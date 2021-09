Investly aitab käibekapitali vajalikus mahus kiirelt vabastada

Investly Technologies OÜ tegevjuht Lauri Talumäe

6 aastat tagasi loodud ettevõtet Investly Technologies OÜ eelistavad kliendid seetõttu, et nendega on arvete rahastamine kiire ja lihtne.

Lauri Talumäe toob välja, et tänaseks ollakse Eestis rahastanud 80 miljoni euro väärtuses arveid ja kliendid on sellega kokku hoidnud 2744 aastat ootamist!

Põnevad numbrid! Aga mida tähendab arvete rahastamine Investlys investori jaoks?

Investorile annab see võimaluse saada osa ja kasu finantsmaailma jaoks juba üsna vanast tootest - faktooringust. Ütleme näiteks, et kuskil tegutseb tore väikepruulija või ehitusfirma, kes soovib oma äri kasvatada. Õllekoda saab seda teha koostöös jaekettidega, ehitaja suuremaid projekte vastu võttes.

Suurte tellijatega aga saab probleemiks see, et kätte saadud kauba või tehtud tööde eest tasutakse arve 45 või enamagi päeva pärast. Kuniks müügiarve tasutakse, on keeruline finantseerida järgmisteks tellimusteks vajalikke sisseoste ja püsikulusid – eriti siis, kui tegemist on veel väikese ettevõttega. See aga takistab ettevõtte kasvu.

Kust siis abi saaks?

Nüüd tuleb mängu faktoorija, kes nii-öelda ostab selle müügiarve ettevõtjalt ära. Asja äriline mõte on selles, et faktoorija/investor maksab selle arve eest meie ehitusfirmale aga näiteks 97 või 98% selle väärtusest ja teenib siis selle 2-3% kasumina. Investlys on investoritel võimalus sisult sama teha, osta ettevõtetelt täiesti tavalisi tasunõudeid nende väärtusest soodsamalt.

Kas investor peab ostma kogu nõude?

Ei pea, võib osta ka mingi osakese sellest ning enamasti ostetaksegi üks arve mitme või mitmesaja erineva investori poolt ja see jaguneb nende vahel. Alustada saab ka väga väikeste summadega - näiteks osta üksnes 10€ suurune osa 100 000€ suurusest müügiarvest.

Kas rahastatakse kõik arved, mida kliendid soovivad?

Ei kindlasti mitte. Kuigi asja nimetus on arvete rahastamine, siis me näeme seda pigem kui toimivate ja usaldusväärsete ärisuhete rahastamist ja nende pealt teenimist. Tavapärasest laenust eristabki seda just see, et ostetakse ettevõtete vahel juba reaalselt tehtud ärist tulenev tasunõue. Meie sõel on päris tihe. Soovime, et platvormile jõuaksid müüki siiski vaid need arved, mis rajanevad loogilisel ja usaldusväärsel ärisuhtel ning mille tasumise eelduseks olevad kohustused on täielikult täidetud.

Kuidas kindlaks teete, et eeldused on täidetud?

Selleks kontrollime näiteks ettevõtete ja seotud isikute tausta, kauba müüja/teenuse osutaja ning tema kliendi vahelist varasemat ärialast koostööd, seda, kas konkreetne arve on ikka loogiline ja mahub ärimustrisse ning mõistagi ka ostja võimekust arve ka reaalselt tasuda. Näiteks ehitusega seotud arvete puhul vaatame isegi üle tööde aktid, et kõik ikka klapiks. Lisaks võtame ostjalt kinnituse, et ta on arve kätte saanud, et kõik on tehtud nagu nõutud ning et arve kuulub vastuvaidlemata tasumisele.

Mis juhtub siis, kui arvet, millesse olen investeerinud, ei tasuta?

