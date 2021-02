Kuidas saab 5G arendada sinu ettevõtet?

Foto: Dennis Kummer on Unsplash

5G on täiesti uusi võimalusi loov tehnoloogia, mis aitab automatiseerida tööstust, kujundada ümber meie tuleviku elukeskkonda, korraldada turvalisemalt, tõhusamalt ja loodussäästlikumalt transporti ning leida uusi ärimudeleid, mis juhatavad sisse nutika majanduse ajastu.

Uuringute kohaselt on 5G kasutuselevõtust Eestil võita ca 400 miljonit eurot. Kõige kiiremat mõju on oodata tööstuse, põllumajanduse, meelelahutuse, transpordi ja tervishoiu valdkondades.

Selleks, et nutikad lahendused jõuaksid võimalikult kiiresti meie argiellu, on oluline roll ettevõtetel ja teadusasutustel. Teadusarendus ja innovatsioon digitaalsete tehnoloogiate vallas on kindlasti märksõnadeks, mille suunas üha rohkem ettevõtteid liigub.

Praktilised näited Eestist:

• Innovatsioon transpordisektoris – Telia ja TalTech koos teiste ettevõtetega testivad 5G ROUTES programmi kaudu, kuidas saab 5G aidata kaasa autonoomsete sõidukite arendamisele, kuidas ennetada ja vältida avariisid ning leevendada liiklusummikute tekkimist. Samuti, kuidas 5G abil jälgida ja juhtida reisijate-kaupade vedu ning kuidas tagada maanteel turvaline möödasõit eesliikuvast sõidukist.

• Klienditeenindajavaba nutipood – Tehnopolis asub esimene omalaadne nutipood Eestis, kus puuduvad klienditeenindajad – süsteem võimaldab kliendil poeskäigu ise edukalt teostada. Sisenemiseks on vaja ennast Smart-ID või Mobiil-ID abil identifitseerida ning ühe külastuskäigu ajal teised inimesed poodi siseneda ei saa. Tänu Telia 5G võrgule on pildiedastus reaalajas ning poepidamine turvaline ja virtuaalassistendi pakutud abi kiire.

• Isejuhtivad sõidukid - TalTech, Telia ja Saksa ettevõte PYLOT katsetavad esimesena maailmas piirideülest autonoomse sõiduki kaugjuhtimist üle 5G tehnoloogia. 5G võimaldab oluliselt suuremat andmeedastuskiirust, mida on vaja kõrgkvaliteetse reaalajas videoedastuse jaoks. Samuti on 5G ühendusel oluliselt lühem võrgu viiteaeg ehk sõiduk reageerib kaugjuhi liigutustele ilma tuntava viivituseta.

Kuidas 5G läbimurdest mitte maha jääda?

5G-võrkude kasutuselevõtuga avanevad võimalused, millest veel paar aastat tagasi unistada oskasime. Selleks, et Eesti ettevõtted püsiksid konkurentsivõimelised, on Telia alati valmis olema Sinu partner kõikides innovaatilistes algatustest.

• Kuidas saada endale Telia partneriks, kui sul on idee? Mõtle idee läbi (võid uurida kas midagi sarnast on ka mujal maailmas tehtud) ning esita esialgsed mõtted Teliale. Koos arutame teema läbi ning leiame võimalusi, kuidas saaks Telia olla abiks idee ellu viimisel. Olemasoleva kliendina võid pöörduda oma kliendihalduri poole, kuid võid ka otse kirjutada Telia 5G programmijuhile [email protected]

• Millised on võimalused koostööks? Võimalused koostööks on erinevad. Kõige lihtsama variandi puhul on Telia 5G ühenduvuse pakkuja, kuid eelistatum variant oleks leida võimalus ühiselt Sinu klientidele midagi täiesti uudset pakkuda. Samuti võib olla Telia tööriistaks, mis aitab leida lahendusi Sinu ettevõtte digitaliseerimiseks.

• Kas, millal ja kuidas saab ettevõte endale soovi korral 5G? Kindlasti saab ettevõte 5G-d kasutada juhul, kui antud piirkond on juba Telia 5G võrgulaiendusplaanides. Alati on ka võimalik Telia poole pöörduda ning läbi arutada, kus, millal ja milleks 5G-d vajad – selle põhjal saame juba koos edasisi plaane mõelda.

• Millist võimekust on Telia 5G valmis pakkuma? Võimekus sõltub konkreetselt ettevõtte vajadustest. Tänases 5G arengustaadiumis pakume kuni 1Gbps allalaadimiskiirust ja võrreldes 4G võrguga madalamat hilistumist. Küll on aga võrguseadmete tootjatel palju selliseid 5G võimekusi arendamisel, mida veel kommertsteenusena sideoperaatoritele ei pakuta, kuid on võimalik pilootprojektide raames juba katsetada. Seega tasub igal juhul oma ideedega Telia poole pöörduda, et siis juba koostöös vajalikud lahendused leida.

Telia tehnoloogiapartneriks 5G alal on Ericsson, kelle tehas on Eestis esimene, kus võetakse kasutusele sellised innovaatilised lahendused, mis töötavad asjade interneti jaoks ehitatud privaatse võrgu toel. Ühtlasi on 5G mobiilne andmeside parim lahendus turvalise ja usaldusväärse ühenduse loomiseks, millel on ka kõrge läbilaskevõime ja väike hilistumine.

