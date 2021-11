Pingmaterjalide praktilised lahendused avavad ukse imeliste võimaluste maailma!

Lagi on iga ruumi põhielement, aga ometi ei panda seda enamasti tähele. Oled märganud, milline lagi on toidupoes, mida igapäevaselt külastad? Ilmselt mitte. Kui see aga Vecta Design abil teha, siis võib lakke vahtima jäädagi!

Pole siis ime, et Vecta Design lahenduste kasuks on otsustanud pea kõik Pärnu spa hotellid ja ka suur hulk teistes linnades toimetavaid puhkeasutusi, nagu näiteks Kalev Spa Hotell, Tallink City Hotell ja paljud teised. Pinglaed on kaasaegne variant tõmmata sisekujunduses tähelepanu või siis kasutada innovatiivseid võimalusi ja orgaaniliselt toa sisustusega sobivate lae- või seinapaneelide taha peita kõik vajaminev ventilatsioonist valgustuseni.

Käisime Vecta Desing kontoris ja kolasime ringi tootmisruumides, et oma silmaga näha, milliseid võimalusi ettevõttel pakkuda on. Leidub tõesti lahendusi, mille peale kliendina isegi tulla ei oskaks! Kuidas teile meeldiks näiteks toa seinal näha oma perepilti, maitsekat maali või kaunist loodusvaadet, mis ühtlasi on ka valgusti, kõlar, heli summuti, kaja eemaldaja ja soojusallikas? Pole üldse probleemi, täiesti olemas! Vähe sellest, võite lasta kaasa panna erinevad ja lihtsasti eemaldatavad katted ja kedagi kohale kutsumata aastaaegade vaheldudes ka oma seinal lumise talvevaate näiteks kevadiste lillede vastu välja vahetada.

Lõviosa valmivast toodangust jõuab aga hoopis välismaale. „Meil on kliente paljudes riikides, rohkelt koostööd teeme näiteks Saksamaaga. Sealt tulevadki meile kõigepealt kvaliteetsed materjalid. Teeme tooted valmis ja saadame need Saksamaale tagasi, sest seal on suur turg, kus meie kätetööd hinnatakse,“ räägib Vecta Desing projektijuht Vassili Malõšev.

Vecta Desingnis antakse professionaalset nõu pinglagede ja valguslahenduste kohta. „Meile ei paku rahuldust lihtsalt toote maha müümine, tahame et klient oleks rõõmus täna, nädala ja ka mitmete aastate pärast!“ kinnitab Malõšev.

7 fotot

Turvalisus ennekõike!

Kes ei tahaks endale maitseka sisekujundusega kodu või ametiruume? Samas esmajärjekorras mõeldakse enamasti ikka turvalisuse peale. Lisaks helisummutusele küsitakse tihti võimalusi, kuidas kaitsta ennast võimalike probleemide eest kortermajades, kus ei ole just harukordne, et näiteks naabri veeõnnetuse tõttu veel mitu teist korterit kannatama peab.

Üks markantsemaid näiteid, mida projektijuht Vassili Malõšev välja tõi, oli hiljutine juhtum, kus ülemise korruse korteris jooksis tühjaks 200 liitrine akvaarium! „Õnneks oli alumise korruse korteris meie veekindel lagi, mis toimis sel hetkel põhimõtteliselt suure mahutina,“ jutustab mees. „Eemaldasime vee, taaspaigaldasime lae ja probleem oli lahendatud kiiresti ning uputusest ei jäänud märkigi!“ Samuti on materjalid kindlad ka tuleohutuse seisukohast.

Kui ilu ja turvalisus on olemas, siis praktilisus ei jää samuti klientide nõudmistes kaugele maha. Nii ongi väga oluline roll sellel, et mõne sentimeetri paksusesse paneeli on võimlik paigaldada nii palju erinevaid funktsioone, et hoiab ruumi pealt kõvasti kokku. See on oluline, arvestades kui madalad on tihtipeale ruumide laed meie elamutes. Siis on hea kasutada ka teisi võimalusi ruumi elama panemiseks. Näiteks valguskastid, mille toon matkib taeva värvust ja jätab mulje nagu oleks tegemist katuseakendega. Paigalda need kasvõi keldri lakke, kui tahtmist on ja visuaalselt saab ruum kohe avarama välimuse.

Vecta Desingn pakub muuhulgas uut ventilatsiooni profiilisüsteemi, mida kasutatakse koos pinglagedega ja mis näeb välja palju ilusam, kui tavalised ventilatsiooni plafoonid. Nende abil on võimalik ruumis õhku ühtlaselt jagada nii, et iga töötaja saaks piisavalt värsket õhku ja tööprotsess oleks produktiivsem. „Kasutame seda lahendust ka oma kontoris, sest kui õhku on rohkem, siis pole ohtu, et keegi tööd tehes laua taha tukkuma jääb,“ naeratab Kilievoi.

Kiire paigaldus, pikaajaline kestvus!

Pingpaneelide paigaldus on kiire, mõne päevaga on võimalik valmis saada sadade ruutmeetrite ulatuses seinu ja lagesid. Kestab see lahendus samas pikki aastaid andmata järgi ei välimuses ega kvaliteedis. „Anname oma toodetele 10 aastase garantii ja kui kliendid küsivad, et mis siis pärast seda saab, siis vastame julgelt et kestab vähemalt teise kümnendi veel sama hästi,“ muigab Vitali Kilievoi.

Vecta Design loodi 2006. aastal, tänaseks ollakse turu juhtiv pinglagede lahenduste pakkuja. Ettevõttest saab tervikliku tootesarja paljude ainulaadsete profiilide ja uute valguslahendustega koos suurepärase kvaliteedi ja erinevate pinglaematerjalidega.

Kui kaaluda Vecta Desing lahenduste kasutamist, siis tasub esimese asjana kohapeale tulla. Lahkesti näitab meeskond ette kõik võimalused, oma silmaga saab üle vaadata värvitoonid ja materjalid. Üles on seatud lausa eraldi ruum, kus demonstreeritakse kõigi erinevaid tooteid ja lahendusi, millest osad lausa nii omanäolised, et patenteeritutena neid mujalt võimalik saada ei olegi. Teiste hulgas on ettevõtte ägedaid võimalusi käinud vaatamas ka president Kersti Kaljulaid.

Vecta Designis julgustatakse kliente pingmaterjali jätkusuutlikul moel kasutama. Nagu teiste ehitusmaterjalide puhul, nii kaasneb ka pingmaterjali ehk PVC materjali tootmisega mõju keskkonnale – selle valmistamiseks hangitakse erinevaid toormaterjale, seda töödeldakse ja transporditakse. „Sellele vaatamata saame tõsikindlalt väita, et ükski alternatiivne laematerjal ei püsi ilma perioodilise hooldamise/puhastamise ja ilma kemikaalideta töötlemiseta nii pikalt veatult kaunis, kui pinglagi seda teeb.“

Alates esimese lae paigaldamisest 15 aasta eest, ei ole ettevõte pidanud ühtegi lage välja vahetama ega ümber tegema tulenevalt sellest, et lagi oleks katki läinud või kasutuskõlbmatuks kulunud: selle ajaperioodi jooksul ei ole ka kordagi pidanud juba paigaldatud lagesid kemikaalidega töötlema, et nende värsket ilmet hoida või taastada. Pole tarvis olnud neid üle värvida, nagu pragunema kippuvate kipslagedega ikka kindla ajaintervalli tagant tegema peab.

Jätkusuutlik ja ohutu!

Materjal, millest pinglagesid valmistatakse, on jätkusuutlik ja ohutu nii inimestele, loomadele kui ka keskkonnale. Vecta Desing tootevalikust võib leida üle saja erineva värvitooni ja kuue erineva efektiga laematerjali ja lisaks akustiliste omadustega pingmaterjali. Loodavad tooted vastavad Euroopas kehtivatele ohutusnõuetele ning kindlustavad selle, et kodu- või töökeskkond on tervisele ohutu ja kestab kaua. Soovitame tellijal alati veenduda, et materjalid, mida enda igapäevasesse interjööri paigaldada lubatakse tagavad kõigi jaoks turvalise olemise.

Kuivõrd toonide ja võimaluste valik on meeletult lai, siis on hea, et kogu laos leiduvat on võimalik kohapeale oma käega katsuma tulla. „Tallinnas avasime näiteks hiljuti uhiuue showroomi, kuhu kõik huvilised on vägagi oodatud meie põnevaid lahendusi oma silmaga vaatama!“

Pinglagi on...

• vetthülgav

• antibakteriaalne

• hallituskindel

• antistaatiline

• kauakestev, selle värvivärskus püsib kümneid aastaid

• murevaba, kuna see ei vaja perioodilist hooldamist

• keemilistele mõjuteguritele vastupidav

• kaalult kerge (240g/m2)

• vastupidav ja jätkusuutlik materjal

• erinevate efektidega ja sadades värvitoonides paigaldatav paindlik materjal

... ja seetõttu sobiv paigaldamiseks erineva otstarbega ruumidesse.