Neid olukordi on ikka ette tulnud, kuid üldjoontes on pilt hea. Näiteks möödunud aastal rahastatud 4591 arvest läks “hapuks” vaid kaks ehk 0,04% ja sedagi üksnes ühes ärisuhtes. Rahaliselt moodustas see 2020 tehtud investeeringute mahust 0.26%. Praegu pole ükski viimase 12 kuu jooksul rahastatud arve läinud defaulti, kuigi üksikuid kuu-kahe pikkusi viivitusi on olnud.

Kui ostja (ehk siis ettevõte, kes pidi arve tasuma) arvet tähtaja ning sellele järgneva 30 päeva jooksul ei tasu, siis kohustub arve müüja (ettevõte, kellelt arve osteti) selle tagasi ostma. On olnud ka kohtuvaidlusi, aga pean tõdema, et siin on meie ennetusmeetmed olnud päris tõhusad. Näiteks siin 2019 lõpus, 2020 alguses oli üks ostja, kes ei tahtnud maksta kahte arvet kogusummas 110 000 eurot ja hakkas alguses üsna enesekindlalt vaidlema.

Asi lahenes sellega, et kaks päeva pärast seda, kui olime esitanud hagiavalduse, helistas neid esindav jurist ja ütles, et nad ei teadnud, et me olime juba eos kõik juriidiliselt nii hästi paika loksutanud, et neil ei jää muud üle kui leppida kompromissina kokku maksegraafikus. Aga eks on tulnud ette ka neid üksikjuhtumeid, kus mõlemad osapooled lähevadki pankroti ning arve jääb tasumata või tagasi ostmata - viimase kahe aasta jooksul on olnud selliseid juhtumeid kaks. Aga eks nendes asjades jätkame võlgnevuse sissenõudmist käendajatelt.

Ühisrahastusplatvorme ja investeerimisvõimalusi on palju. Miks investeerida just Investlys?

Ma arvan, et Investlys on ka üsna hea võimalus enda investeeringuid hajutada. Iga aasta on tuhandeid-tuhandeid erinevaid arveid, millesse investeerida ning igast arvest võib ju osta üksnes jupikese. Keskmine aastase tootluse protsent ei ole küll teab mis kõrge ja kõigub 8% ümber, ent konservatiivsemat investorit võiks see rahuldada.

Keskeltläbi on Investly platvormil rahastatavate arvete maksetähtaeg umbes 45 päeva. Ehk kui investor ei soovi investeerida oma raha kuhugi aastateks, siis on tal hea võimalus teha lühiajalisi investeeringuid. Aga see on ka hea võimalus nendele investoritele, kes soovivad tavapäraselt teha pikaajalisi investeeringuid, ent parasjagu pole ühtegi nendele sobilikku projekti ja ei taheta lasta rahal ka niisama seista. Tänavu on kasvanud meie mahud kaks korda kiiremas tempos kui Eesti üleriiklik faktooringukäive.

Kes on ostjateks?

Valdavalt meile kõigile tuntud nimed: suuremad ehituskontsernid, jaeketid, tootmis- ja kommunikatsiooniettevõtted. See võimaldab investeerimisotsust tehes riske hinnata palju lihtsamalt kui näiteks tundmatu eraisiku väikelaenu puhul.

Klientidel jätkub Investlyle vaid kiidusõnu

Faktooringu kasutamine on aidanud konkureerida olulisemalt suuremate ettevõtetega, kui First In Service ise on. Tänaseks teenindame edukalt suurkontserne ning ettevõttest on saanud vajalik ja oluline lüli oma klientide tarneahelas. Hanno Saar First In Service OÜ tegevjuht

Investly teenust kasutame käibevahendite kiiremaks vabastamiseks. Kindlasti annab see ettevõttele paremad võimalused opereerida omavahenditega, mis on juba täidetud, kuid laekumata arvete all kinni. Investly on meie jaoks koostööpartner peamiselt tänu kiirele reageerimisele ja paindlikkusele oma teenuste osutamisel. Madis Millistvere AMV Metall OÜ