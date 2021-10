Eestlaste digikulla platvorm Aufort kaasab investoreid

8-aastase ajalooga Eesti ettevõte Aufort teeb revolutsiooni maailma investeerimisturul, plaanides kasvada rahvusvaheliseks uue ajastu kullapangaks. Sel suvel tõi Aufort turule ainulaadse digikulla lahenduse AufortGold ning täna kaasab ambitsioonikas ettevõte osanike ringi uusi jaeinvestoreid. Rahastusvoor, millest kõigil huvilistel on võimalus osa saada, kestab kuni 31. oktoobrini 2021.

Auforti juht ja üks asutajatest Bert-Ken Raudberg

„Maailmas on viimase paari aasta jooksul juurde trükitud rohkem raha kui kogu eelneva ajaloo jooksul kokku. See on toonud kaasa kiire inflatsiooni kasvu, mille tulemusel tõusevad märkimisväärselt enamiku toodete ja teenuste hinnad. Inflatsiooni kaitseks on paljud inimesed mõelnud oma säästude investeerimisele, ent kahjuks pole suur osa erinevatel põhjustel selleni jõudnud,” räägib Auforti juht ja üks asutajatest Bert-Ken Raudberg.

Ta lisab, et üks lihtsamaid ja turvalisemaid säästude paigutamise ja investeerimise viise läbi ajaloo on olnud füüsilised väärismetallid kulla- ja hõbedaplaatide ning -müntide näol, kuid nende ostmine ning omamine võib olla võrdlemisi tülikas. „Samas on kuld aastatuhandete jooksul testitud kui stabiilne vara väärtuse säilitaja, seega on nüüd unikaalne lahendus investeerida füüsilisse kulda digitaalses vormis. Mis see on? See on kuld, mida ei pea hoidma enda kodus või kallis pangaseifis, vaid mida hoiustatakse kliendi nimel kõrge turvalisusega ja auditeeritud varahoidlates Euroopas. Tänu sellele lahendusele on kulda investeerimine soodsam, kiirem ja keskkonnasõbralikum.”

Maailma juhtivate investorite praktika näitab, et investorite portfellist on ligi 10% ja mõnel juhul isegi 30% just kuld. Samamoodi on Auforti asutajatel, investoritel ja meeskonnaliikmetel investeeringuid erinevates varaklassides, aga ühise joonena on üheks sambaks neil kõigil investeering kulda. Täna on Eestis teadlikult kulda investeerinud hinnanguliselt 50 000 inimest ning mujal maailmas, eestkätt Auforti järgmistel sihtturgudel, on neid juba miljoneid. Näiteks Saksamaal on igal teisel täiskasvanul investeeringud kullas ja ka Soomes võib rääkida sadadest tuhandetest inimestest.

AufortGold sobib pikaajaliseks rahapaigutuseks, näiteks kogumiseks lastele, meelerahufondi loomiseks ja kasvatamiseks ning tuleviku tarbeks hoiustamiseks. „Ei ole harvad juhtumid, kus ka ärimehed majanduslikult keerukatel aegadel paigutavad oma kapitalist suuremaid positsioone kulda rahulikumaid aegu ootama,” nendib Raudberg. „Oleme muutnud kulda investeerimise väga lihtsaks – investeerida saab juba alates 0,5 g, ära kaovad logistilised ja hoiustamisega seotud probleemid ning kuigi esmapilgul tundub paljudele riskantne maik sõnal „digitaalne kuld”, tähendab see tegelikkuses ülimat turvalisust. Nii detsentraliseeritud andmebaasi tehnoloogia kui ka reaalne varahoidla, kus klientide nimel kulda hoiustatakse, on turvaline ja auditeeritud. Kulla soetamine, hoiustamine ja tagasimüük on tänu e-poe platvormile väga lihtne.”

Juhtinvestor Gerd Kanter: mina sellest rongist maha jääda ei kavatse!

Möödunud aasta sügisel valiti Aufort oma innovaatilise tootelahendusega Tehnopol Startup Inkubaatori kasvuprogrammi ning novembris investeeris ettevõtte tegemistesse privaatses rahastusvoorus 61 investorit, kes andsid ettevõttele hoogu 200 000 euroga. Selle rahasüstiga sai lõpuni arendatud platvorm ja maailmas ainulaadne digikulla tootelahendus AufortGold, mis lansseeriti 2021. aasta juunis. Alatest sellest ajast on ettevõtte kliendibaas kasvanud enam kui poole võrra, keskmine kuu käive ligi 300% ja igakuine keskmine tehingute arv enam kui 400%.

Eesmärgiga nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil laieneda, korraldataksegi teine rahastusvoor, kus kõigil huvilistel on võimalik ettevõtte osanikuks saada juba alates 1000 eurost. Teises voorus on kolm juhtinvestorit: olümpiavõitja Gerd Kanter, krüptorahanduse ekspert Asse Sauga ning kinnisvaraettevõtja Reimo Metsküll.

Olümpiavõitja ja maailmameister Gert Kanter tunnistab, et on seni küll investeerinud rohkem kinnisvarasse, kuid avastades ägeda Eestis loodud start-up’i Aufort, ei mõelnud ta kaua. „Auforti idee geniaalsus seisneb selles, et mu kuld on konverteeritud digitaalsel kujul, aga samas reaalselt olemas. Tänaseks on Auforti esimesest rahakaasamisest möödunud aasta, ettevõte on näidanud oma edukust ning mina sellest rongist enam maha jääda ei kavatse!” kinnitab Kanter.

Raudberg lisab, et eestlastel on eeskätt kiireneva inflatsiooni tõttu AufortGoldi vastu olnud märkimisväärne huvi ning esimese nelja kuuga on digikulda soetatud enam kui 1,6 kg. „Meie eesmärk on teha kulda investeerimine lihtsaks ja mugavaks kõigile, ka nii alustavale ja kui ka kogenud investorile. Sisenemisbarjäär on madal – digikulda on võimalik investeerida juba alates 25 eurost lihtsasti kasutatava e-poe platvormi kaudu. Aga kui on soov osa saada globaalse ja maailmas ainulaadse digikulla platvormi arendamisest, siis täna on olemas ainulaadne võimalust saada Auforti osanikuks!"

Aufort on investeerimiskulla ja -hõbeda jaekauplemisega tegelev Eesti ettevõte. Eesmärgiga rahvusvahelisel tasandil laieneda arendab Aufort kõige läbipaistvamat ja lihtsamini kasutatavat platvormi, mis võimaldab väärismetallidesse investeerida soodsamalt, mugavamalt ja turvalisemalt. Lisaks plaanib Aufort anda kullale ja hõbedale mitmeid reaalseid kasutusvõimalusi, nagu näiteks kulla hoiustelt intressi teenimine ning kullas maksmine. Auforti visioon on kasvada rahvusvaheliseks uue ajastu kullapangaks.

Lähem info investeerimise kohta: partners.ignium.io/aufort

Vaata ka videot, kus Gerd Kanter räägib Auforti investeerimisest:

Saa Auforti osanikuks – käimas on teine rahastusvoor! Esimese vooru investorite aastane tootlus: 150% Aeg: 8.–31. oktoober 2021 Minimaalne investeering investori kohta: 1000 € Juhtinvestorid: Gerd Kanter, Asse Sauga, Reimo Metsküll Info: partners.ignium.io/aufort