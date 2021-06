Artem Umanets, RIA.com Marketplaces: milleks on Eestile vaja 5G-d ja kas seda tasub karta?

5G lubab internetikasutajale palju kiiremat ühendust. Uue põlvkonna mobiilivõrgud on juba kasutusel kümnetes riikides üle maailma ja osaliselt ka Eestis. Milleks on vaja 5G-d ja kas seda tasub karta?

Milleks on vaja 5G-d?

Viienda põlvkonna ülikiire mobiiliinternet on 10 või isegi 20 korda kiirem kui tavaline 4G. See on kõige silmapaistvam parameeter. 5G kiirus ulatub sadade megabittide, kui mitte gigabittideni sekundis, võrreldes kümnete megabittidega sekundis, millega oleme harjunud.

„5G on vajalik selleks, et võrk suudaks toetada kuni miljonit seadet ühe ruutkilomeetri kohta. Kuid Eestis elab umbes 1,3 miljonit inimest. Milleks on seda vaja? Tulevikus hakatakse kasutama 5G tehnoloogiat nn asjade interneti (Internet of Things, IoT) jaoks. Seda hakkavad kasutama isesõitvad autod, erinevad andurid ja sensorid. Sel juhul kasutatakse juba miljoneid andmeid edastavad andureid ja vajadus kiire interneti järele on eriti suur. 5G-d hakatakse kasutama igal pool, alates ühistranspordist kuni keeruliste kirurgiliste operatsioonideni,” räägib Artem Umanets Eesti IT-ettevõttest RIA.com Marketplaces.

„Näiteks ühistransport ja isesõitvad autod saavad reaalajas teavet teeolude ja infrastruktuuri kohta ja väga kiiresti reageerida erinevatele olukordadele. See tähendab ennekõike ohutust.”

Artem ütleb ka, et Eesti tervisehoiu areng võib jõuda uuele tasandile.

„Kujutage ette, et teil on vaja keerulist operatsiooni ja tahate, et selle viiks läbi kirurg USA-st või Iisraelist. See kõik saab reaalseks tänu 5G-le ja temal ega sinul pole vaja lennata teisele poole maakera.”

Artem Umanetsi sõnul valmistub ka RIA.com Marketplaces 5G tulekuks.

„Meil on edukas äri Ukrainas. Muidugi me valmistame ette tehnilist baasi 5G tulekuks, et jätkuvalt üllatada kümneid miljoneid kliente. Me mõtleme välja uusi viise ja arendame uut tehnoloogiat selleks, et muuta auto- või kinnisvaraost veelgi turvalisemaks. Selles aitab meid tehisintellekt, mille arendasime ise paar aastat tagasi,” räägib Artem.

5G eelised:

1. Tõhusam mobiilne lairibaühendus

Kiirem ja kindlam mobiilne lairibaühendus lubab luua uusi rakendusi ja teenuseid. 5G tagab stabiilse mobiilse ribalaiuse.

2. Kindel kaablita ühendus

5G mobiilsidevõrk suudab ühendada tarbijaid ja ettevõtteid kiirusega, mis on võrreldav fiiberoptika omaga. Lisaks saavad ettevõtted vältida kiudoptiliste kaablite paigaldamist ja säästa sellega korraliku summa. See kõik alandab internetiühenduse hinda.

3. Tootmise automatiseerimine

5G viib tootmisprotsesside automatiseerimise järgmisele tasandile. Selle abil saab kaugelt juhtida tootmisobjekte, võtta kasutusele rakendusi, mis tõstavad tootmise efektiivsust ja turvalisust ning vähendavad kulusid.

4. Tervishoiualane innovatsioon

Nagu ütles Artem Umanets, toetab 5G eesrindlikku telemeditsiini, kaasa arvatud

„taktiilset internetti” (Tactile Internet). See annab võimaluse kasutada Eestis kaugkirurgiat ilma internetiühenduse viivituseta.

5. Automatiseeritud transport

Ühistransport ja isesõitvad autod saavad ühenduda 5G võrguga ja vahetada informatsiooni üksteise, ümbruskonna või pilvega turvalisemaks liikumiseks ja liikluse korraldamiseks.

Eesti: mõju tervisele ja 5G-vastased protestid

Eestis ei ole veel toimunud 5G sageduslubade konkurss. Seetõttu ei saa mobiilsideoperaatorid kasutada seda võrku. Kuid Eesti telekomiettevõte Telia läks teist teed ja praegu 5G on olemas Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Ja nagu lubab ettevõte, 2021. aasta lõpuks jõuab uus mobiilne võrk rohkem kui 100 asukohta üle Eesti.

„Me astusime selle sammu, sest me ei saanud rohkem oodata. Me otsustasime, et on mõistlik käivitada 5G teenused ja hakkasime pakkuma 5G-d 4G-sagedustel, kasutades Ericssoni DSS (Dynamic Spectrum Sharing) tehnoloogiat. Teisisõnu, me kasutame dünaamiliselt 4G raadiosagedusriba 5G-klientide teenindamiseks. Muidugi 5G-võrgu käivitamisele aitas kaasa ka teiste eelduste täitmine: meie 5G-võrk oli valmis 10 erinevas kohas Tallinnas, Tartus ja Pärnus, meie kliendid said osta 5G-telefone ning me koostasime 5G-mobiilipaketid,” öeldakse Telia viimases aruandes.

Kuid tasub mainida, et eelmise aasta kevadel tekkis Eestis äge vaidlus 5G leviku üle. Ühed astusid uut mobiilivõrku kaitsma ja teised pidasid seda vaimset ja füüsilist tervist kahjustavaks. Esitati petitsioon, mis kogus üle 5000 allkirja. Oma pöördumises palusid 5G-vastased kaitsta keskkonda ja inimesi tehiskiirguse eest. Isegi COVID-19 leviku süüdlaseks nimetati 5G-võrku.

Artem Umanets ettevõttest RIA.com Marketplaces räägib, et inimesed ei peaks 5G-d kartma.

„Tehiskiirguse ja traadita seadmete kohta on kehtestatud ranged tervisenõuded. Traadita võrkude arengutendentsid lubavad vähendada raadiosaatjate võimsust, mis omakorda vähendab energiatarbimist ja minimeerib välja kahjulikkust. Seetõttu 5G ei mõjuta tervist, kui järgitakse kehtivaid mobiiliseadmete ja tugijaamade eeskirju. Peame võtma 5G kasutusele, tundma selle eeliseid ja valmistuma traadita tehnoloogia edasiarenduseks, mida nimetame NR (New Radio) ehk lihtsalt 6G!” räägib lõpetuseks Artem Umanets.

