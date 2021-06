Forus Halduse ehitusosakond on keskendunud äri- ja büroopindade ehitustöödele

Foruse ehitusosakond pakub terviklahendusi kogu projekteerimis- ning ehitusprotsessi ulatuses, alates koos tellijaga lähteülesande püstitamisest kuni hoone valmimisel sellele kasutusloa hankimiseni.

Foto: Kadri Purje

Kinnisvara korrashoiu ja turvalisusega seotud terviklahendusi pakkuva Forus Grupi ettevõte Forus Halduse ehitusosakonna juhi Sten Suurmäe sõnul on nende osakond keskendunud äri ja büroopindade ehitustöödele ja olemasolevate üüripindade rekonstrueerimisele. “Meie tugevuseks on, et me pakume terviklahendusi. Teostame projekteerimis- ja projekti­juhtimistöid, üldehitus- ja tehnosüsteemide ehitustöid, alates lammutusest kuni n-ö võtmed kätte terviklahendusteni. Lisaks aita­me kliente hoonete ehitustegevuse jaoks vajalike lubade hankimisega – ehitus- ja kasutusload – ning esindame ja nõustame kliente – esindame tellijat, teostame omanikujärelevalvet ning koostame tehnilisi auditeid.”

Tervikpildi pakkumine on Suurmäe sõnul kliendile suureks abiks. “Tihti ei pruugi klient ise osata vajaminevate tööde mahtu hinnata. Või pole kursis, milline projekt seaduse kohaselt olema peaks. Või kuidas toimub dokumentatsiooni- või realiseerimisprotsess. Klient oskab terviklahendust mugavusteenusena hinnata, sest see on kliendile oluliselt muretum lahendus, kuna aitame teda algusest lõpuni, nii et tal pole vaja leida mitut eri teenusepakkujat,” jätkab ta, et kliendid peavad seda, et üks ja sama ettevõte neid kogu ehitus- ja rekonstrueerimisprotsessi jooksul aitab, oluliseks eeliseks. “Meie täisteenus on kõige kiirem ja efektiivsem lahendus, kuidas plaan mõttest reaalsuseni viia ja kõik ka paberil korda saada – mõtleme juba projekteerimise käigus ehitustegevuse optimeerimisele.”

Kogemus ja kompetents aitab ehituses tulemuse kvaliteedile väga palju kaasa. Suurmäe sõnul võib kliendi jaoks suures pildis tulla üllatusena nii ehituslahenduste teostatavus kui ka nende kestvus ja maksumus. Ta kinnitab, et kõik kliendi soovid on tänasel päeval põhimõtteliselt täidetavad ja materjali ega tehnoloogia taha midagi ei jää. Pigem võib juhtuda, et mõnest erilisemast lahendusest loobutakse, kuna selle hind jääb kliendi jaoks liiga kõrgeks.

Kui tihti ei osata hinnata projekti koostamise hetkel ehituse kulu, siis ka selles on Forus oma klientidele planeerimisprotsessist alates abiks. Seejuures oskavad kliendid innovaatilisi lahendusi hinnata. “Kliente on erinevaid – osa on minimalistlikuma lähenemisega, aga teised eelistavad uusi ja tänapäevaseid lahendusi ning tehnoloogiaid,” ütleb Suurmäe. Kes möönab siiski, et majandusolukord on seda natukene viimasel ajal muutnud – enam ei minda ehk nii julgelt uute lahendustega kaasa, sest uus lahendus on grammi võrra tavaliselt kallim.

Foruse objektidest on olnud umbes pooled uusehitused ja pooled rekonstrueeritavad objektid. Sõltuvalt projekti suurusest kasutatakse Suurmäe sõnul objektidel tööde teostamiseks kas oma töömehi või palgatakse lisaks appi ka koostööpartnereid. “Selleks, et pakkuda kliendile võimalikult kvaliteetset teenust, oleme oma meeskonda kaasanud eri valdkondade pädevaid ja kvalifitseeritud spetsialiste. Kõigil meie meeskonna liikmetel on pikaajaline ehitusprotsessi juhtimise ja korraldamise kogemus. Oleme ehitanud enam kui 10 Pepco kaubanduspinda, ühe saatkonna, Viru Keskuse Denim Dreami poe, Kristiine keskuse Gustav Cafe kohviku,” loetleb ta mõned huvitavamad näited valminud objektidest. Aga valmis on ehitatud ka näiteks üks relvapood ning mõned büroopinnad start-up-ettevõtetele. Seejuures tuleb iga objekti puhul lähtuda konkreetse pinna spetsiifikast ja nõuetest ehk kõikide projektide lahendused on individuaalsed, sest näiteks relvapoel ja saatkonnal on täiesti erinevad turvanõuded. “Tasub alati meiega ühendust võtta. Hea meelega arutame teie soovid läbi ja teeme omalt poolt ettepanekud võimalikeks lahendusteks.”

