räägib Artem Umanets, RIA.com Marketplaces’i juhatuse esimees.

„Me usume, et saavutasime edu tänu sellele, et arendame „usaldusväärset internetti” suurel Ukraina turul. Meie enda arendatud klientide verifitseerimise tehnoloogia, tehisintellekti kasutuselevõtt ja teised omadused tagavad meie ettevõtte kasvu ja on pälvinud üldsuse tunnustuse.”

Usaldusväärse interneti kontseptsioon

Artem Umanetsi sõnul võimaldab ettevõtte omaenda teadus- ja arenduskeskus pidevalt arendada ja juurutada tehnoloogiaid, mida turul veel pole. See toimub ka AUTO.RIA.com platvormil.

„Esialgu oli meie veebisait tavaline online-kataloog autode müügikuulutustega. Kuid teadmised ja kogemus ütlesid meile, et äri arendamiseks peame toetuma usaldusele müüja ja ostja vahel. Oli vaja hõlbustada nendevahelist dialoogi. Me hakkasime arendama usaldusväärse interneti kontseptsiooni,” räägib Umanets.

„Selle tagajärjena lõime palju tööriistu, mille abil sai eemaldada platvormilt petturid ja ebaausad müüjad. Ja inimesed hakkasid meid usaldama veelgi rohkem. Selle tulemusena tunnustati meie platvormi Ukraina rahvusliku kaubamärgina. Ja nüüd teavad kõik, et ohutult osta või müüa autot saab ainult AUTO.RIA.com portaalis.”

Oleme kontrollinud üle 900 000 auto

Juba paari aasta eest võtsime kasutusele online-kontrolli tehnoloogia, mille abil sai tasuta kontrollida sõidukit VIN-koodi järgi. Tänu sellele saab kohe teada, kas müüja varjab midagi.

„Kasutajal piisab koodi sisestamisest ja AUTO.RIA.com algoritmid ise võrdlevad kõiki andmeid ja kontrollivad sõidukit Siseministeeriumi andmebaasis. Kui auto on varastatud, osalenud liiklusõnnetuses või kui läbisõidumõõdikut on tagasi keritud – kõik tuleb kohe välja. Kuid juhul, kui kõik on korras, siis lisatakse kuulutusele märge „Kontrollitud VIN-koodi põhjal”,” räägib Umanets.

Tema sõnul on AUTO.RIA.com’il praegu 16 tüüpi sõiduki andmete kontroll.

„Lisaks kontrollimisele VIN-koodi järgi vaatame üle kõik tehnilised ja juriidilised aspektid. Me teame auto kogu ajalugu, tegelikku läbisõitu, andmeid vahetatud varuosade ja remondi kohta, kas auto on panditud või liisingus. Ja kogu tegevusaja jooksul oleme kontrollinud üle 900 000 auto,” räägib Umanets.

Umanetsi sõnul on platvormil kasutusel ka tehisintellekt.

„Tehisintellekti tehnoloogia on meie enda arendatud. See loeb automaatselt autode numbrimärke ja kontrollib sõidukit varguse ja teiste rikkumiste asjus – ega tegu ei ole petupakkumisega. Meie süsteem eemaldab sellised pakkumised poole sekundiga. Ja meie kasutajatoe spetsialistid suhtlevad klientidega ja reageerivad kõikidele kaebustele loetud minutite jooksul,” räägib Umanets.

„Sõiduki ost–müük meie portaalis on muutunud ohutuks ja meie tehnoloogiatele ei ole analooge ei Ukrainas ega maailmas. Tänu sellele miljonid ukrainlased usaldavad meid. Ja tänu justnimelt usaldusväärse interneti kontseptsioonile kuulub AUTO.RIA.com maailma autoportaalide seas TOP-6,” sõnab Umanets.

Lühidalt RIA.com Marketplaces'ist

AIM Groupi analüüsi 2019 Global Classified Annual Report andmetel on RIA.com Marketplaces OÜ maailma kuulutusteportaalide edetabelis 23. kohal.

Rahvusvaheline krediidiinfo ettevõte AS Creditinfo Eesti andis RIA.com Marketplaces OÜ-le tunnistuse „Edukas Eesti Ettevõtte 2016-2020“.

Alates 2018. aastast ettevõtte on Eesti e-Kaubanduse Liidu liige ja 2020. aastast kuulub ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitu.