DelfinGroup toob Baltikumi USA dividendikultuuri

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš

Läti finantsettevõte DelfinGroup, mille aktsiaid saavad praegu kõik huvilised märkida, toob Baltikumi USA dividendikultuuri. Selle tõestuseks maksab ettevõte igas kvartalis investoritele dividende, mis on Balti börsidel suuresti ainulaadne.

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš ütles, et nende soov on tsementeerida Baltikumis mitte ainult kasvuaktsia, vaid ka dividendiaktsia staatus. „Nii mõnedki aktsiad Nasdaq Balti Tallinna börsil on saanud endale dividendiaktsia staatuse, seda eriti jaeinvestorite silmis. Teiste hulgas näiteks Tallinna Sadam, Tallinna Vesi ja Tallinna Kaubamaja. Samas meie soovime pakkuda investoritele kvartaalset dividendi, mille suurus on vähemalt 50 protsenti eelmise kvartali kasumist. Lisaks võime me pärast majandusaasta aruande kinnitamist maksta ka iga-aastast omanikutulu. Kokku maksame investoritele finantsaasta jooksul vähemalt 50 protsenti kasumist dividendideks,“ selgitas Ādmīdiņš, lisades, et näiteks eelmisel aastal ulatus dividendi suurus 77 protsendini kasumist.

Ta lisas, et kvartaalsed dividendid on Baltikumis ainulaadsed, sest seni on seda peale nende lubanud pakkuda kõigest üks ettevõte. „Meie nägemuse järgi toob see meie regiooni lähemale Nasdaqi emaettevõttele – kvartaalsed dividendid on ju valdavalt kasutusel USAs ja Kanadas. Julgustame ka teisi Balti riikide ettevõtteid seda võimalust kaaluma, et tekiks regulaarsem rahavoog investoritele, kes peavad lisaks kapitali kasvule oluliseks ka korralikku tootlust,“ märkis Didzis Ādmīdiņš.

Märkimisperiood kestab 11. oktoobrini

DelfinGroupi aktsiate märkimisperiood algas 28. septembril ja kestab 11. oktoobrini. Nagu on kirjas prospektis, emiteerib ettevõte IPO käigus 7 300 000 uut aktsiat, millele lisandub ülejaotamise optsiooni kasutamise korral veel 1 095 000 aktsiat. Aktsia märkimishind on 1,52 eurot ja minimaalne märkimise kogus on 1 aktsia. Eelduste kohaselt ulatub DelfinGroupi kogu aktsiate arv pärast IPOt 48 395 000ni.

„Mõned investorid on öelnud, et DelfinGroupi aktsia märkimishind on suhteliselt kõrge, viidates ettevõtte hinna ja kasumi suhtele (P/E), mis oli 2020. aastal ligi 19. Tegelikult langeksid DelfinGroupi finantseerimis- ja intressikulud kohe pärast IPOt ligi 2 miljoni euro võrra aastas, kuna me refinantseeriksime praegused kallid võlad (sellest saab täpsemalt lugeda meie täisprospektist). See omakorda tähendab, et meie maksueelne kasum tõuseb. Lisades siia eelmiste kuude stabiilse kasvu, julgeme öelda, et meie maksueelne kasum küündib 2022. aastal juba 8,7 miljoni euroni, mistõttu peaks meie P/E (alla 10) võrreldes teiste Baltikumi finantssektori ettevõtetega olema väga atraktiivne,“ selgitas Didzis Ādmīdiņš.

Lisaks koostas LHV pank seoses DelfinGroupi IPOga ettevõtte kohta põhjaliku tegevus- ja finantsanalüüsi, millest selgus, et DelfinGroupi atraktiivsust investeeringuna võiks toetada see, et tegemist on ühe juhtiva Läti pangandusvälise tarbimislaenu andjaga, mis tegutseb küll konkurentsitihedal, kuid heade arenguvõimalustega turul. LHV hindas kasutatud eelduste ja prognooside baasil DelfinGroupi aktsiate koguväärtuseks 80-90 miljonit eurot. LHV täismahus analüüsi saad lugeda siit

DelfinGroupi juhatuse esimees lisas, et ehkki osade Balti börsidel noteeritud pankade hinna ja kasumi suhe on väiksem kui neil, on nende omakapitali tootlus jällegi kõrgem (eelmisel aastal 44 protsenti). „Arvestades, et tänu IPOle paranevad meie finantseerimisallikad ja- tingimused, suudame tugeva omakapitali tootluse tulevikus säilidada. Investorite jaoks, kes jälgivad tähelepanelikult numbreid, on see kaalukas argument, eriti kui lisada siia veel meie eristuv dividendipoliitika,“ sõnas Didzis Ādmīdiņš.

Plaan on laenuportfelli suurendada kaks korda

DelfinGroup soovib IPOga kaasata kuni 12,76 miljonit eurot. Kapitali on vaja selleks, et viia ellu tänavu suvel avalikustatud kasvuprognoos järgnevateks aastateks. DelfinGroup plaanib järgmiseks aastaks EBITDA tõusu 12 miljoni euroni, maksueelse kasumi kasvu 8,7 miljoni euroni ja laenuportfelli suurendamist 51 miljoni euroni. 2024. aasta eesmärk on kasvatada aga laenuportfelli praegusega võrreldes kaks korda enam kui 70 miljoni euroni. DelfinGroupi prognoos näeb ette, et EBIDTA suureneb kolme aasta pärast 17,6 miljoni euroni ja maksueelne kasum 12,9 miljoni euroni. Arvestades ettevõtte senist kasvukiirust, peab Didzis Ādmīdiņš nende tulemuste saavutamist realistlikuks.

„Meie ambitsioonikas plaan näeb ette suurendada järgmise aasta maksueelset kasumit 4,65 miljonilt eurolt 8,7 miljoni euroni. Tõsi, äritulude järsk kasvatamine kätkeb endas alati riski, kuid ma tahaksin siinkohal rõhutada, et pool DelfinGroupi kasumi kasvust ehk umbes 2 miljonit eurot tuleb intressi- ja finantseerimiskulude vähenemisest. Seega kaasneb 2022. aasta eesmärgi täitmisega üsna madal risk,“ selgitas ettevõtte juht, lisades, et nende soov on kasvada nii pandimajade kui ka tarbimislaenude sektoris.

Kuidas saab aktsiaid märkida?

Nagu öeldud, lõpeb DelfinGroupi aktsiate märkimise võimelus 11. oktoobril kell 15:30. IPO tulemused avalikustatakse järgmisel päeval kell 16:00. Aktsiaid märkida soovival investoril peab olema väärtpaberikonto mõnes investeerimisteenuseid pakkuvas pangas, mis kuulub Nasdaq Riia börsi liikmete hulka. Nimekiri pankadest on leitav siit

Ettevõtte eesmärk on luua võimalikult lai investorite baas, mistõttu on märkimisväärne osa väärtpaberitest mõeldud just jaeinvestoritele, kes võivad märkida niipalju aktsiaid kui nad ise soovivad. IPO ülemärkimise korral saab investor väärtpabereid proportsionaalselt märgitud aktsiate arvule.

Didzis Ādmīdiņš ütles, et esimese nädala jooksul on investorite huvi olnud paljulubav, seda nii institutsionaalsete kui ka jaeinvestorite hulgas. “Usume, et idee saada osa kiiresti kasvavast finantsettevõttest, mis maksab igas kvartalis dividende, tundub paljudele investoritele ligitõmbav,” märkis DelfinGroupi juhatuse esimees.

Läti finantsinspektsioon (FCMC) kinnitas DelfinGroupi aktsiate esmase avaliku pakkumise prospekti 21. septembril. Täismahus prospekt on leitav siit

DelfinGroup on olnud läbi ajaloo kasumlik

2009. aastal asutatud DelfinGroup on litsentseeritud finantsteenuste firma, mis opereerib kahte kaubamärki – Banknote ja VIZIA. Grupi põhiteenusteks on kasutatud asjade müük esindustes ja internetis, pandi tagatisel laenud, tarbimislaenud, osta- nüüd-maksa-hiljem laenud (BNPL) ja seenior-laenud, mis on suunatud eakamatele klientidele. Kõiki tooteid ja teenuseid pakutakse nii e-poes kui ka enam kui 90. esinduses üle Läti. DelfinGroup annab kuus välja keskmiselt 35 000 erinevat laenu ja neil on üle 400 000 registreeritud kliendi. Ettevõttes töötab enam kui 250 inimest.

DelfinGroupi võlakirjadega kaubeldakse Nasdaq Riia börsil juba alates 2014. aastast. Ettevõtte laenuportfell ulatus eelmise aasta lõpus 34,6 miljoni euroni, EBITDA 9,3 miljoni euroni ja maksueelne kasum 4,65 miljoni euroni. DelfinGroupi jätkusuutlikkus (ESG-poliitika) põhineb tugeval juhtimisel, finantstehnoloogia innovatsioonil, vastutustundlikul laenamisel ja ringmajanduse toetamisel. Ettevõte on alates 2010. aastast olnud kasumlik.

Riia börsi juht: DelfinGroup jätkab oma kasvulugu Nasdaq Riia börsi juhatuse esimees Daiga Auziņa-Melalksne ütles, et DelfinGroup on korduvalt läbi viinud võlakirjaemissioone, mistõttu on nad Balti investoritele teada ja tuntud. „Mul on hea meel näha, et ettevõte jätkab oma kasvulugu ja tuleb börsile – see avab uusi investeerimisvõimalusi nii väikeinvestoritele kui ka institutsionaalsetele investoritele,” lisas Auziņa-Melalksne. DelfinGroup on pärast nelja aastast pausi esimene ettevõte, mis Riia börsi põhinimekirja lisandub. Praegusel hetkel on Balti põhinimekirjas kokku 32 ettevõtet, millest kolm on Läti firmad.