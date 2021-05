Eesti idufirmad 2019-2020: kes teeb suurimat käivet ja maksab tublisti makse?

Eesti IT-ettevõtte analüütikud uurisid Eesti idufirmade turgu ja valisid välja 10 edukat startup’i, mis on loodud viimase kahe aasta jooksul. Esimeses edetabelis on viis ettevõtet, kelle käive oli 2021. aasta esimeses kvartalis kõige suurem. Ja teises on ettevõtted, kes maksid samal perioodil riigile kõige rohkem makse. Kes on need ettevõtted?

Viis kõigi aegade edukamat iduettevõtet

Startup Estonia andmetel tegutseb praegu Eestis 1126 idufirmat. Enne kui vaatleme noorte tegijate tulemusi, heidame pilgu 2021. aasta esimese kvartali viiele kõige edukamale startup’ile.

1. Bolt (transport ja logistika). Esimese kvartali käive oli 126 mln eurot, millest maksti 3,9 mln eurot tööjõumakse.

2. Adcash (AdTech ja Creative Tech). 2021. aasta esimese kolme kuuga teenis ettevõte 9,9 mln eurot ja maksis 361 tuhat eurot makse.

3. Paxful (FinTech). Selle ettevõtte käive oli 7,2 mln eurot ja tasutud makse oli 1,5 mln eurot.

4. Crezu (FinTech) teenis aasta algusest 5 mln eurot ja maksis riigile 4,4 tuhat eurot makse,

5. Viseven (äritarkvara ja personalihaldus). Selle startup’i käive oli 4,8 mln eurot ja makstud tööjõumaksud 14,6 tuhat eurot.

Viis kõige suurema käibega noort idufirmat

1. Scalacube (mängud). Ettevõte arendab veebimajutusteenust, mis sisaldab juhtpaneeli ja võimaldab kasutajatel luua oma mänguservereid.

Käive: 1,5 mln eurot

Tööjõumaksud: 5,8 tuhat eurot

2. Citybee (transport ja logistika). Ettevõte arendab mugavat ja rohelist linnatransporti, kasutades parimaid tehnoloogiaid.

Käive: 971,9 mln eurot

Tööjõumaksud: 22,7 tuhat eurot

3. WAPI (transport ja logistika). Terviklahendused kullerteenuste ja logistikakeskuste jaoks Euroopa Liidus.

Käive: 631,2 tuhat eurot

Tööjõumaksud: 2,9 tuhat eurot

4. Apptastic (AdTech ja Creative Tech). Ettevõte pakub meediafailide ostuteenust madala hinnaga sõltuvalt tootlusest, mis aitab arendajatel ligi meelitada uusi kasutajaid.

Käive: 548,7 tuhat eurot

Tööjõumaksud: 12,8 tuhat eurot

5. Modularbank (FinTech). Uue põlvkonna pangandusplatvorm, mis pakub oma klientidele personaalseid finantsteenuseid.

Käive: 541,2 tuhat eurot

Tööjõumaksud: 215,3 tuhat eurot

Viis noort startup’i, kes on maksnud enim makse

1. Modularbank oli 2020. aasta esimeses kvartalis käibe poolest viiendal kohal ja makstud maksude poolest esimesel kohal.

2. CybeCube Analytics (CyberTech). See küberturvariske analüüsiv platvorm pakub analüütikat ja unikaalseid andmeid kindlustussektorile.

Käive: 4,7 tuhat eurot

Tööjõumaksud: 128,8 tuhat eurot

3. So.Fa.Dog (tarbekaubad ja -teenused). Ettevõte arendab passion economy kontseptsioonil põhinevat turgu, keskendudes videosisule (praegune toode on videouudiste rakendus).

Käive: 15,8 tuhat eurot

Tööjõumaksud: 79,1 tuhat eurot

4. Pactum AI OÜ (äritarkvara ja personalihaldus). See on tehisintellektisüsteem, mis on võimeline läbi viima lihtsamaid äriläbirääkimisi automaatselt ja suures mahus.

Käive: 142,9 tuhat eurot

Tööjõumaksud: 53,7 tuhat eurot

5. Shopz.com (tarbekaubad ja -teenused). ShopZ on integreeritud jaemüügi infrastruktuuri majandustarkvara.

Käive: 127,4 tuhat eurot

Tööjõumaksud: 47 tuhat eurot

RIA.com Marketplaces kasvab kiiresti

Sellel Eesti ettevõttel on edukas äri suures Ukrainas, kus elab 45 miljonit inimest. Ajavahemikul 2015-2020 oli ettevõtte tegevuskasum (EBITDA) 13 miljonit eurot. Ja see on ainulaadne juhtum, kui üks väike ettevõte on vallutanud suure turu ja võtnud juhtiva positsiooni oma turusegmendis.

„Meie auto- ja kinnisvaramüügi veebiplatvormid AUTO.RIA.com ja DOM.RIA.com on pälvinud Ukraina rahvusliku kaubamärgi tiitli. Ja hetkel me oleme kuulutusteportaalide segmendis esimene. Selle tulemuse oleme saavutanud tänu innovatsioonile ja meie enda arendustele,” räägib RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse esimees Artem Umanets.

„Kaks aastat järjest oleme jõudnud Gaselli TOPi kui üks kõige kiiremini kasvavaid ettevõtteid. Ehkki koroonaviiruse pandeemia on sekkunud meie plaanidesse teha esmane avalik pakkumine (IPO) ja tulla börsile, siiski liigume selles suunas. Ainuüksi 2020. aasta käive oli 13,4 miljonit eurot, mis on 3 miljoni võrra rohkem kui 2019. aastal. Samuti maksime eelmisel aastal üle 2 miljoni euro dividende ja 463 000 eurot riigimakse. Seetõttu räägivad tugevad majandustulemused suurtest väljavaadetest RIA.com Marketplaces’i jaoks.”

Tasub mainida, et AIM Groupi analüüsi 2019 Global Classified Annual Report andmetel on RIA.com Marketplaces OÜ maailma kuulutusteportaalide edetabelis 23. kohal.

Rahvusvaheline krediidiinfo ettevõte AS Creditinfo Eesti andis RIA.com Marketplaces OÜ-le tunnistuse „Edukas Eesti Ettevõtte 2016-2020“.

Alates 2018. aastast ettevõtte on Eesti e-Kaubanduse Liidu liige ja 2020. aastast kuulub ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitu.