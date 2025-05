Tagasi 08.05.25, 06:00 Tuntud poldiäri kiilus lõplikult kinni: kontod arestitud, palgad maksmata. Käib suur sularahakampaania Kes sulas maksab, võib võita piletid tuleva aasta Eurovisioonile Eestis! Just sellise kampaania on käivitanud mutri- ja poldimüüja Janere, kes mõne aja eest äritegevuse uude firmasse viis ja sellega seal maksuvõlga langes.

Janere kauplus Tallinnas, ettevõttel on poode teisteski Eesti linnades.

Foto: Liis Treimann

Praeguseks on mõlema firma pangakontod arestitud ja äri käib sularahas, kinnitab allikas Äripäevale. Mutri- ja poldiäri nii uue kui vana ärikeha peale on esitatud Harju maakohtusse pankrotiavaldused. Need laekusid kohtusse aprilli lõpus.